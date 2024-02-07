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رئيس القابضة للتشييد: استمرار أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية لمدة عام

2/7/2024 4:29:39 AM
(MENAFN- Youm7) ‏أصدر الدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قرارا بمد أعمال تصفية الشركة العامة للاعمال الهندسية تحت التصفية حتي تاريخ 30 يونيو 2024 أو لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة أيهما أقرب.
وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية الجريدة الرسمية فإن أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية بدات في عام 2000، وما تزال تحت التصفية حتى الان .
كما تقرر
بحسب القرار استمرار
تعيين عبد الله مرسى الهوارى مصفيا عاما للشركة " تحت التصفية " لمدة عام .













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