رئيس القابضة للتشييد: استمرار أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية لمدة عام

(MENAFN
- Youm7) أصدر الدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قرارا بمد أعمال تصفية الشركة العامة للاعمال الهندسية تحت التصفية حتي تاريخ 30 يونيو 2024 أو لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة أيهما أقرب.
وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية الجريدة الرسمية فإن أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية بدات في عام 2000، وما تزال تحت التصفية حتى الان .
كما تقرر
بحسب القرار استمرار
تعيين عبد الله مرسى الهوارى مصفيا عاما للشركة " تحت التصفية " لمدة عام .
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