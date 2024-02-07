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السوق السوداء تواصل خسائرها.. والدولار بـ47 جنيها

2/7/2024 4:29:39 AM
(MENAFN- Youm7) واصلت السوق السوداء للدولار خسائرها، وشهد سعر الدولار تراجعا كبيرا في السوق السوداء اليوم الأربعاء، وانخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري من مستوى 71 جنيها للدولار إلى 47 جنيها للدولار مساء أمس الثلاثاء، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازى بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.



ومن هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على أنه الصندوق عدل أولياته من ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسي للحصول على القرض إلى التعامل أولا مع التضخم المرتفع ثم بعد ذلك النظر إلى سعر الصرف، والاكتفاء حاليا ببعض المرونة في سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل.



وبالإضافة إلى قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.



وكذلك قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة
2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، حيث قرر البنك المركزى المصرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.



وساهم أيضا تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة في الـاثير على السوق السوداء، وذلك من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.
















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