60 مليون يورو إيرادات زوار الأكروبوليس بأثينا عام 2023

MENAFN - Youm7) قالتوزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندونى، أن إيرادات زيارات الأكروبوليس أحد أهم المعالم الأثرية فى أثينا، بلغت 60 مليون يورو عام 2023 بزيادة قدرها 14مليون يورو مقارنة بـ 46 مليون يورو في عام 2022، وفقا لما ذكره موقع " tornosnews".

وفي حديثها أمام البرلمان اليوناني، قالت لينا ميندوني إن "تحديث جميع الخدمات"، مثل نظام التذاكر الإلكترونية الجديد، أدى إلى "زيادة مستمرة" في إيرادات الموقع التاريخي الشهير.

رداً على الاعتراضات على قرار زيادة تكلفة الدخول، والتي سترتفع بنسبة تصل إلى 300%، قالت وزيرة الثقافة،

إن التسعير الجديد للنصب التذكاري يتماشى مع السياسات المعمول بها في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتم سيتم تنفيذه في أبريل 2022، مضيفة أنه بالمقارنة مع المعالم الوطنية ذات المستوى المماثل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن أسعار التذاكر في اليونان "أقل بكثير".

يشار إلى أن متحف الأكروبوليس الأثري يركز على جميع الآثار التي تم اكتشافها في جبل الأكروبول في أثينا، وهو جبل صخري يرتفع عن سطح البحر بنحو 150 متراً، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.

يعتبر الأكروبوليس أحد أهم معالم العاصمة اليونانية أثينا، ورمزاً عالمياً للروح الكلاسيكية والحضارة، ويمثل أكبر تجمع معماري فني تركه اليونانيون القدماء، تم بناؤه بعد الانتصار على الفرس وإقامة الديمقراطية في اليونان القديمة، وبعد أن أخذت الدولة مكانتها الرائدة بين دول العالم القديم، وأشرف على التصميم والبناء مجموعة استثنائية من الفنانين اليونانيين القدماء، ويعد أشهرهم "بريكيليز".

تم بناء المتحف الجديد ليكون موطناً لكل قطعة أثرية وجدت على الصخور أو بينها أو منفردة بحد ذاتها ابتداء من العصر البرونزي اليوناني إلى العصر الروماني والبيزنطي في اليونان.

مصطلح "أكروبوليس" مكون من مقطعين يعني في اللغة اليونانية القديمة المدينة العالية، وقد اعتاد اليونانيون القدماء بناء "أكروبوليس" لكل مدينة ذات أهمية، وكان "أكروبوليس أثينا" له الشأن الأعظم بينها جميعاً، وفي حالة الغزو الخارجي كان اليونانيون يتخذون منه قاعدة حصينة لمقاومة القوات الغازية حتى النهاية.



