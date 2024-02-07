الكتب الأكثر مبيعا فى هيئة قصور الثقافة بعد انتهاء معرض الكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالا كبير خلال فترة مشاركته فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذى اختتم فعالياته اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
إذ أطلقت الهيئة 120 إصدارا جديدا في هذا العام، ضمن مشاركة ثرية للهيئة في إطار برنامج وزارة الثقافة، ومن بين الإصدارات التي أقبل عليها الجمهور إصدارات سلسلة الذخائر، والتي صدر عنها في المعرض طبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ، تحقيق وتعليق طه الحاجرى، وحقق الكتاب في أربعة أيام فقط منذ طرحه بجناح الهيئة مبيعات وصلت إلى ألف نسخة وهو رقم غير مسبوق.
كما شهدت مجموعة من الإصدارات الأخرى إقبالا كبيرا من قبل زوار معرض الكتاب 2024، والتي دخلت قائمة الأكثر مبيعا ومنها سلسلة طه حسين وكليلة ودمنة، ومن ضمن الاصدارات التي حققت الأكثر مبيعا سلسلة النشر الإقليمي ااتي جاءت بسعر 1 جنيه فقط للكتاب الواحد، بالاضافة إلى مجلة قطر الندى.
ويختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
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