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الكتب الأكثر مبيعا فى هيئة قصور الثقافة بعد انتهاء معرض الكتاب 2024

2/7/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Youm7) شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالا كبير خلال فترة مشاركته فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذى اختتم فعالياته اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



إذ أطلقت الهيئة 120 إصدارا جديدا في هذا العام، ضمن مشاركة ثرية للهيئة في إطار برنامج وزارة الثقافة، ومن بين الإصدارات التي أقبل عليها الجمهور إصدارات سلسلة الذخائر، والتي صدر عنها في المعرض طبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ، تحقيق وتعليق طه الحاجرى، وحقق الكتاب في أربعة أيام فقط منذ طرحه بجناح الهيئة مبيعات وصلت إلى ألف نسخة وهو رقم غير مسبوق.



كما شهدت مجموعة من الإصدارات الأخرى إقبالا كبيرا من قبل زوار معرض الكتاب 2024، والتي دخلت قائمة الأكثر مبيعا ومنها سلسلة طه حسين وكليلة ودمنة، ومن ضمن الاصدارات التي حققت الأكثر مبيعا سلسلة النشر الإقليمي ااتي جاءت بسعر 1 جنيه فقط للكتاب الواحد، بالاضافة إلى مجلة قطر الندى.

ويختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.



وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.












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