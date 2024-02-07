العثور على 5 توابيت وسرير جنائزى من العصر الرومانى عمرها 2000عام فى لندن

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار خمسة توابيت من خشب البلوط الرومانى عمرها 2000 عام، وسريرًا جنائزيًا وهياكل عظمية في موقع بناء في لندن.

وكان موقع التنقيب، الذي يقع على بعد حوالي 20 قدمًا (6 أمتار) تحت مستوى الشارع، هو مكان لبعض سكان لندن الرومان الأوائل، وفقًا لبيان صادر عن متحف لندن للآثار (MOLA)، بحسب ما ذكره موقع"livescience".

السرير مصنوع من خشب البلوط، يحتوي على أقدام منحوتة ومفاصل متصلة بأوتاد خشبية صغيرة، وتوصل الباحثون إلى أن السرير قد تم تفكيكه قبل وضعه في القبر، ولكن ربما تم استخدامه لحمل الفرد إلى الدفن وكان من المحتمل أن يكون بمثابة قبر لاستخدامه في الحياة الآخرة.





قنينة زجاجية ومصباح مزخرف

وقالت هيذر نايت، عالمة الآثار فى البيان: "نعلم أن الرومان دفنوا موتاهم على طول الطرق، خارج المراكز الحضرية"، كما أن الاكتشافات محفوظة بشكل جيد لأنها دفنت فى الطين الرطب للأسطول النهرى.

كان الدفن فى السرير طقوسًا جنائزية قدمها المسيحيون في أوروبا في العصور الوسطى، وغالبًا ما كان يمارسها أفراد النخبة، ربما تكون إحدى مدافن السرير الأكثر شهرة هي مدافن سرير ترومبيتنجتون في كامبريدج منذ القرن السابع، واحتوى الدفن في شرق إنجلترا على بقايا امرأة شابة موضوعة على سرير خشبي محاط بممتلكات جنائزية، بما في ذلك صليب مصنوع من الذهب ومزين بالعقيق.





بالإضافة إلى التوابيت والأسرة الخمسة في موقع لندن، اكتشف الباحثون بقايا هياكل عظمية بشرية ومتعلقات شخصية مختلفة، بما في ذلك الخرز وقنينة زجاجية ومصباح مزخرف يعود تاريخه إلى فترة بريطانيا الرومانية المبكرة (من 48 إلى 80 م).





كما عثروا أيضًا على آبار مبطنة بالخشب وأرضيات طباشيرية تشير إلى أن الموقع كان عبارة عن ورشة دباغة في القرن الثاني عشر، لقد عثروا أيضًا على قطع أثرية أصغر سنًا، بما في ذلك أنبوب مياه يعود إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر ربما تم استخدامه لضخ المياه على متن سفينة ودليل على مقبرة من القرن السادس عشر.







