دار عصير الكتب نجحت فى جذب قراء معرض القاهرة للكتاب.. اعرف الأكثر مبيعا

(MENAFN
- Youm7) شهدت جناح دار عصير الكتب خلال مشاركته فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالا كبيرًا على جميع الكتب التى تم طرحها خلال أكبر تجمع ثقافى فى الشرق الأوسط، إذ قدمت الدار خلال جناح الدار والمكتبة، الكثير من التخفيضات التي ترواحت
بين 25% وحتى 60% بالإضافة إلى مجموعة من الكتب المخفضة بسعر 50 جنيها فقط.
ومن الكتب التي حققت الأكثر مبيعًا فى دار عصير الكتب : "بنسيون عجب هانم" لمنى سلامة، و"القادمون" لأحمد خالد مصطفى، و"السادس أحمر" أحمد خيري العمري، و"سيروش" للدكتورة حنان لاشين، و"أم أبيها" للدكتور محمد الدمرداش، وكتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد، و"تظن أن نجوت" لإيناس منصور، "الغباء العاطفي"، فاويتشر، عمل يدير نفسه، التعافي من الرفض، وثنائية الكاتب بيرسي جاكسون سارق البرق وبحر اللحوث، أسئلة ملحة، الأخطاء، و"بيت الخرنفش" للكاتبة الصحفية مها سالم، وغيرهم من الكتب والمؤلفات الأخرى التي حققت أعلى مبيعًا داخل الجناح.
واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
عصير الكتب بمعرض الكتاب
زوار عصير الكتب
عصير الكتب
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