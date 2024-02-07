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دار عصير الكتب نجحت فى جذب قراء معرض القاهرة للكتاب.. اعرف الأكثر مبيعا

2/7/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت جناح دار عصير الكتب خلال مشاركته فى
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالا كبيرًا على جميع الكتب التى تم طرحها خلال أكبر تجمع ثقافى فى الشرق الأوسط، إذ قدمت الدار خلال جناح الدار والمكتبة، الكثير من التخفيضات التي ترواحت
بين 25% وحتى 60% بالإضافة إلى مجموعة من الكتب المخفضة بسعر 50 جنيها فقط.
ومن الكتب التي حققت الأكثر مبيعًا فى دار عصير الكتب : "بنسيون عجب هانم" لمنى سلامة، و"القادمون" لأحمد خالد مصطفى، و"السادس أحمر" أحمد خيري العمري، و"سيروش" للدكتورة حنان لاشين، و"أم أبيها" للدكتور محمد الدمرداش، وكتاب "الساعة الأخيرة للقانون البشري" للمستشار إيهاب أبو زيد، و"تظن أن نجوت" لإيناس منصور، "الغباء العاطفي"، فاويتشر، عمل يدير نفسه، التعافي من الرفض، وثنائية الكاتب بيرسي جاكسون سارق البرق وبحر اللحوث، أسئلة ملحة، الأخطاء، و"بيت الخرنفش" للكاتبة الصحفية مها سالم، وغيرهم من الكتب والمؤلفات الأخرى التي حققت أعلى مبيعًا داخل الجناح.

واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته أمس بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، حتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

عصير الكتب بمعرض الكتاب

زوار عصير الكتب

عصير الكتب








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