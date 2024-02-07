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القومي للترجمة يكشف عن قائمة الأكثر مبيعًا في الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب

2/7/2024 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) كشف المركز القومي للترجمة عن قائمة الأكثر مبيعًا في الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أعلن عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناح المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب 2024.
وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"من تأليف كريستيان دولاكامبان ومن ترجمة عمرو زكريا عبد الله، قائمة الأكثر مببيعًا خلال الدورة ال55 من معرض الكتاب
وفي المركز الثاني تأتي الطبعة العربية من كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه، الكتاب من تأليف أندرو ديكيون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، وفي المركز الثالث "إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني: الحداثة والبيروقراطية الإمبراطورية والدولة الإسلامية" من تأليف جيم إيمرنج وترجمة محمد صلاح علي.
ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "دراسات عن المماليك في مصر:1250-1517" من تأليف ديفيد اّيالون و ترجمة علي السيد علي و مراجعة زبيدة عطا، "المنطق: الأساسيات" من تأليف ج.س.بيل وشاي اّلان لوجان ومن ترجمة محمد على المسبكاوي، كما ضمت القائمة أيضًا: "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، "أهل التشريع وأهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان و من ترجمة حجاج أبو جبر، "قصور مصر المنسية" من تأليف كارولين كورخان ومن ترجمة نانيس حسن عبدالوهاب،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيا: الحركات الاجتماعية و تحول ما بعد الإسلاموية" من تأليف اّصف بيات ومن ترجمة أحمد زايد،"لورانس في شبه الجزيرة العربية: الحرب والخداع والحماقة الاستعمارية وصناعة الشرق الأوسط الحديث" من تأليف سكوت اّندرسون ومن ترجمة محمد صبري الدالي، "علم النفس الاجتماعي: الأسس" من تأليف دانييل فرينجز ومن ترجمة راقية جلال الدويك، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة" ليوليوس فلهاوزن وترجمة هاني فتحي مرسي، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو ومن ترجمة سما طه، "القصة العظيمة للرياضيات: من قبل التاريخ حتى عصرنا الحالي" من تأليف ميكائيل لوناي و من ترجمة هاشم أحمد محمد، "دون كيخوته دي لامانشا" من ترجمة وتقديم عبير عبد الحافظ، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية" من تأليف دانيال خليل بن أمية ومن ترجمة وتقديم خالد سالم، "سفر دانيال" شرح سعديا بن يوسف الفيومي ونقله إلى العربية حسين عبد البديع،"العقل المضطرب:مقدمة في فلسفة العقل والمرض العقلي"من تأليف جورج جراهام و من ترجمة وائل يوسف وأحمد موسى، "ماركس وفيبر: المجتمعات الشرقية بعيون الحداثة الغربية "من تأليف لطفي سونار و من ترجمة مجدي عبد الهادي،"تأليف الأسفار الستة و الأسفار التاريخية" ليوليوس فلهاوزن وبترجمة أحمد هويدي"، "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق و"تفسير سفر التسابيح" بترجمة أحمد هويدي.

تاريخ العبودية

إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني

المنطق








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