بدلا من التيتانيوم.. أبل ستطرح Iphone 16 Pro بمادة شبه معدنية تسمى Graphene

اعتمدت شركة

Apple

على هيكلًا من التيتانيوم مع طرازات iPhone 15 Pro، لذلك فقد أصبحت الأجهزة أيضًا ساخنة جدًا بحيث لا يمكن لبعض الأشخاص التعامل معها، بالنسبة لهواتف iPhone 2024، يقال أن شركة Apple تحاول تصحيح ما حدث، وقد تستخدم مادة شبه معدنية جديدة تسمى Graphene فى طرازات iPhone 16 Pro، وفقًا لموقع indiatoday.





عندما تم إطلاق طرازات iPhone 15 Pro العام الماضى، بدأ الكثير من المستخدمين فى الشكوى من ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone الخاصة بهم، وتم إصلاح هذه المشكلة فقط بعد أن أدى تحديث iOS 17.0.3 إلى إصلاح الأخطاء، ولكن على الرغم من أن التحديث قد أصلح المشكلة الشاملة المتمثلة فى ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro – وخاصة تلك التى كانت تحدث بسبب تطبيقات مثل Instagram وUber – إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يشكون من ارتفاع درجة حرارة الهواتف.



ومع ذلك، مع iPhone 16 Pro، تعمل Apple على إصلاح أفضل من مجرد تحديث iOS، هناك تقارير تشير إلى أن شركة آبل قد تستخدم طبقة من الجرافين متصلة بشرائح الهاتف والتى ستقوم بشكل أساسى بنقل الحرارة بعيدًا عن الشريحة، مما يعزز تبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بشرائح الجرافيت المستخدمة حاليًا.





هناك أيضًا تكهنات تشير إلى أن شركة Apple قد تختار غلافًا معدنيًا للبطاريات فى سلسلة iPhone 16 Pro، وفقًا لموقع PhoneArena.





لكن الغلاف المعدنى للبطاريات قد يضيف وزنًا أكبر للهاتف، لذلك من المحتمل أن تلجأ شركة آبل إلى استخدام الجرافين بدلًا من ذلك، الجرافين عبارة عن طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة فى شبكة سداسية، وعلى الرغم من أن الجرافين ليس معدنًا، إلا أنه يتفوق على الجرافيت فى الهواتف نظرًا للتوصيل الكهربائى الاستثنائى والتوصيل الحرارى والقوة والمرونة، هذه الخصائص تجعل من الجرافين مادة واعدة لتعزيز الأداء الإلكترونى وتبديد الحرارة فى الأجهزة.



