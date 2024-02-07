لعبة Final Fantasy 14 ستتطلب اشتراكين على Xbox.. اعرف التفاصيل

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اللعبة

الشهيرة Final Fantasy 14 أخيرًا إلى وحدات تحكم Xbox Series X/S، ولكن هناك تحذير كبير، حيث سيتطلب الإصدار الكامل اشتراك Xbox Game Pass Core أو Ultimate، وفقًا للناشر Square Enix، سيكون هذا بالإضافة إلى الرسوم الشهرية للعب اللعبة فعليًا.





ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكلفك الاشتراك لمدة 30 يومًا فى اللعبة 15 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة 90 يومًا 42 دولارًا و180 يومًا 78 دولارًا، كما تبلغ تكلفة Xbox Game Pass Core 10 دولارات شهريًا أو 60 دولارًا لمدة عام، وتبلغ تكلفة Xbox Game Pass Ultimate حوالى 17 دولارًا شهريًا.





هذا أمر غير عادى بعض الشيء لعدة أسباب، حيث أن فى أبريل من عام 2021، قامت Microsoft بإزالة متطلبات الاشتراك للألعاب متعددة اللاعبين المجانية، ومع ذلك، فإن Final Fantasy 14 ليست لعبة مجانية تمامًا، على الرغم من أنها مجانية التنزيل.



كما أن لاعبى PlayStation تمكنوا منذ فترة طويلة من خوض المغامرة من خلال اللعبة دون الحاجة إلى شراء اشتراك PlayStation Plus، بالنسبة لها، تقع اللعبة ضمن فئة اللعب المجانى، ولكن ليس لشركة Microsoft.





تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع متطلبات الاشتراك للاعبين التجريبيين، ويبدأ الاختبار التجريبى المفتوح لإصدار Xbox Series X|S من Final Fantasy 14 فى 21 فبراير.





سيتم إصدار اللعبة الكاملة عند انتهاء النسخة التجريبية، ولكن لا توجد معلومات محددة حتى الآن، ومن المفترض أن يكون متاحًا بحلول الوقت الذى يبدأ فيه توسع Dawntrail هذا الصيف، وتكون النسخة التجريبية المفتوحة مخصصة للاعبين الجدد، لذا لن تتمكن من المشاركة إذا كان لديك بالفعل إمكانية الوصول إلى نسخة تجريبية مجانية أو ترخيص مسجل فى حساب Square Enix الخاص بك.



