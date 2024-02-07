تفاصيل فكرة إطلاق مظلة كبيرة تحجب الشمس عن الأرض لحل أزمة المناخ

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علماء المناخ

تطوير مظلة بحجم الأرجنتين، من شأنها أن تحجب أشعة الشمس للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى على الأرض، حيث يعتقدون أن الظل الذى تبلغ مساحته مليون ميل مربع يمكن أن يخفض درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت فى غضون عامين.





ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، فإن النموذج الأولى مساحته 100 قدم مربع، والذى قالوا أنه يمكن تحقيقه بحلول عام 2027.





سيوضع "الشراع" على بعد أكثر من تسعة ملايين ميل من الأرض ويتحرك عبر الفضاء عن طريق فتح وإغلاق طبقة التظليل.





وبينما يمضى الباحثون قدمًا فى هذا الاقتراح، قال النقاد أن تكلفة "الهيكل الضخم" ستكون مذهلة، ومن المتوقع أن يصل التصميم إلى تريليونات.





وعلق عالم الفيزياء فى جامعة هارفارد آفى لوب على المشروع قائلًا: "إن إنشاء أى من هذه "الهياكل العملاقة" فى الفضاء سيكون مكلفًا للغاية ويتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا من خلال إعادة تخصيص الأموال من الميزانيات العسكرية للأغراض السلمية".





لقد كان تعتيم أو حجب الشمس لتبريد الأرض بمثابة خطة بين العديد من العلماء، ففى عام 2021، كشفت مبادرة بقيمة 3 ملايين دولار قدمها بيل جيتس أنها تهدف إلى رش ملايين الأطنان من الطباشير فى طبقة الستراتوسفير.





وفى العام الماضى، أعلن البيت الأبيض أنه منفتح على خطط لمنع ضوء الشمس من الوصول إلى سطح الأرض فى محاولة لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري.





فى حين أن المظلة يمكن أن تقلل من ارتفاع درجة الحرارة بينما يتم اتباع استراتيجيات أخرى لمكافحة تغير المناخ، يعتقد بعض الخبراء أن المشروع هو مضيعة للوقت.





وقالت سوزان بور، مرشحة الدكتوراه فى المركز الأوروبى للأبحاث والتدريب المتقدم فى الحوسبة العلمية فى فرنسا، لصحيفة نيويورك تايمز، إن المظلة الضخمة ستكون "باهظة الثمن فلكيًا ولا يمكن تنفيذها فى الوقت المناسب".





وأضافت بور، "علاوة على التكاليف، يمكن أن تؤدى العواصف الشمسية أو الكويكبات إلى إتلاف الدرع، مما يؤدى إلى ارتفاع حرارة مفاجئ وسريع مع عواقب وخيمة".



