إذا كنت تواجه صعوبة فى العثور على شريكك المثالى على تطبيقات المواعدة، فقد يكون الوقت قد حان للجوء إلى ChatGPT

للحصول على المساعدة، حيث شارك أحد الرجال الروس قصته على X، وروى كيف ساعده ChatGPT فى العثور على شريك على Tinder، إذ سهّل برنامج الدردشة الآلى الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى التواصل مع أكثر من 5000 امرأة على المنصة، مما قاده فى النهاية إلى شريكته الآن.





وقال "تقدمت لخطبة فتاة كان ChatGPT يتواصل معها لمدة عام بدلا منى، وللقيام بذلك، أعادت الشبكة العصبية الاتصال بـ 5239 فتاة أخرى، حيث تم استبعادهن باعتبارهن غير ضروريات وترك فتاة واحدة فقط"، واستكمل:" سأشارككم كيف صنعت "مثل هذا النظام، وما هى المشاكل التى كانت موجودة، وماذا حدث مع الفتيات الأخريات"، بحسب ألكسندر زادان على موقع X.





وشارك زادان سبب لجوئه إلى أساليب غير تقليدية للعثور على الحب، قائلًا أن "العثور على من تحب أمر صعب للغاية"، وأوضح قائلًا: "أريد أن يكون لدى وقت للعمل والهوايات والتعلم والتواصل الاجتماعى، يمكننى القيام بكل ذلك بمفردى بدون ChatGPT، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول بكثير وسيكون أكثر تكلفة."





وبالتفكير فى قراره باستخدام ChatGPT كخاطبة، روى مطور البرامج البالغ من العمر 23 عامًا انفصاله فى عام 2021 بعد علاقة استمرت عامين، لقد أدرك أنه يريد علاقة جديدة ولكنه لا يريد إضاعة الوقت أو الشعور بعدم الارتياح مع شريك جديد، بعد مواعيد مخيبة للآمال مع Tinder فى موسكو وسانت بطرسبرغ، حيث واجه سمات مثل الإفراط فى شرب الخمر، والصلابة، وعدم الاستقرار العاطفى، قرر زادان تجربة شيء جديد.





وذلك عندما لجأ إلى ChatGPT للتواصل مع النساء على Tinder، واعترف زادان قائلًا: "لم أعلّم ChatGPT قط كيف أتحدث"، فى البداية، كانت هناك تحديات لأن الذكاء الاصطناعى لم يكن على دراية بأسلوبه، مما أدى إلى ردود غير ناضجة، ومع ذلك، مع مرور الوقت، قام بتدريب النظام على تقليد كلامه، مما أدى به فى النهاية إلى زوجته الحالية، كارينا.





وقال إن كارينا، التى لم تكن تعلم فى البداية أنها كانت تتحدث مع الذكاء الاصطناعى، كان رد فعلها هادئًا عند اكتشاف الحقيقة، ولم يعلم زادان ChatGPT بالضبط كيف يتحدث ولكنه ساعده على التعلم من خلال تقديم تعليقات على ردوده.





ومع مرور الوقت، أصبح ChatGPT أفضل فى الدردشة مثل Zhadan، وبمساعدة ChatGPT، تمكن Zhadan من الدردشة مع المزيد من الأشخاص على Tinder والعثور على شخص يحبه حقًا.



