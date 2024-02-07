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أبل تطلق جهاز Ipad Pro الجديد قريبًا بشاشة OLED أكبر وشريحة M3

2/7/2024 4:29:30 AM
(MENAFN- Youm7) من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإجراء إصلاح شامل لتشكيلة iPad Pro الخاصة بها قريبًا، مع احتمال وصول نماذج جديدة الشهر المقبل، وتشير التقارير إلى أن شركة آبل ستقدم جهاز iPad Pro الجديد الشهر المقبل مع ترقيات كبيرة من سابقتها، بما في ذلك شاشة OLED أكبر، وشريحة M3، ولوحة مفاتيح سحرية جديدة من بين الملحقات والمزيد، وفقاً لموقع macrumors.



وفقًا لتقرير حديث صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، يكشف أن شركة Apple ستقدم أكبر تحديث لها على الإطلاق منذ سنوات وأنه قد يكون أول جهاز لوحي من Apple يتميز بشاشة OLED التي ستوفر سطوعًا أفضل وألوان أكثر دقة ونقاءً من سابقتها، مع خطط لإطلاقها في مارس 2024.



ويشير جورمان في تقريره إلى أن شركة آبل ستطلق طرازات iPad Pro الجديدة هذا العام مع ثلاثة تغييرات رئيسية: شاشات OLED، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة، وشريحة M3.



جهاز Apple iPad Pro مزود بشاشات OLED



يقال إن طرازات iPad Pro الجديدة ستحتوي على شاشات OLED لأول مرة، لتحل محل شاشات LCD وشاشات Mini-LED التي استخدمتها الأجيال السابقة، وستوفر ترقية الشاشة هذه تباينًا أفضل ومستويات سوداء.



إلى جانب الشاشة، يشير التقرير أيضًا إلى أن شركة Apple ستمنح جهاز iPad Air 6 بعض الترقيات الجوهرية مثل شاشة مقاس 12.9 بوصة مقارنة بشاشة iPad Air 2022 مقاس 10.9 بوصة، وقد يحصل جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة أيضًا على زيادة طفيفة في الحجم إلى 13 بوصة.



ابل ايباد برو مع شريحة M3



إلى جانب التصميم والشاشة، من المتوقع أيضًا أن تصبح طرازات iPad Pro الجديدة أكثر قوة مع أحدث شريحة M3 المطورة داخليًا، والتي ستكون الجيل التالي من السيليكون المخصص من Apple لأجهزة Mac وiPad، ومن المحتمل أن توفر شريحة M3 أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى عمر بطارية أفضل وقدرات المحرك العصبي.



لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة



إلى جانب ترقية iPad Pro، يقال إن شركة Apple تخطط أيضًا لمنح Magic Keyboard الجديدة تصميمًا أكثر متانة ومتميزًا، مع إطار من الألومنيوم بدلاً من غطاء من القماش، وستجعل لوحة المفاتيح الجديدة أيضًا جهاز iPad Pro يبدو أشبه بجهاز كمبيوتر محمول، وربما مزودًا بلوحة تتبع أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن شركة Apple تعمل على قلم Apple Pencil جديد مع دعم Find My ونصائح قابلة للتبديل.



ومن المثير للاهتمام أن شركة آبل لم تكشف عن أي أجهزة iPad جديدة في عام 2023، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو تحديث جهاز iPad منذ ظهوره لأول مرة قبل أكثر من عقد من الزمن، لذا فإن التشكيلة الجديدة من iPad Pro ستحصل بالتأكيد على ترقيات كبيرة، وسيكون من الرائع رؤية ما ستصدره شركة Apple أخيرًا عند إطلاقها.
















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