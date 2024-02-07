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رحلات طيران خاصة لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس آسيا

2/7/2024 4:28:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت الجماهير الأردنية تتدفق إلى قطر، لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام يوم السبت المقبل.

وبدأت شركات طيران بترتيب تسيير رحلات خاصة من عمان إلى الدوحة، بحيث تصل الرحلات من الأردن إلى قطر صباح السبت وتعود في اليوم نفسه ليلا.

وأكد المسؤول عن تنظيم وترتيب هذه الرحلات محمود سليمان، عن البدء باستقبال الراغبين بالسفر إلى قطر لتأمين كل الاحتياجات من اجل ضمان إنجاح هذه الخطوة الهادفة إلى دعم ومساند المنتخب في مباراته التاريخية والنهائية في كأس آسيا، والتي يصل إليها المنتخب لأول مرة في تاريخه.

وأشار سليمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير الأردنية الراغبة بالسفر إلى الدوحة لدعم منتخب النشامى، ما يؤكد توق الجمهور لإحراز لقب البطولة.

وكانت الجماهير تدفقت في الأيام الأخيرة إلى الدوحة لدعم منتخب النشامى، وظهر ذلك بوضوح في مدرجات الملاعب وسوق واقف بالدوحة الذي ازدان بالرايات الأردنية.-(بترا)

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