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رياضيون: 25 عاما من العطاء والتميز.. والملك الداعم الأول لنا

2/7/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خطت الرياضة الأردنية طيلة 25 عاما خطوات واسعة نحو التميز والإبداع، وحصلت المنتخبات الوطنية على العديد من الإنجازات، في الوقت الذي حظي فيه اللاعبون أصحاب الإنجاز بشرف التكريم من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يحرص على متابعة المشاركات الأردنية في البطولات الخارجية، ويؤازر اللاعبين، ما شكل دافعا أمامهم لمواصلة تحقيق الانجازات.
وشكل وسام التميز الذهبي من الفئة الأولى - الذي أنعم به جلالته في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022 على لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، نظير تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز - حافزا للبطل العالمي وأسرة اللعبة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، بهدف تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).
ويقول أبو السعود في حديثه لـ (الغد): "أشكر جلالة الملك على استقباله وتكريمه لي، والذي يعد فخرا ومسؤولية جديدة، جلالته لا يبخل على تكريم الرياضيين، وتعجز الكلمات عن وصف شعوري حينها".
ويتابع: "لقد تلقيت دعما من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيت اتصالين هاتفيين من سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير الحسن بن طلال، إلى جانب الدعم المباشر من سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، والتي شاركتني مشاعر القلق والفرحة من مدينة ليفربول”، وهذا يؤكد نهج الهاشميين في دعم وتحفيز الرياضيين على تقديم الأفضل دائما.
وسام "المصارعة" يجسد الدعم الملكي للرياضة
يجسد وسام الاتحاد الدولي للمصارعة، الذي منحه رئيسه الصربي نيناد لالوفيتش إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حقيقة الدعم الكبير الذي يقدمه جلالته لقطاع الرياضة بشكل عام.
وخلال استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش، بالتزامن مع استضافة المملكة لفعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في آب "أغسطس" الماضي، منح رئيس الاتحاد الدولي، جلالة الملك، وسام الاتحاد الدولي للمصارعة - وهو أعلى وسام يمنح من الاتحاد الدولي لقادة الدول - تقديرا لجهود جلالته في دعم الرياضة وإيمانه بدورها في تقوية روابط التضامن والصداقة بين الدول.
وقال رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في معرض حديثه لـ "الغد": "كان جلالة الملك ممارسا للعديد من الرياضات ومن بينها المصارعة الرومانية، والتي كان أحد أبطالها، وليس مستغربا أن يكون من الداعمين الأوائل للرياضة الأردنية"، مؤكدا أن الرياضة أصبحت في عهده من أبرز معالم نهضة الأردن الحديث، لتبقى الإنجازات الرياضية مصدر اعتزاز الأردنيين بعد أن حظي الرياضيون من الجنسين بدعم قائد الوطن، وبالتكريم المادي والمعنوي من الأسرة المالكة التي لطالما شجعت أبطال الرياضة في الملاعب والصالات الرياضية.
الدعم الملكي لنجوم المنتخب
واستعرض الحارس السابق للمنتخب الوطني عامر شفيع ذكرياته في تشرفه للمثول أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قائلا "جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر الملهم والمحفز لطموحات الشباب الرياضي، وهذا ما لمسته شخصيا في أكثر من مناسبة رياضية، أتذكر تحفيزه وتشجيعه لـ"النشامى" خلال حضوره عدة مباريات في الملعب، وخلال مشاركتنا التاريخية الأولى في نهائيات آسيا بالصين، وكان حضوره الرسمي المهيب بمثابة الشعلة التي الهبت الحماس لدى كل لاعب، وسلحتنا بالعزيمة وقدمنا مباريات كبيرة، وخففت علينا وطأة خروجنا في مباراة العجب أمام اليابان في مباراة ركلات الترجيح الشهيرة".
وتابع "أستذكر عندما تشرفنا باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني عند عودتنا من الصين، وكانت كلمات جلالته بمثابة البلسم الشافي لأحزاننا في نهائيات الصين 2004، وهو الموقف الذي تكرر باستقبال جلالته لنا بعد العودة من الأورغواي، عندما كنا على بعد خطوة من تحقيق الحلم الأردني في بلوغ نهائيات البرازيل 2014، وتكرر مشهد استدعائنا إلى الديوان الملكي العامر، في مناسبات كروية التي تعتبر التكريم الرفيع من جلالة الملك الرياضي الذي شهدت الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة في عهده تطورا ملحوظا.
واستذكر نجم الكرة الأردنية السابق أحمد هايل، بكل الفخر والاعتزاز، استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لـ"النشامى" في مطار ماركا بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله، بعد عودتهم من الأورغواي.
ويقول هايل:"كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنجوم المنتخب، ولفته كريمة ليست بغريبة على الهاشميين، وجلالة الملك يحرص على دعم أبطالنا وبطلاتنا والمنتخبات الوطنية المختلفة، والرياضيون الأردنيون يفتخرون بمليكهم الذي يعتبر المساند والداعم لهم، والقريب منهم في الملاعب والصالات داخل الوطن وخارجه، يشد من أزرهم باستمرار لتحقيق الإنجاز ورفع الراية الأردنية في مختلف المحافل الرياضية".
وبين هايل، أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية أعطى الرياضة وأهلها اهتماما كبيرا، الأمر الذي أسهم بتحفيز اللاعبين واللاعبات وحثهم على تقديم أفضل المستويات.
وأكد مدافع الوحدات والمنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي باسم فتحي، أن كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني التحفيزية، والرافعة للمعنويات، خلال اتصاله الهاتفي في مكالمة جماعية مع "النشامى"، عقب انتهاء الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني ونظيره السعودي في نهائيات آسيا 2011 في قطر، في المباراة التي انتهت وقتها لصالح النشامى 1-0، ما تزال تردد في أعماقي، وتسلحني بالحماس والعزيمة، وكأنها للتو تلهب مشاعري الوطنية، ووقتها خصنا جلالة الرياضي الأول بمكافآت مالية بعد الفوز والانتصارات وتقديرا لعروضنا القوية.
وقال فتحي: "حظينا باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بأكثر من مشهد، وكان دائم التحفيز والداعم لنا.
وأنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بوسام الاستقلال على مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، عن مبادرة المدرب والمعالج الطبيعي حسام عياد عن "أطفال متلازمة داون" ودمجهم في المجتمع المحلي، وتميزهم الرياضي وتحقيق إنجازات وطنية على المستوى العالمي في رياضة الكراتيه، حيث كرس المدرب حسام عياد حياته لأكثر من 30 عاما، لخدمة ذوي الهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو العامل ضمن كوادر أمانة عمان في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية.
وقال عياد "شرف كبير حصلت عليه بالمثول أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبتين، الأولى من خلال مشاركتي في مسابقة أهل الهمة 2004، عندما فازت قصتي مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة-متلازمة داون"- بالمركز الرابع من بين 30 قصة، ومثلت أيضا أمام جلالة الملكة رانيا العبدالله، والمشهد تكرر في آيار 2018، عندما تقلدت من جلالتهما بحضور ولي العهد الأمين، بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، بعد النتائج المشرفة لأطفال متلازمة داون في مسابقات رياضية عالمية، وحصلنا فيها على المركز الأول في أميركا في مسابقة الكراتيه، واعتبرنا الفريق الأمثل والأفضل على مستوى الشرق الأوسط".







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