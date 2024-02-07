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مقاربة خجولة في برامج وأنظمة 33 حزبا حول مشاركة ذوي الإعاقة

2/7/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- كشفت قراءة أولية، أعدها مركز القدس للدراسات السياسية عن مقاربة "خجولة" لبرامج وأنظمة 33 حزبا سياسيا، في إدراجها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الوثائق الداخلية للأحزاب وبواقع إدراج 21 حزبا من أصل 33، موضوع ذوي الإعاقة "سواء في أنظمتهم الأساسية أو في برامجهم".
وبحسب مدير عام المركز الباحث عريب الرنتاوي، أشار إلى أن القراءة الأولية أظهرت إدراج غالبية تلك الأحزاب لقضايا ذوي الإعاقة، ضمن وثائقها المختلفة (أنظمة أساسية أو برامج)، بحدود فقرات محدودة، فيما ذهبت أحزاب محدودة جدا إلى إدراج قضايا ذوي الإعاقة على نحو منهجي، ووفق رؤية سياسية وتمثيل متقدم في الهياكل الإدارية.
وعرض المركز، للنتائج الأولية لهذه القراءة في مؤتمر نظمه أمس، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "نحو مسار أخضر لحفز الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات والأحزاب السياسية"، تخلله جلسات حوارية موسعة من مختلف الأطراف المعنية، بما فيها ممثلون عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى".
وأظهرت القراءة أيضا، تناول 14 حزباً لذوي الإعاقة في أنظمتهم الأساسية فقط، وأن 10 أحزاب "أشارت" إليهم في برامجها فقط، بينما ما يزال 15 حزباً يعمل على برامجه.
وبيّن الرنتاوي في حديثه بالمؤتمر، أن هناك إشكالية كبيرة في غياب قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوي الإعاقة، وطبيعة الإعاقات وتوزيعها على المحافظات، ليتسنى دراسة احتياجاتهم منهجيا، موضحا أن الطيف الأوسع من الأحزاب، التزم بتمثيل شخص واحد على الأقل في هيئة المؤسسين ولم يتجاوز هذا العدد
وتشترط أحكام المادة (11) من قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022، ضرورة أن يكون من بين المؤسسين في الحزب، شخص واحد على الأقل، من ذوي الإعاقة.
في الأثناء، لم يتضح أن أي من الأحزاب قد أعد ملخصات عن برامجه وأنظمته الأساسية بلغة ذوي الإعاقة البصرية "بريل"، بينما دعا الرنتاوي، مشاركين من ذوي الإعاقة وممثلين عن الأحزاب إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة في المملكة، لضمان تسهيل مشاركتهم السياسية.
وتمحورت ملاحظات ومداخلات ذوي الإعاقة في المؤتمر، حول أهمية تهيئة مراكز الاقتراع في الانتخابات لهم، وتعزيز ثقافة انتخابهم لدى اللجان الانتخابية والمجتمع، بالإضافة لدعوات إيلاء الأحزاب أهمية أكبر لمشاركتهم في هيئاتها الإدارية والقيادية، وأن تشارك بفعالية، لا بمشاركة شكلية استجابة فقط لنص قانون الأحزاب، كما شددوا على أهمية تخصيص مقعد وأكثر لهم في المجالس المركزية للأحزاب والمكاتب التنفيذية لا الاكتفاء بهيئة المؤسسين.
وتطرقت القراءة، إلى ما أوردته بعض الأحزاب من نصوص ملزمة لمشاركة ذوي الإعاقة في وثائقها الداخلية مشاركة فاعلة، بينها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أدرج مشاركتهم في رؤية الحزب الداخلية 2030، متضمنة مقترحا بإنشاء اتحاد عام لمنظمات المجتمع المدني المختصة بذوي الإعاقة، ووضع آلية لتنفيذه، كذلك حزب "إرادة" الذي نص نظامه على تخصيص "مقعد لذوي الإعاقة –إن وجد- في مجالس: الوطني والمركزي والفروع"، كما نصت الأنظمة الأساسية لحزبي "الغد" و"الوفاء"، على "تخصيص لجان خاصة بذوي الإعاقة ضمن لجانهم.
ومن الأحزاب الأخرى التي تضمت أنظمتها الأساسية توجيهاً للأمانة العامة باستقطاب ذوي الإعاقة واستثمار طاقاتهم لخدمة أهدافهم أحزاب "تقدّم" و"الشعلة" و"نماء".
بينما حددت 8 أحزاب في أنظمتها الأساسية، بنوداً خاصة بذوي الإعاقة، تتمحور حول التأكيد على الاهتمام بهم وتأهيلهم وضمان رعايتهم، والسعي لنيل حقوقهم وحفظ كرامتهم وسن تشريعات ضامنة لذلك، وهي أحزاب: "مساواة" و"الإصلاح والتجديد حصاد" و"الاتحاد الوطني" والتيار الوطني" و"المدني الديمقراطي" والبناء الوطني" و"عزم"، و حزب "الوفاء الوطني".
وبشأن البرامج الحزبية، تطرقت القراءة إلى الورقة المفاهيمية التي أعدها حزب "تيار التنمية والتحديث" الذي اندمج مع الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"مؤخراً. إذ تضمنت مفاهيم حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وكيفية الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لهذه الفئة، مع ألا تنحصر في الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أحزاب: "الاتحاد الوطني" و"حصاد" و"العمال" و"القدوة" و"الغد" و"العدالة والإصلاح" و"الوطني الدستوري" و"الأنصار"، قد أدرجوا فقرات مقتضبة في برامجهم الحزبية حول حقوق ذوي الإعاقة، بعضها لم يتجاوز بضع كلمات.

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