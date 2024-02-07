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خبراء: غياب التكاملية بين القطاعات الحكوية يسبب تراجع الأردن بمؤشر الاداء البيئي

2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- يشكك خبراء بيئيون بقدرة الحكومة على تحقيق "قفزة نوعية" في تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي لأعوام 2022-2023، الذي يتوقع صدوره الشهر الحالي، وفقا لما ورد من "وعود لها" في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتسعى الحكومة، ووفق ما ورد في الرؤية ضمن محور الاستدامة "رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى من 20 % أي إلى المرتبة 36".
وفي تقرير الأداء البيئي لعام 2020، الصادر عبر برنامج التحصين الموسع الذي تشرف عليه جامعتا ييل وكولومبيا، فإن الأردن احتل المرتبة 48 في ترتيب دول العالم لعام 2020، والثالث على مستوى الدول العربية.
ولكن أظهر تقرير عام 2022 تراجع الأردن الى المركز 81 في ترتيب دول العالم، متراجعا بذلك 33 مركزا؛ ومتقدما إلى المركز الثاني على مستوى الدول العربية.
وتعود أسباب التراجع في رأي الخبراء لـ"الضعف وغياب التكاملية" في إدارة ملف القطاع البيئي، الذي يتطلب "نهجاً مختلفا"، و"جدية" في التعامل مع القضايا البيئية.
وألقت وزارة البيئة المسؤولية، في تصريحات لـ"الغد" تراجع الأردن ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي على "جامعتي ييل وكولومبيا" المسؤولتين عن برنامج التحصين الموسع، لكون البيانات التي استندت عليها في تقييم الأردن "غير دقيقة".
على أن تقرير حالة البلاد للعام الماضي كان قد أشار الى أن التقدم المحرز على صعيد البيئة يعد "محدوداً"، رغم تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والضغوط على عناصرها، والمتمثلة بالتسارع في الزيادة السكانية، والرقعة العمرانية، والتنوع في الصناعات.
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان أن "الضعف" في إدارة الملف البيئي على المستوى القانوني والفني، و"غياب التكاملية"، والتنسيق بين القطاعات الحكومية من جهة، والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني من جهة أخرى في تنفيذ البرامج، والمشاريع التي من شأنها تعزيز وتحسين الأداء البيئي الوطني من الأسباب لتراجع الأردن في المؤشر.
ويأتي ذلك الأمر، بحد قوله "رغم توفر الإرادة السياسية العليا، وحثها على تقديم الأردن كنموذج عالمي وإقليمي بالتوازن بين حماية الموارد البيئية، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر، وتوفير فرص العمل الخضراء، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن أجل تحسين ترتيب الأردن في مؤشر الأداء من وجهة نظر الشوشان، لا بد من الانتقال من "الإدارة البروتوكولية" للقطاع البيئي لــ "العمل الجاد" بتحقيق نتائج إيجابية مبنية على أساس المعرفي، والضرورة الوطنية.
وهذا يحتم على الحكومة الابتعاد عما وصفه "بالمجاملات" في حضور المؤتمرات الدولية، وندوات وورش عمل "لا تسمن ولا تغني"، في ظل التحديات الكبيرة التي أثقلتها موجات اللجوء الإنساني على مواردنا الطبيعية الوطنية، التي تآكلت بشكل متسارع في الآونة الأخيرة.
كما يجب الدفع باتجاه الاستثمار في وزارة البيئة حتى تصبح قادرة على النهوض بواجباتها القانونية والفنية، وقيادة القطاع البيئي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وخاصة في العمل المناخي، وتوظيف الطاقات البشرية الوطنية في تحقيق النموذج المنشود، بحسبه.
بيد أن مساعد الأمين للشؤون الفنية في وزارة البيئة د. جهاد السواعير أكد أن "تقدم بعض الدول على الأردن، وضمن تقرير الأداء يعود لكونها حققت إنجازات في مؤشرات كانت المملكة قد سبقتها في تلك الخطوة في أعوام سابقة".
ولأن المملكة "حققت المطلوب منها في بعض المؤشرات فإنها تبقى في ترتيبها ذاته، ودون أن يطرأ عليها أي تغيير في تقارير الأداء البيئي للأعوام المقبلة"، بحسبه.
وشدد على أن "مصادر المعلومات التي تعتمد عليها جامعتا ييل وكولومبيا، لإعداد التقرير وتقييم الأردن في معظم الأحيان غير دقيقة".
وذلك الأمر دفع بوزارة البيئة، بحد قوله "لعقد لقاءات مع المسؤولين عن إعداد التقرير في جامعة ييل لتزويدهم بمصادر المعلومات والبيانات الدقيقة، وبالمواقع الإلكترونية التي تتوفر فيها".
كما قامت الوزارة "بالتواصل مع القطاعات الحكومية المعنية بمؤشرات الأداء البيئي للحصول على البيانات الصحيحة التي زودت بها الجامعة".
وبناء على ذلك توقع أن "التقرير هذا العام سيحسن من ترتيب الأردن في ضوء تزويد المسؤولين بالبيانات الصحيحة".
وفي رأي الخبيرة في نوعية المياه والمتابعة لتقارير مؤشر الأداء البيئي د. منى هندية فإن "التراجع الحاد" في ترتيب الأردن على مستوى المملكة، وفي عامين فقط من عمل الحكومة، يجعل مسألة قدرتها على تحقيق "قفزة نوعية" ضمن مؤشر الأداء المقبل محل "تساؤل وشك".
ولفتت إلى أن نتائج التقرير السابق بينت أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل على "الإدارة الفعالة والرشيدة"، والذي يجب أن تضعه الحكومة بعين الاعتبار إذا ما أرادت تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، وتقليل التلوث.
ودعت "الحكومة بأن يكون تركيزها على محاور الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل عليهم بالتوازي".
وشددت على "وجوب أن تصدر التقارير البيئية المحلية سنوياً، مع الاهتمام بتلك الإحصائية والمؤشرات البيئية وتوحيدها مع العالمية لتحسين العمل البيئي".
كما وأكدت "تطوير التشريعات والاهتمام بتنفيذها مثل التعليمات المتعلقة بالضجيج، وتطبيق مبدأ التكافل بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة في المملكة، لرفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي".
وصنف تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2022 الأردن من خلال عوامل، حيث بيّن أن الأردن تراجع بشكل واضح إذ حاز على الترتيب 49 عالمياً في الآثار الصحية وتعرضها للمخاطر البيئية، وعلى المرتبة 46 في جودة الهواء، و62 في معالجة المياه العادمة، و76 في التغير المناخي، و155 في التنوع البيولوجي مقارنة مع تقرير العام 2020.
وحافظ الأردن، وفق النتائج، على الترتيب المنخفض لمؤشر الزراعة حيث حصل على المرتبة 139، وفي المنزلة 95 بشأن الملوثات والمعادن الثقيلة والرصاص، و47 في مياه الشرب والصرف الصحي.
ويقدم المؤشر ملخصاً قائماً على البيانات الخاصة بحالة الاستدامة حول العالم، وباستخدام 40 مؤشر أداء، عبر 11 فئة ترتكز على الصحة البيئية، وحيوية النظام البيئي والتغير المُناخي.
ويعتمد التقرير في منهجيته البحثية، بشكل عام، على تقييم أداء 180 دولة، وتصنيف مؤشراتها البيئية ضمن ثلاث مجموعات رئيسة، ويستند إعطاء القيم الرقمية لهذه المؤشرات إلى معطيات التقارير التأشيرية، وتلك الصادرة عن المنظمات، والكيانات الدولية، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
ويتم حساب المؤشر الكلي للأداء البيئي من خلال وزن وتجميع المؤشرات لكل الفئات، وأهداف السياسة البيئية المحددة، وتستند من 0 (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل)، ويتميز التقرير بشمولية منهجيته في الاعتماد على مقاييس ذات تأثير على مواجهة تغير المُناخ، وغيرها.

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