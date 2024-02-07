التعليم العالي: انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد صباح اليوم
التاريخ
2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية 2024.
وبلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس (7414)، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط (4876) طلبا.
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