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التعليم العالي: انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد صباح اليوم

2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية 2024.

وبلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس (7414)، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط (4876) طلبا.

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