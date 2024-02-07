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ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة

2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير صور الأقمار الصناعية، إلى تشكل ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة وأرجاء واسعة من العاصمة عمّان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.
ودعت الأرصاد وفق صفحتها الرسمية على (فيس بوك)، المواطنين المتجهين إلى أعمالهم سواء على الطرق الداخلية او الخارجية، لأخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية أو انعدامها في بعض المناطق.

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