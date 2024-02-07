ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة
التاريخ
2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تشير صور الأقمار الصناعية، إلى تشكل ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة وأرجاء واسعة من العاصمة عمّان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.
ودعت الأرصاد وفق صفحتها الرسمية على (فيس بوك)، المواطنين المتجهين إلى أعمالهم سواء على الطرق الداخلية او الخارجية، لأخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية أو انعدامها في بعض المناطق.
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