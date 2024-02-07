الخصاونة يعمم باعتماد شعار اليوبيل الفضي واستخدامه بالمخاطبات والمراسلات الرسمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بمناسبة مرور 25 عاماً على تولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلُطاته الدِّستوريَّة، عمَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على جميع الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة، والمؤسَّسات الرسميَّة العامَّة، والمؤسَّسات العامَّة، والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة باعتماد شعار "اليوبيل الفضِّي" واستخدامه في جميع المخاطبات والمراسلات الرَّسميَّة.
وحدَّد التَّعميم موعد استخدام الشعار اعتباراً من اليوم الموافق للسَّابع من شباط، وحتَّى نهاية العام الحالي، وبحسب التَّعليمات التي حدَّدها الدِّيوان الملكي الهاشمي العامر.
وأُطلِق، اليوم الأربعاء، الشِّعار الرَّسمي لليوبيل الفضِّي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني، احتفاءً بالذِّكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلُّمه سُلُطاته الدِّستوريَّة.
ويمكن تحميل الشِّعار من خلال الرَّابط الآتي: (بترا)
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