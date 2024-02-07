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تربية الجيزة والشرق الأوسط في لقاءً تشاوري

2/7/2024 4:27:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت جامعة الشرق الأوسط لقاءً تشاوريًا مع مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة احمد عمر المساعفة، وذلك ضمن إطار و بنود المبادرة الوطنية "لمدرستي أنتمي" والشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، و تماشياً مع توجيهات وزير التربية والتعليم،
وقد رحّبت رئاسة الجامعة، ممثلة بكمال فريج ومساعد شؤون الطلبة د. نادية ناصر الدين، بالوفد الزائر من مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، ممثلة بمدير التربية والتعليم أحمد المساعفة، والمدير الفني د. شروق العيطان، وحاكم الفايز.

وأعربت الجامعة عن استعدادها التام لدعم خطة تطوير المديرية، من خلال تحسين وتجميل البيئة المدرسية، وتوفير دورات أكاديمية لرفع مستوى الهيئة التدريسية، والتعاون في دعم برامج "بيتك"، بالإضافة إلى فتح أبواب الجامعة أمام الطلبة لتنفيذ الفعاليات الثقافية والاحتفال بالمناسبات الوطنية.

ومن جانبه، عبّر المساعفة عن شكره وتقديره لجامعة الشرق الأوسط على هذا الدعم الرائع، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة الفعّالة في تحقيق الأهداف المرجوة.

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