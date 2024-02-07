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إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

2/7/2024 4:27:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كانت الرسالة الملكية السامية للحكومة في حزيران عام 2005 بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه إيذانًا بإعلان الحرب على الفساد والمفسدين وتأكيدًا على الحرص الملكي السامي لتعزيز الجهود الوطنية في الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة.
كذلك لم تخلُ كتب تشكيل الحكومات المتعاقبة من التأكيد على تفعيل التشريعات والإجراءات التي تشدد على ملاحقة مواطن الفساد وترشد المواطنين بكافة مستوياتهم على مضاره وآثاره السلبية على التنمية الشاملة.

ولأن المجتمعات كافة تشهد على الدوام معطيات ومستجدات تستدعي إعادة النظر في التشريعات لتتلاءم مع هذه المعطيات وتتواءم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كان الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها ، شكّل جلالة الملك المعظم في شهر كانون الاول عام 2012 لجنة ملكية لتعزيز النزاهة تكون مهمتها مراجعة التشريعات ودراسة واقع الجهات الرقابية والوقوف على مواطن الخلل فيها، فجاء ميثاق النزاهة الوطنية ، أحد مخرجاتها وسببًا جوهريًا في صدور قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته رقـم 13 لسنة 2016 وهو القانون الذي يحكم عمل الهيئة الآن .

لن تغيب عن الأذهان هنا الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك وخاصة الورقة السادسة التي تتحدث عن سيادة القانون كأساس للدولة المدنية ، حيث اعتبر جلالة الملك حفظه الله أن سيادة القانون هي عماد الدولة المدنية الحديثة ، لذلك أكدّت هذه الورقة على ضرورة تطبيق معايير النزاهة وسيادة القانون كركائز أساسية في الإدارة الحصيفة بما يحقق العدل و المساواة واحترام حقوق الانسان ومحاربة الواسطة و المحسوبية ، لإن التواني عن تطبيق هذه المعايير يُضعف أجهزة الدولة و يُزعزع ثقة المواطنين بها ، الأمر الذي يستدعي تطبيق معيار المساءلة والمحاسبة بحزم ودون تردد ، لضمان ذلك كله لا بد من أجهزة رقابية كفؤة و فعالة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة مما يستدعي ضرورة دعمها للقيام بواجباتها على أكمل وجه .

يُعتبر تعزيز معايير النزاهة وترسيخ ثقافة نبذ الفساد مفتاحًا رئيسيًا في عملية التنمية المستدامة ، فكلما كان حكم القانون وسيادته بارزاً وواضحاً للعيان؛ كلما كان ‏شعور الانسان بالولاء والانتماء أكبر وأعمق ويترسخ ايمانه بجدوى التنمية المستدامة ، وكذلك الامر بالنسبة لمعايير العدالة و ‏المساواة وتكافؤ الفرص ولا ينصرف أثر تطبيق معايير النزاهة فقط الى الافراد، بل يتجاوزها الى المؤسسات التي ‏تترجم التنمية المستدامة الى واقع ملموس، فالفساد وصوره من الواسطة والمحسوبية واساءة استعمال السلطة وهدر المال العام يعتبر معولاً يهدم مكتسبات الوطن ويهدد ‏سلامته.

لم تكن مكافحة الفساد أمراً طارئاً على القيادة الهاشمية منذ تأسيس الدولة؛ فقد تكرَس الحكم الرشيد في نهج سياستها منذ ان وضع الدستور الأردني عام 1952 أسساً تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني. ووفقاً للمادة (6) من الدستور فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. إن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهو ما كرسته أيضاً المواد من (7-12) من الدستور الاردني في معرض حمايتها للحقوق الشخصية والملكية والحريات العامة.

كما تضمن الدستور الاردني الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح واستثمار الوظيفة العامة أو استغلالها من الوزراء حيث لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة.

وقد عبر الحكم الرشيد للقيادة الهاشمية عن واجب مقدس تجاه المال العام وحمايته وصونه من أي عبث أو تلاعب من خلال النص على تأسيس ديوان المحاسبة وفقاً للمادة (119) من الدستور التي صدر بموجبها قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952.


وتعبيراً عن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد تمّ إنشاء مديرية مكافحة الفساد ضمن جهاز المخابرات العامة عام 1996 لتضطلع بالجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية فكان للمملكة السبق في المنطقة لمكافحة الفساد ضمن أطر تشريعية ومؤسسية.



الانجازات التشريعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
شهد العقدان الاول والثاني من تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد وتوجهاته لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد في المملكة حيث صادقت المملكة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 26/حزيران/2005 واستمراراً لهذا النهج فقد أوعز جلالة الملك حفظه الله في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران بالعمل على الاصلاح الاداري ومكافحة كافة أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بإنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الفساد .

وبناءً عليه ، فقد صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 والذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة بالكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الذي صدر بموجبه نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.

لم تتوقف إنجازات الدولة عند هذا الحد بل كان لا بد من إصدار تشريعات أخرى تترجم الارادة السياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتفق وتتواءم مع المعايير الدولية نذكر منها:
1. قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004.
2. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007.:
3. قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (28) لسنة 2007،
4. قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والذي تم الغاؤه بموجب:
قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم (21) لسنة 2014،
5. قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014.‏
6. قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014.‏
7. قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017.‏
8. قانون المحكمة الدستورية الاردنية رقم 15 لسنة 2012
9. نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021 .

اللجنة الملكية لمتابعة وتقييم ميثاق النزاهة
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على اهتمامه الواضح بأهمية النزاهة كحائط صد منيع ضد الفساد من خلال تشكيل لجنة ملكية لمتابعة وتقييم ميثاق النزاهة بهدف تقييم واقع النزاهة وآليات عمل الجهات الرقابية وتحديد مواطن الخلل أو الضعف لتعزيز كفاءة تلك الجهات وتعزيز منظومة النزاهة في كافـة قطاعات الدولة.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (عملية الدمج)
وتماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة وظهور الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد صدر قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 الذي تم بموجبه إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان المظالم ودمجهما في كيان مؤسسة واحدة وهي (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) لتقوم بالمهام والواجبات التي نلخصها فيما يلي :
1. تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تکاملها.
2. التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
3. التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
4. التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
5. تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
6. التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
7. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
8. مكافحة اغتيال الشخصية.
9. التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

وبناءً على هذا القانون فقد أصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكلفة بمتابعة ومراقبة مدى امتثال الجهات الخاضعة للقانون والعمل على تصويب الخلل أو التجاوزات لمعايير النزاهة الوطنية إن وجدت.

كما تضطلع بالتحقيق والتحري عن جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (16/أ) من هذا القانون وهي الجرائم التالية:

1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات .
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية .
3. الكسب غير المشروع .
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها .
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة .

وبناءً على التوجيهات الملكية؛ فقد وضع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد معايير للنزاهة الوطنية في القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة ومدى امتثالها لتطبيق المعايير الخاصة بكل قطاع منها.




في مجال السياسات العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
ايماناً من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بأهمية العمل السياسي لتعزيز معايير النزاهة ونبذ الفساد فقد دأبت القيادة الهاشمية على وضع وانتهاج سياسات ومعايير الحوكمة الرشيدة وهنا نجمل القول بها ‏على النحو التالي:‏
‏‏1- رؤية الاردن 2025‏
‏2-‏ الأوراق النقاشية الملكية السبع
‏3- السياسة العامة للنزاهة الوطنية (ميثاق النزاهة الوطنية 2015)‏
‏4-‏ السياسة العامة لتطوير الجهاز القضائي: ‏
‏5- ‏ كتب التكليف الملكية السامية للحكومات الاردنية
‏6- السياسة العامة لأصلاح الجهاز الحكومي/ الادارة العامة
‏7-‏ الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وهي:‏
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2008-2012).‏
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2012-2017).‏
الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2017-2025).‏
الاستراتيجية الوطنية المحدّثة لمكافحة الفساد للأعوام (2020-2025)

أولاً: رؤية الاردن 2025: ‏
‏ إن (رؤية الأردن ٢٠٢٥) ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات ‏الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، ‏وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.‏
أهم ما تسعى الرؤية لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وذلك وصولا إلى ‏مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات. وتضع الرؤية ‏المواطن الأردني في قلب العملية التنموية، إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على ‏مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع.

‏ثانيًا : الأوراق النقاشية الملكية السبع :‏

‏نُشرت الأوراق النقاشيّة الملكية السبع لجلالـة الملك عبد الله الثاني ابن الحسـين ، تباعاً في ‏الفترة 2012-2017.

‏وقد جاءت هذه الأوراق المهمة كجزء أساسي في عملية الإصلاح السياسي ‏التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، لجعل الأردن نموذجاً ‏للاستقرار، والعدالة، والتقدم المستدام.‏

الورقة النقاشــية الأولـى“مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" 29كانون الأول/ديسمبر 2012‏ .
الورقة النقاشــية الــثـانــيـة“تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"16 كانون ‏الثاني/يناير 2013‏ .
الورقة النقاشــية الــثالــثـة“أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"2آذار/مارس 2013‏
الورقة النقاشــية الـرابـعـة“نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"2 حزيران/يونيو ‏‏2013‏
الورقة النقاشــية الخــامـــســة“تعميق التحـول الديمقراطي:
الأهــداف، والمنجــزات، والأعــراف ‏السياسيــة"13 أيلول/سبتمبر 2014‏
الورقة النقاشــية الــســادســـة“سيادة القانون أساس الدولة المدنية"16 تشرين الأول/اكتوبر 2016‏:
الورقة النقاشــية الـــسـابــعـة“بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة ‏الأمة" السبت 15 نيسان 2017.‏

ثالثًا : السياسة العامة للنزاهة الوطنية (ميثاق النزاهة الوطنية 2015):‏

تهدف منظومة النزاهة الوطنية الأردنية إلى تحقيق خدمة المواطن، وصون كرامته، والمحافظة على ‏ممتلكاته، بضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة اعتماداً على أسس الشفافية، والعدالة، ‏والمساواة بين المواطنين، وبالتالي محاربة الفساد بكلّ أشكاله: الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، وسوء ‏استخدام السلطة، وعمليات غسيل الأموال، وتضارب المصالح، والاستخدام غير الأمين للمعلومات ‏لتحقيق منافع خاصة، والواسطة، ومحاباة الأقارب، وغيرها.‏


رابعًا : كتب التكليف الملكية السامية للحكومات الاردنية :‏
حرصت جميع كتب التكليف السامية للحكومات الاردنية المتعاقبة والموجهة إلى رؤساء ‏الحكومات على الاهتمام بمايلي : ‏
أن تستكمل الحكومة مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.‏
تعزيز النزاهة والتأكد من تطبيق معاييرها ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
‏ أطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي ‏لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ.‏
منظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.‏
‏ توفير فرص العمل.‏
كما اشتملت كتب التكليف السامية على ضرورة أن تضع الحكومة الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها ‏واعتباره مصلحة وطنية عُليا ؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار ‏بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيّع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا ، ولا تردد في محاسبة ‏مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في المال العام ‏ذمةً ولا ضميرًا . وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يقلل من احتكاك المواطن مع الموظف .‏


خامساً: مراجعة حول السياسة العامة لإصلاح الجهاز الحكومي/ الادارة العامة:‏
‏ وجّه جلالة الملك الحكومات بضرورة القيام بإصلاح الجهاز الحكومي في الكثير من المناسبات ولذلك فقد عملت الحكومات على تنفيذ خمس ‏مكونات رئيسية من برنامج إصلاح القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ‏المعنية، وهذه المكونات هي:‏
‏إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها.‏
‏تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.‏
‏إدارة وتنمية الموارد البشرية.‏
‏إدارة البرنامج.‏
‏الاتصال والتوعية.‏

الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة تنفذ حالياً الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) التي تعبر عن جميع المضامين السابقة من خلال (3) محاور وهي:
تعزيز النزاهة والوقاية.
إنفاذ القانون.
بناء القدرات المؤسسية

ويجري تنفيذ تطبيق هذه المحاور من خلال (5) أهداف استراتيجية وهي:
تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وضمان امتثال الادارة العامة لها.
تعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد.
تعزيز وتطوير كفاءة التحقيق والشكاوى.
تعزيز إدارة الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية.
تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
إنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

لم تتوانى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بذل أقصى الجهود خلال السنوات الماضية وعلى مختلف محاور عملها واختصاصاتها، وكذلك تطلعاتها للمرحلة المقبلة في ظل مجالسها المتعاقبة التي تمّ اختيارها استنادًا إلى سيرة أعضائها الذين يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة العملية، وذلك في سبيل إيجاد بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد من خلال العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والعمل بجد وحرفيّة لإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره السلبية على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى التي تعكسها أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ولعله من نافلة القول التأكيد هنا أن الهيئة تمارس عملها بحرية دون التأثر بأي ضغوطات والتي لم تحصل في تاريخها حتى الآن، وتتخذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد في ظل ممارسات تحرص فيها على سرية المعلومات والبيانات التي تكشفها إجراءات التحقيق.
كانت السنوات الأربع الماضية من عُمر مجلس الهيئة سنوات تحدٍ وعملٍ حثيثٍ ومكثّفٍ تحققت فيها انجازات نوعية ساهمت في بناء ثقافة وطنية عززت الثقة بمؤسسات الدولة يشهد على نجاحها القاصي والداني ، فنالت احترام وتقدير مؤسسات وهيئات نظيرة وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية رغم التحديات والمعوقات التي واجهتها وخاصة في مرحلة كورونا وما بعدها .
وما كان يتمّ لها ذلك لولا توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله ورعاه وتفهّم الحكومة لدور الهيئة في مكافحة الفساد ونشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة الوطنية .
وإيمانًا من مجلس الهيئة بأهمية تكامل العمل على صعيد مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة وسد ثغرات بعض التشريعات النافذة، عمل المجلس على استحداث وتعديل بعض مواد قانون النزاهة ومكافحة الفساد حيث أصبح على سبيل المثال بإمكان مجلس الهيئة مخاطبة الجهات القضائية المختصة لإصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد ، وكذلك أن يطلب مجلس الهيئة في حال تبيّن وجود نمو غير طبيعي في الثروة لأي شخص مشمول بأحكام قانون الكسب غير المشروع أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويد الهيئة بصورة عن الإقرارات والبيانات عن ذلك الشخص ، كما نجحت مساعيها في إجراء تعديل على قانون الكسب غير المشروع بحيث أصبح الكسب غير المشروع من جرائم الفساد .
كما لم تألُ الهيئة جهدًا على صعيد تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي استقر العمل بها منذ اصدارها عام ٢٠١٧ والتي تتمثل بسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، الشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

مؤشر النزاهة الوطني
واستكمالًا لجهود الهيئة وتلبية للرؤى الملكية السامية وانسجامًا مع النهج الإصلاحي للدولة أطلق مجلس الهيئة في شهر آب 2022 مؤشر النزاهة الوطني كأداة لقياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وبهدف وضع آلية إيجابية تُحفّز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية والتنافس على ترسيخها إضافة إلى منح الهيئة فرصة للوقوف على حالة النزاهة في القطاع العام إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد لزيادة الثقة في مؤسسات القطاع العام من خلال رفع نسبة الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية بهدف حماية المال العام وتطوير القطاع العام وتجويد أدائه ولتمكين مؤسسات الدولة من معرفة فرص التحسين التي يتوجب عليها مراعاتها في خططها واستراتيجياتها المستقلة .
تسعى الهيئة من خلال هذا المؤشر إلى تحقيق عدة أهدافٍ ومرامي تتلخص في:
ضمان امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطني لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
المساهمة في دعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
تعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات العامة ودعم تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون .
تعزيز الجانب الوقائي في عمليات الاداء العامة لمنع حدوث الفساد .
الاستغلال الامثل للموارد والحفاظ على المال العام .
وقد كانت نتائج إطلاق هذا المؤشر، والصدى الذي حققه لدى الإدارات العامة وتعاطيها مع المؤشر ناجحة فاقت كل التوقعات.
برنامج الماجستير في "الحوكمة ومكافحة الفساد"
كذلك أبرمت الهيئة ومن أجل التوسع في ايصال فكرة النزاهة الوطنية كمبدأ لا حيدة عنه مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لاستحداث برنامج ماجستير في "الحوكمة ومكافحة الفساد " الذي أصبح متاحًا للموظفين في مختلف مؤسساتهم وللطلبة الدارسين.
دراسات مخاطر الفساد
كما كثّفت الهيئة التوعية والتثقيف في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء دراسات حول المخاطر والممارسات التي قد تحدث فسادًا في مؤسسات الادارة العامة كما عملت على عقد الورش والدورات التدريبية لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني بل إن فريقًا من موظفيها يحاضرون الآن في ثلاث جامعات وعدد من مدارس محافظة العاصمة.


التحقيق
فمنذ العام 2019 عمدت الهيئة إلى توفير كافة الأدوات التقنية والقانونية والفنية لتعزيز وتطوير مخرجات الهيئة التحقيقية وكذلك قدرات المحققين وصولًا إلى الاحترافية في مجال التحقيق بما ينسجم مع أهداف الهيئة ورؤيتها وتحقق إنجازاتها حيث تتولى مديرية التحقيق (وفقًا للأدوات التي تمّ توفيرها لغايات تطوير آلية التحقيق) النظر في الملفات التي تشكل شبهة فساد والخروج بتوصيات على ضوء نتائج التحقيق بعد اكتمالها .
وقد وصلت نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية إلى نسبة 83% ووصلت نسبة الفصل في القضايا إلى ٥٨٪؜ فيما انخفضت نسبة الشكاوى الواردة الى ٥٥٪؜ ويعود ذلك التراجع إلى متابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية الممنهجة وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٥ الموجهة لموظفي الادارة العامة والمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات.

وحدة العمليات:
تقوم هذه الوحدة التي تُعتبر رديفًا بالتحقيق الأولي بالملفات التحقيقية ذات الطابع الميداني أو ذات الحاجة إلى التدخل السريع لإثبات أركان الجريمة وإبداء الرأي القانوني حيالها من خلال جمع الأدلة والمعلومات ومباشرة التحقيقات الأولية اللازمة لذلك و/أو منع وقوعها ، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التفتيش ضمن الأصول المرعية بعد الحصول على إنابات من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد .
يتبع هذه الوحدة قسمان هما قسم القضايا ويُعنى بتنفيذ التحقيقات الميدانية للكشف عن حالات الفساد المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة ضمن الدائرة التحقيقية الاعتيادية وقسم الدعم الخاص ويُعنى بإجراء التحقيق الأولي بالملفات التحقيقية التي تحتاج إلى إجراءات خاصة وعاجلة لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى إجراء ضبوطات ميدانية وتدخّل سريع لإثبات أركان الجريمة و/أو منع وقوعها .

التحقيق المالي
تمّ إنشاء هذه الوحدة في بداية العام 2022 تتولى إجراء التحقيقات المالية الموازية والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناشئة عن جرائم الفساد التي يترتب عليها متحصلات مالية لأن جرائم الفساد من الجرائم مرتفعة المخاطر في غسل الأموال.
وقد أثمر استحداث وحدة التحقيق المالي وتتبع المال الأسود وحماية المال العام من الهدر وكذلك التوسع في دراسة الأوامر التغييرية المتعلقة بالعطاءات الحكومية ذات الأثر المالي الكبير، وتفعيل التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة ووزارة العدل، وتطوير وتوسعة مختبر الأدلة الرقمية، واستخدام الادلة الرقمية كبيئات من خلال الاستخبار الرقمي، كل ذلك أثمر الى تعاظم الانجاز على صعيد محور انفاذ القانون.
استرداد الأموال والتسويات
ولأن القانون عزّز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات استحدثت مديرية للتسويات واسترداد الأموال للنظر في جميع الملفات والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمصالحات والتسويات واسترداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقًا للتشريعات النافذة والأطر القانونية ، ومتابعة الحكام القضائية الصادرة بشأنها .
وفي هذا الخصوص عمدت الهيئة إلى استرداد مباشر لتلك الموال المتحصلة عن أفعال الفساد ، أو الاسترداد بالتعاون مع الجهات المعنية كالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقًا للقوانين والتشريعات الناظمة ، كما تقوم الهيئة بتلقي طلبات المصالحات والتسويات من مرتكبي جرائم الفساد في حال تمّ إعادة الأموال والمنافع المرتبطة بها والذين حصلوا عليها نتيجة ارتكابهم لتلك الجرائم – ليتسنى عرض الطلبات بالنتيجة على اللجنة القضائية المشكلة وفقًا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .
وعلى سبيل المثال تمّ خلال السنوات من (2019-2022) استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار سواء من خلالها مباشرة أو من خلال المساهمة في استرداد بعضها من خلال القضاء.

وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء :
يعتبر المبلغون والشهود المصدر الأساسي للمعلومات الواردة للهيئة، وقد يتعرض هؤلاء في بعض الأحيان إلى الانتقام أو الترهيب المحتمل أو الضغوطات أو الإساءات التي من شأنها المساس بالمركز القانوني لهم وبمصالحهم ومكتسباتهم، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء وحدة مختصة تحت اسم "وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء" تتولى توفير الحماية الوظيفية والجسدية لهم وفقًا لأحكام القانون في القضايا المتعلقة بأفعال الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.
وتستند الوحدة في عملها إلى أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 ونظام حماية المبلغين والشهود رقم (62) لسنة 2014 .
فقد تعاملت الوحدة منذ بدء العمل بنظامها مع (585) طلب حماية تمّ حفظ (474) طلبًا منها فيما تمّ منح الحماية الوظيفية والجسدية لـ (102) طلب حماية كذلك وفرت الهيئة الحماية بإخفاء الهوية لمقدمي المعلومات الراغبين بعدم الكشف عن هوياتهم حيث بلغ مجموع تلك الطلبات من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي (1176) طلبًا .

وحدة ضباط الارتباط :
منح القانون رئيس الهيئة صلاحية تسمية ضباط ارتباط للعمل لدى دوائر الإدارة العامة للتحقق من التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ومتابعة التظلمات من قرارات الإدارة العامة حيث تمّ تكليفهم برصد شبهات الفساد ومواطن الخلل والثغرات التي يمكن أن تسبب فسادًا وتقديم التوصيات والمقترحات لمعالجة هذه الثغرات وقد ساهمت هذه الآلية بخلق مناخ من الثقة والتعاون والمرونة بين الهيئة والإدارات العامة من خلال تفعيل معايير النزاهة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الإصلاح الإداري ورفع مستوى الوعي لدى الموظف العام وصانع القرار بأهمية النزاهة ومدى خطورة الفساد على زعزعة ثقة المواطنين بالدولة وخلق ثقافة لنبذ الفساد والإبلاغ عنه .
ويبلغ عدد ضباط الارتباط المسميين من الهيئة والموزعين على مختلف الوزارات والدوائر (15) ضابطًا يطال عملهم (20) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية إضافة إلى أمانة عمان.

مديرية الشؤون القانونية :
أمّا على صعيد التعديلات التشريعية التي سعت الهيئة إلى تحقيقها لمكافحة
الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد فقد تقدمت الهيئة بجملة من التشريعات لتمكينها من مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من أبرزها ما نص عليه القانون المعدّل رقم 25 لسنة 2019 وهو تعزيز استقلالية الهيئة من خلال نص المادة (7) من قانون النزاهة بحيث لا يجوز انهاء خدمات الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلاّ بالاستقالة وبصدور الإرادة الملكية بقبولها وكذلك لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها وكذلك منحت التعديلات الهيئة صلاحية مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين والخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع والمساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة إضافة إلى صلاحية الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها مع التأكيد على عدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها مع صلاحية الطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتيار إذا تبيّن لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد أو الاتفاق أو الامتياز واعتباره غير نافذ .
أما التعديلات التي تمت عام 2022 فقد جرّمت قيام أي شخص بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميّزة أخرى غير مستحقة كذلك أصبحت الهيئة تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون كما تمّ تعزيز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات بحيث سمح القانون لمرتكب أي من جرائم الفساد التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليًا الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .
كذلك منح التعديل الهيئة صلاحية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليًا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأوّلي لدى الهيئة .
كما تمكنت الهيئة من اقناع المشرّع بإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021 بحيث تم توسيع دائرة تجريم الكسب غير المشروع من خلال النص التالي "يعتبر كسبًا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله المتأتي من مصادرٍ مشروعة.

التعاون الدولي
أهم إنجازات التعاون الدولي
1-انجاز مشروع التوأمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهوريتي ليتوانيا والنمسا حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية .
2-انجاز مشروع النزاهة والمساءلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي.
3-توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الإقليمية والعالمية النظيرة والشريكة (على سبيل المثال) :
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – الجمهورية التونسية عام 2019 .
الانضمام إلى شبكة سلطات الوقاية من الفساد الأوروبية عام 2019 .
توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 .
توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة – دولة لتوانيا عام 2021 .
انضمام الأردن للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد عام 2022 .
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة - المملكة العربية السعودية عام 2023 .
تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد – دولة فلسطين عام 2021 .
تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية – جمهورية مصر العربية عام2021 .

مركز الابتكار والتدريب
استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوصيات قمة لندن حول مكافحة الفساد تمّ إنشاء مركز الابتكار والتدريب منتصف عام 2020 ليسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تنصب على تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة بإدماج وسائل التكنولوجيا وغيرها من أجل مكافحة الفساد والكشف والإبلاغ عنه ، والوقاية منه والتحقيق فيه والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة الوطنية والقيم الإيجابية القائمة عليها وتعزيزها وادماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الحديدة وتطوير قدرات الهيئة لتصبح جهة متخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى التدريب المتخصص في هذا المجال لرفع كفاءة وقدرات الموظفين في القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محليًا واقليميًا ودوليًّا .
عمل المركز منذ إنشائه على إعداد حاضنة ابتكارية على موقع الهيئة لاستقبال الأفكار من موظفي الهيئة ومختلف شرائح المجتمع لإدماجهم في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد وتمّ كذلك إعداد ثلاثة أدلة متخصصة بإيصال رسائل الهيئة لطلاب المدارس والجامعات بطريقة تفاعلية بالتعاون مع الـ UNDP .
كما تمّ إطلاق "هاكاثون متخصص" بتطوير لعبة الكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية/مختبر الألعاب الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف شريحة الشباب بهدف ادماجهم بالسياسات الوطنية الرامية إلى القضاء عل الفساد والوقاية منه من خلال تشجعيهم وتحفيزهم على التقدم بأفكار إبداعية ابتكارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة .
من الجدير بالذكر أن ترتيب الأردن تقدّم في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index (GLL) الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنويًا من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.
التحوّل الرقمي :
1-أولّت الهيئة اهتمامًا كبيرًا لمسألة التحوّل الرقمي والاستفادة من معطياته بتأسيس منظومة رقمية متكاملة ومترابطة تغطي جميع أعمال الهيئة وتعزز الربط الإلكتروني مع الشركاء.
2-انجاز نظام إدارة القضايا الخاص بالهيئة من أجل "أتمتة" الإجراءات والبيانات المتعلقة بها .
3-تطوير القدرات الرقمية بإنشاء وحدة الإسناد الرقمي ووحدة الاستخبار الرقمي .
4-تفعيل وتوطين مختبر الأدلة الرقمية وتطويره وفق أعلى المواصفات العالمية لرفع جودة مخرجات العينات للقضايا .
5-اطلاق موقع إلكتروني تفاعلي جديد بما فيها الهواتف الذكية للتسهيل على المستثمرين والمواطنين للإبلاغ عن أفعال الفساد .
6-إدخال معلومات القضايا المحالة إلى المدعي العام على أنظمة القيادة والسيطرة لمديرية الأمن العام لغايات استخدامها من قبل الجهات المعنية.


التطلعات المستقبلية :
1-ستعمل الهيئة على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون .
2-العمل على تحسين ثقة الدول والمنظمات الدولية المانحة بنزاهة وشفافية
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
3-السعي لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في مجال النزاهة والوقاية من الفساد .
4-تفعيل أحكام المصالحات والتسويات لإعادة أموال الفساد المنهوبة ولدعم الخزينة وتخفيف الأعباء عن القضاء والضابطة العدلية .
5-العمل على تبني مبادرات للحد من انتشار الفساد الانطباعي لتفادي خلق ثقافة وطنية تكرّس ممارسات الفساد .
6-توجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامجالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري .
7-تحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا .
8-إدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة (الهاكاثون) وهي البداية.
9-العمل على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) .

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