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ولي العهد ينشر رسالة من الملك الباني بمناسبة اليوبيل الفضي

2/7/2024 4:27:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية نشر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على صفحته الرسمية في تطبيق التواصل الاجتماعي "انستغرام"، جزءاً من رسالة جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال إلى جلالة الملك عبدالله (ولي العهد آنذاك).

وجاء في الرسالة التالي:
وقد عرفتُ فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخْلص، ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة، وقوة الإرادة، وتوخّي الموضوعية، والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم، وتوقير كبيرهم، والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجالٌ للصفح، وكرم النفس والخلق، والحزم عندما يستقر الرأي على القرار، ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات."

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