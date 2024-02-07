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فلسطين والقدس ارتباط راسخ في قلوب الأردنيين وقيادتهم الهاشمية

2/7/2024 4:27:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - ارتبط الأردنييون على مر التاريخ، بفلسطين والقدس، بعلاقة تضحية وعطاء واهتمام، متوجة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، إذ إن ارتباط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، يتجاوز مفهوم العلاقة لما هو أسمى، فهو مرتبط بالروح والوجدان، وسبب ونتيجة طبيعية لفحوى القضية الفلسطينية ودورها المركزي لجلالة الملك عبدالله الثاني.
فخلال 25 عاما مضت، أي منذ تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، استمرت القيادة الهاشمية بمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومناصرة الفلسطينيين، دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم، وما يزال جلالته الى يومنا هذا، مستمرا في مسيرة الهاشميين لتكريس صوته الدبلوماسي المقدر، ومكانته الدولية، وحضوره في مختلف المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على قضيتها العادلة ونصرة شعبها وإعادة حقوقهم الشرعية.
القيادة الهاشمية لم تتوان ولو لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني، اذ يكرس جلالته الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته، في عرض القضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية، لاقتناعه بأن الهم الفلسطيني، هو هم أردني، وبأن قضية فلسطين، قضية الشعب الأردني، مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها، مرتبط بحل الدولتين الذي يقود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية.
جهود جلالة الملك التي يقودها ويعضده فيها ولي العهد الأمير الحسين تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الحرب الصهيونية الوحشية على غزة، تمكنت من ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية الى المستشفى الميداني الأردني في غزة هاشم، وقد نفذت ايصالها القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بتوجيهات ملكية سامية.
وأكد جلالة في جميع المحافل الدولية والعالمية ان فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس الشريف، والهاشميون والأردنيون عبر التاريخ، وقفوا دفاعا عن فلسطين وأهلها واهل غزة هاشم في كل مكان، وقالوا للعالم إن فلسطين وأهلها لهم الحق.. كل الحق، ليعيشوا على ارضهم وفي بيوتهم.
تميز الهاشميون عن غيرهم بإيصال المساعدات وكسر الحصار على القطاع، اذ ارسلوا طائرات المساعدات الى غزة بإنزالات جوية، كما لم يمنع هذا كله سمو ولي العهد من ان يذهب بنفسه الى مطار العريش، والإشراف شخصيا على الجسور الجوية من المساعدات الطبية والاغاثية التي نفذتها القوات المسلحة، وأن تشارك الأميرة سلمى بن عبدالله الثاني مع زملاء السلاح، في الإنزلات الجوية للمساعدات أيضا.
كما أمر جلالة الملك ببناء مزيد من المستشفيات في غزة وفلسطين، في وقت كانت تتعرض فيه للقصف والدمار، بينما سال دم أبناء القوات المسلحة العاملين في المستشفيات على ثرى غزة، اولئك الذين ما توانوا عن تقديم العلاج والعناية لكل محتاج.
حمل جلالة الملك في جميع لقاءاته وجولاته واتصالاته خلال العدوان الهمجي على غزة، القضية الفلسطينية الى العالم وقياداته، بسعي حثيث لضمان إيجاد حل عادل لها، ليؤكد أن الأردن بكل امكانياته وقدراته يعمل على مساندة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة في دولتهم على ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ويرى مراقبون ان جلالة الملك، خلال جولاته ولقاءاته واتصالاته، بعث برسائل واضحة، تفيد بأن الأمن والسلام في المنطقة العربية، لن يتحققا وفق ما يريده الاحتلال الصهيوني بإجراءاته أحادية الجانب، في ظل استمراره وإدامته، واللجوء للقوة العسكرية، بل يتحقق عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني- مع الاحتلال، على أساس حل الدولتين.
الوزير الاسبق د. وائل عربيات، قال إن رؤية جلالة الملك خلال الـ25 عاما من حكمه، شددت التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح، في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية، هادفة، للوصول إلى سلام عادل ومستدام، على أساس حل الدولتين.
وفي العدوان على غزة، كان موقف جلالته واضحا ومباشرا بادانه الصمت الدولي على ما يحدث من جرائم هناك، والمطالبة بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الأزمة، وضرورة وقف العدوان بكافة اشكاله، وإدخال المساعدات بعيدا عن أي اشتراطات، تضع أهالي القطاع تحت صلف الاحتلال.
وأشار عربيات، إلى دعوة جلالته للمجتمع الدولي بضرورة عمل كل ما هو مطلوب لإنجاز حل الدولتين، كسبيل وحيد لمستقبل آمن للشرق الأوسط، ووقف سفك الدماء الذي نشهده اليوم، باعتباره نتيجة لفشل الأفق السياسي في الوصول إلى حل عادل لمأساة الفلسطينيين.
وأضاف "في كل مناسبة كانت محلية او دولية، وجه جلالته رسائل اكدت الدور الأردني، الدائم والساعي لتحقيق العدالة في منطقة، تعيش تحت وقع الحروب والصراعات منذ أمد طويل، واحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وأظهرت هذه الرسائل عمق الرؤية الملكية في استشراف الخطر المحدق في المنطقة والعالم، حال توسعت الحرب القائمة على غزة، وما سيتبع ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسلم العالمي، وتكبد مزيد من سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.
وأضاف عربيات، إن رسائل جلالته لم تخل من الدعوة لوقف العدوان على غزة، وإقرار التهدئة، ورفض استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين دخول المياه والوقود والدواء إلى الضحايا الذين باتوا اليوم يعيشون في جهنم حرب قذف بحممها الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين عزل.
وبين أن هذه الرسائل، شددت التأكيد على رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين، وإبلاغ المجتمع الدولي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك نهجا خاطئا، لن يسهم بأمن واستقرار دول المنطقة.
من جهته، يرى الوزير الاسبق مجحم الخريشا، إن جلالة الملك شدد دوما على ضرورة بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ وأن يتحدث المجتمع الدولي عن طريق قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، الإقليمية أو الدولية بصوت واحد، للتأكيد على التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق طموحات شعوبها.
وأضاف إن "أكثر ما يؤرق الأردن وقادة المنطقة حاليا، هو مخططات الاحتلال الإسرائيلي العلنية، الساعية إلى تهجير أهالي القطاع، وتكرار مأساة نكبة العام 1948، عندما هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم، ولم يعد أحد منهم حتى اليوم، نتيجة السياسات الاستيطانية الممنهجة".
وبين أن الرسائل الملكية الداعية لوقف الحرب والتهدئة، وإدخال المساعدات، والحفاظ على حق الحياة، والبدء بعملية سلمية تفضي لحل الدولتين كانت واضحة لا لبس فيها، وإن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين تجاه ما يحدث، ستكون كارثية على المنطقة والعالم أجمع. وأضاف "بعث جلالته منذ بدء العدوان برسالة واضحة للمجتمع الدولي، انطوت على أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية وقيمية خاصة بملف القضية الفلسطينية، وضعت العدالة الدولية على المحك، في ظل الضبابية التي تغلف ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى ضرورة تبني موقف موحد يدين استهداف المدنيين من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة، والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته، إذا نفذ على نحو انتقائي".
من جهته، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، ان الموقف الأردني بقياده جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية، يرتكز على منطلقات ثلاثة، أوردها جلالة الملك في خطاب العرش السامي بمجلس النواب في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، هي: البوصلة؛ فلسطين وحدودها الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والجذر العربي في التعامل معها، والوصاية الهاشمية؛ وضرورة وقف العدوان وقتل الأبرياء في فلسطين.
وأوضح الحجاحجة أن حكومة اليمين المتطرف في الكيان المحتل، تعتقد حينما ترتكز على إثارة البعد الديني، بان لها ارتباطا دينيا بالقدس، وهي بذلك تشتبك دينيا مع العالم الإسلامي، وبالتالي مع مئات الملايين من المسلمين، بالاضافة الى أن الجانب العربي مع الفلسطينيين، لهذا، تحاول الهرب من ساحة إلى ساحة، فهي تهرب من القانون الدولي والشرعية الدولية، لتلجأ الى الدين، ولكن هذا ايضا لا يسعفها أبدا ليكشف للعالم مدى تعطش هذه الحكومة للجرائم والقتل.

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