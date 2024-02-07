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اللاجئون: الأردن يُغَّلبْ الملاذ أمام عالم المانحين المتخاذل

2/7/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – لطالما غلب الاردن دوره الإنساني على أي أدوار أخرى في منظومة علاقاته مع جواره العربي، أكان ذلك في السلم أو خلال الأزمات التي عاشها هذا الجوار، وتسببت بموجات لجوء، فارتكزت هذه المهمة الأردنية النبيلة على ان يكون "الملاذ" للاجئين، لذا، لم يغلق حدوده أمام اللائذين به من حمى الحروب والنزاعات الدموية في بلادهم.
وهو في نهجه هذا، يجسد إيمانه بالقومية العربية، وبالمحمول الإنساني الذي اتسمت به طريقته في التعاطي مع قضايا الأمة.
وعلى هذا النهج، انطلق اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بداية تسلمه سلطاته الدستورية بقضية اللاجئين، من منطلق إرثه الهاشمي الأردني، الذي تتجلى فيه مفاهيم القومية والعروبة والإنسانية والسلام.
ويؤكد سياسيون، أن موقف جلالته في هذا الجانب، يشهد له القاصي والداني، فالأردن كان بإمكانه إغلاق حدوده كما فعلت دول كثيرة، لكن احترامه للإنسانية ولأشقائه العرب واحترامه حتى لتعاطف شعبه مع الشعوب العربية الأخرى، أدى به لاستقبال اللاجئين برغم إدراك تبعات ذلك، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على المملكة.
وأضافوا أن الأردن يتحمل تبعات اللجوء، خصوصاً السوري الذي يستمر منذ أكثر من 13 عاماً، بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لم يف بكامل تعهداته تجاه الأردن واللاجئين.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن الأردن يعتبر "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، على الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951، والتي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين"، بحيث يصل عدد اللاجئين بالنسبة للسكان إلى حوالي الثلث.
يشار هنا إلى ان عدد اللاجئين المسجلين في (الأونروا) بالأردن يقدر بـ2.3 مليون لاجئ، بالإضافة لأكثر من 730 ألفا آخرين، مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك حوالي مليون لاجئ آخر غير مسجل في أي من الوكالتين.
وكان جلالة الملك، أكد في كلمة ألقاها بالمنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أن اللاجئين في الأردن يمثلون أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.
وقال جلالته إن "منح الملاذ الآمن للاجئين، جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، قائلا "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، مشيراً إلى تراجع اهتمام العالم بقضية اللاجئين، مؤكدا أن "الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".
وذكر جلالته أنه "ولسنوات عديدة، وفرنا نحن وغيرنا من الدول المستضيفة، الملجأ والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل والموارد للاجئين، على الرغم من الكلفة الباهظة التي جاءت على حساب تقدمنا الاقتصادي، لكننا نعي أن هذا التزام طويل المدى نتحمله بالنيابة عن المجتمع الدولي".
وشدد جلالة الملك على أنّه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلجأ للحلول قصيرة المدى، وأن يتجاهل هذه الأزمة ليمضي إلى التعامل مع الأزمة التي تليها".
وأضاف جلالة الملك "لطالما حذر الأردن من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا، إلا أنه نيابة عن إحراز تقدم في الوصول إلى حل لأزمة اللجوء المتجددة والمستمرة بالتوسع، ورغم نشوء أزمات لجوء جديدة، نرى الاهتمام بهذه الأزمة يتضاءل. لا يمكن لهذا الحال أن يستمر، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يزدهر إذا أدار ظهره للفئات الأكثر ضعفا".
يشار هنا إلى أن برنامج الغذاء العالمي، كان قد كشف في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".
وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، بين أن ملف اللاجئين من أكثر الملفات التي اهتم بها جلالة الملك، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مشيرا إلى أن هذا كان لبعدين، الأول أن اللجوء أثر على الأردن ورتب عليه أعباء كبيرة وتكاليف مالية واقتصادية، وبالتالي فإن إيلاء هذا الملف الاهتمام، يأتي من باب الاهتمام بمصلحة الأردن كون اللجوء ضاغط على موارده وله انعكسات مختلفة.
أما البعد الثاني الذي انطلق منه جلالة الملك، فكان إنسانيا، إذ كان جلالته قد أكد مرارا أن اللاجئين بشر يستحقون العيش بكرامة وسلام، وأن يساندهم العالم، ونبه إلى أن التخلي عن هذه الفئة الهامة، يؤدي لإحلال التطرف والتشدد.
وأكد المومني، أن الأردن، الدولة الأهم عند الحديث عن اللاجئين، كوننا ثاني أكبر دولة في العالم تستضيفهم، ويتحمل تبعات اللجوء بالنيابة عن العالم، برغم أنها مسؤولية أممية دولية وليست أردنية.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة، أكد أن الأردن تاريخيا، ملاذ العرب دائماً، ابتداء من الفلسطينيين، ومرورا بالعراقيين والليبيين، وأخيرا اللجوء السوري الذي طال لأكثر من 12 عاما، انطلاقاً من سياسته، ممثلة بجلالة الملك المبنية على مفاهيم القومية والعروبة والإنسانية والسلام.
وأضاف أن الأردن كان بإمكانه إغلاق حدوده كما فعلت دول كثيرة، لكن احترامه للانسانيّة ولأشقائه العرب واحترامه حتى لتعاطف شعبه مع الشعوب العربية الأخرى، أدّى به لاستقبال اللاجئين، برغم وعي تبعاته اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عليه.
وأكد ان دور جلالة الملك بالتعامل مع ملف اللاجئين، لا يمكن إغفاله والتغاضي عنه، فالجميع يشهد بهذا الدور عالميا وإقليميا ومحليا.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال إن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستوريّة، لم يخرج عن إرثه الهاشمي الأردني العربي في مواقفه تجاه اللاجئين العرب، وانطلق دائما من هذا الإرث العريق والنبيل.
وراى زوانة ان هذا يتطلب من الحكومات وضع القواعد والضوابط ليكون هناك ضمانات، فالمجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة ، يجب عدم الوثوق بها اليوم، ولا ركون لها خصوصا وأنها لم تف بالتزامتها وتعهداتها.
وأكد ضرروة معرفة كيفية استثمار هذا اللجوء وتحويله لفرصة، بدلا من جعله عبئا على الاقتصاد، وأن نستفيد من التجارب السابقة، إذ كان للاستثمار العراقي في السابق تأثير إيجابي على الاقتصاد، كما كان للجوء الفلسطيني دور في التعليم، وأخيرا فإن من بين اللاجئين السوريين عمال مهرة، أضافوا لسوق العمل الكثير.
ويستشهد زوانة بتجربة ألمانيا في استضافتها للاجئين السوريين، إذ أنّها لم تستقبل إلا مهارات معينة تفيد اقتصادها ومجتمعها. عليه، يرى زوانة ضرروة التركيز على تحويل هذا اللجوء لفرص تساعد في النمو الاقتصادي والتطور.
وكان برنامج الغذاء العالمي أشار مؤخراً إلى "أن الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض، فقير الموارد، يعاني من عجز غذائي، مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة.
وذكر أن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. اذ سجل 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية العام الماضي، ما يضيف ضغطا غير مسبوق على ميزانيته وموارده الطبيعية وبنيته التحتية وسوق العمل.
وأكد أنه وبرغم الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن، لكن "ربط التحقيق أهدافه الوطنية، بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".

MENAFN07022024000072011014ID1107821353

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