التحديات المناخية.. رؤية أردنية توائم بين السلام والأمنين الغذائي والمائي

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

عمان – مثلت التحديات المناخية المتطرفة في العالم والأردن، جراء الارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف والفيضانات، خطرا على البيئة والبشر انعكست آثاره على المحاصيل والمياه والكائنات والناس وحدت من المشاريع التنموية والاستثمارية في العالم.

وهنا تبلورت الرؤية الأردنية فيما يحدث من تأثيرات مناخية تطال الفئات المهمشة، بخاصة ما يقع على اللاجئين، وما تتسبب به الحروب في المنطقة من تبعات حادة على المناخ، في الانتباه الى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، يفضي الى تحقيق الأمن السياسي والمناخي.

وفي هذا الصدد، رسمت خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في قمم المناخ التي شارك فيها، خريطة طريق للتعامل مع التحديات، العالمية.

ففي كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015، شكلت قمة المناخ "كوب 21"، نقطة تحول تاريخية بعد إعلان اتفاق باريس، التي أكد فيها جلالة الملك، أن "كوكب الأرض مهدد بأسره بسبب تغير المناخ، حيث تبقى الاستجابة الفردية للأزمات ناقصة، ولا تلبي التحديات التي نواجهها"، مشددا على "أهمية العمل بشكل جماعي، وضمن رؤية وبمسؤولية وعزيمة".

وفي "كوب 27"، كان الترابط بين أزمة اللاجئين والمناخ حاضرا في خطاب جلالته أمام قادة العالم في افتتاح المؤتمر، اذ أعلن فيه عن مبادرة تعنى بهذه القضية تحديداً، لإعطاء أولوية لدعم الدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي وما يلقيه من أعباء عليها جراء أزمة اللاجئين.

كما أن خطاب جلالته لم يخل من تقديم مقترحات للنجاح في التعامل مع التغيرات المناخية، من بينها "تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية". لكن التعاون الوثيق إقليميا ودوليا، وبين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات، كان عاملاً ثانيا، وضعه جلالته أمام القادة لتحقيق النجاح المطلوب.

وفي قمة "كوب 28" التي عقدت في دبي نهاية العام الماضي، خيمت على فعالياتها تداعيات الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة، إذ دفعت بجلالته للتأكيد في خطابه على أن "الدمار الذي تخلفه الحروب، يزيد من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي".

ولم تخل خطابات جلالة الملك من التطرق إلى العمل المناخي في الأردن، إذ تحدث عن مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيعتمد على قطاع الطاقة المتجددة، وعن إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتتميز مشاركة جلالته في قمم المناخ السنوية بأنها "تطرح أفكارا ورؤى محلية وإقليمية ودولية بشأن التعامل مع التداعيات المناخية، والحد منها، سواء عبر التكيف والتخفيف، بحسب خبير التعاون المائي الإقليمي مفلح العلاوين.

وبرأيه، فإن "مشاركة جلالة الملك، تعد بمنزلة حافز كبير وطنيا، من حيث وجوب وجود عمل إستراتيجي لإيجاد البيئة المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية التي تنعكس أولا على حياة المواطن"، وللوصول لذلك، لا بد من "وضع السياسات والخطط الواضحة، التي يجب أن يرافقها التناغم بين القطاعين العام والخاص، للتعامل مع هذه التغيرات".

وشدد العلاوين على أن "قضية التغير المناخي أصبحت أولوية عليا لدى القيادة الهاشمية، وقد تجلت في تصريحات جلالته في مختلف المنابر والمحافل الدولية، لتشكل خارطة طريق للعمل المناخي محليا وإقليمياً".

من هنا فإن الأردن "تمكن من السير قدماً في إعداد السياسات العامة للتعامل مع التحديات المناخية، لكن مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، باتت ملحة، والتي أكد عليها جلالة الملك أكثر من مرة، بخاصة في قطاعات المياه والزراعة".

كما أن "التأكيدات الملكية بشأن حرص الأردن على أن يكون مركزاً إقليميا للتنمية الخضراء في قمة المناخ بمصر، وعبر التعاون مع الشركاء في دول الجوار، كانت الحلول البارزة لمجابهة التغيرات المٌناخية".

ولعل الدعوات التي أطلقها جلالته بشأن وجود تعاون إقليمي، وفق العلاوين "ستعطي دول المنطقة قوة في التعاطي مع القضايا المناخية، بل وفي طرح وجهة نظرها في المحافل الدولية المعنية بالمناخ"، فـ"جلالته دعا الدول للاستثمار في المبادرات الذكية مناخياً، والتي تشمل البنية التحتية الخضراء، والزراعة والنقل الكهربائي، وغيرها".

ومن بين المبادرات التي تعد الأولى من نوعها "مترابطة المناخ واللاجئين، التي أعلن عنها جلالته في قمة المناخ بمصر، ودعمتها دول عديدة، للتأكيد أنه لا يمكن ترك أي من الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية بعيداً عن الاهتمام"، كما ذكر العلاوين.

وطنيا، ومنذ تولي جلالة الملك العرش في العام 1999 كان ملف التغير المناخي حاضرا، في تصريحاته بالمحافل الدولية كافة، وعلى رأسها قمم المناخ، وفق الباحثة الإقليمية في مجال أنظمة المياه المستدامة والمرنة في المعهد الدولي لإدارة المياه د. مها الزعبي.

وأضافت الزعبي، أن "الدعم الملكي كان متمثلاً بالتأكيدات على أهمية الترابط بين المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، إلى جانب إعطاء التوجيهات المستمرة للحكومة بالعمل وضمن هذا الإطار، بخاصة بشأن تحديث خطة القطاع الزراعي، لمجابهة التطورات المناخية المتطرفة".

وشددت على أن "الملك يمتلك رؤية واسعة المدى، وسباقة في التعامل مع تحديات المناخ، مثل تلك التي تضمنها خطابه الأخير في قمة المناخ في دبي، بأنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة بعيدا عن الأمن المائي والغذائي والطاقة، في ظل التداعيات المناخية".

وأكدت الزعبي أن "الضغوطات على قطاعات المياه والطاقة والزراعة، ترفع نسبة المنافسة، بل والنزاعات بين الدول، إقليميا ودوليا". مبينة أن "حرص جلالته على المشاركة في قمم المناخ، يهدف للتركيز على الترابط بين المناخ واللاجئين، والتي ترجمت بإطلاق المترابطة في القمة التي عقدت بمصر في العام 2022".

ودق جلالته، وفقها "ناقوس الخطر حول تداعيات التغير المناخي على الأردن، بخاصة في اقتصاديا واجتماعيا، في ظل ضغوطات تعاني منها البلاد، نتيجة موجات اللجوء الكبيرة، التي شهدتها الأعوام الماضية".

ولمواجهة هذه التحديات، كان "لجلالته دعوات متكررة، من أن الدول التي تعاني من موجات اللجوء، لا بد وأن تمنح الأولوية في التمويلات المناخية الدولية، بل وتمنح نسباً أعلى منها"، تبعاً للزعبي.

وخلال إعداد "رؤية التحديث الاقتصادي أكد جلالته، أهمية التعاون الإقليمي، بخاصة دول الجوار لدى الحديث عن الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمناخ، والذي يجب أن ينعكس ضمن الخطة".

وتتماشى تصريحات وتوجهات جلالة الملك في قمم المناخ مع المتطلبات المحلية والعالمية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق محاسنة، بل إن "دعوات الملك في المنابر والمحافل الدولية حول الشأن المناخي، كان من المفترض أن ينعكس وبصورة إيجابية على قطاعات المياه والزراعة، وحتى تحسين نوعية الهواء".

وبين أن "خطاب جلالة الملك، ساهم بزيادة الوعي العام والدولي حول تداعيات التغيرات المناخية، والتي تستدعي وضع برامج كفيلة للتخفيف والتكيف معها، محليا أو عالميا"، إذ ما يزال "العمل العام لا يتناسب ورؤية جلالة الملك، بخاصة ما يتعلق بتسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوفير الأرضية المناسبة للاستثمار بالاقتصاد الأخضر".

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في حزيران (يونيو) 2022، من الدلائل على الاهتمام الملكي بشأن إدماج البيئة والتغيرات المناخية ضمن السياسات المختلفة للقطاعات، وفق محاسنة.

وأشار إلى أن "الرؤية التي أعدت بجهد وطني، هدفت لإخراج الطموحات الوطنية، اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، إلى جانب توفير فرص عمل ومشاريع".

وتعد توجيهات جلالته عبر خطاباته أمام قادة العالم في قمم المناخ، بخاصة ما يتعلق بالمضي قدماً في التحول نحو الطاقة المتجددة، لا تصب ضمن اهتمام حكومات الدول وحدها، بل في إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني كذلك، وفق رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور.

وأشارت عجور إلى أن "خارطة الطريق التي رسمها جلالته في حديثه حول التعامل مع تداعيات المناخ من التكيف والتخفيف، وتعزيز المنعة المناخية للمدن، خطوات، على المؤسسات المدنية، والحكومية اتخاذها محليا وعربيا"، ففي كل عام يضع جلالة الملك، آليات جديدة ومتنوعة للتعامل مع تحديات المناخ، وعلى الحكومة ترجمتها بصورة برامج وخطط بعيدة المدى، بعيداً عن الاهتمام الآني المحصور بفترة زمنية محددة فقط.

ومن أجل تنفيذ رؤى جلالته بشأن قضية المناخ، وعلى أرض الواقع، دعت عجور "الحكومة لوضع خطط ومبادرات تترجم على شكل برامج في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة، وحتى ضمن التعاون الإقليمي أيضاً".







