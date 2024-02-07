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انتخاب سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

2/7/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات.

وحسب البيان، فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 شباط/ فبراير 2018.

وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من تموز/ يوليو 2007 إلى أيلول/ ديسمبر 2017.

وقد طالبت محكمة العدل الدولية، مؤخرا، "إسرائيل" باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

ومحكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان/ أبريل 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا).

ويذكر أن للمحكمة دور مزدوج؛ أولا الفصل، وفقا للقانون الدولي، في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول، وثانيا إبداء الرأي الاستشاري بشأنها.

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