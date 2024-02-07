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الأونروا: 84% من منشآتنا في غزة تأثرت في العدوان الإسرائيلي

2/7/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، عن تأثر 84 بالمئة من المرافق الصحية التابعة لها والموجودة في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ 124 يوما.
وقالت المنظمة الأممية عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، إن 4 منشآت من أصل 22 منشأة تابعة لها لا زلن يعملن في قطاع غزة؛ في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصف طيرانه الحربي ومدفعيته لكل شيء في القطاع.
ويقود الاحتلال حملة موجهة ضد الوكالة اتهمها بتجنيد أفراد منتمين للمقاومة الفلسطينية، ما تسبب بإعلان دول غربية عديدة على رأسهم الولايات المتحدة الأميركية عن وقف تمويل الوكالة الأمر الذي يهدد مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

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