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نُذر عدوان إسرائيلي على رفح

2/7/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الوقت الذي سلمت فيه حركة ((حماس))، أمس، ردها على مقترح لهدنة مطولة مع تل أبيب وفق ترتيبات لتبادل المحتجزين والأسرى إلى الوسطاء في مصر وقطر، عززت إشارات وتحركات إسرائيلية من نذر عدوان بري على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) المتاخمة للحدود المصرية.
ورفح هي آخر معقل لـ((حماس)) لم تدخله القوات الإسرائيلية برياً، لكن القاهرة وعواصم كبرى وهيئات دولية تحذر دوماً من تبعات تهجير الفلسطينيين، كما ترفض مصر مساعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الموازي لحدودها مع غزة من الجانب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل سكان رفح شمالاً، قبل بدء الاجتياح.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، إن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة قد يُفضي إلى ((جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن)).
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة: ((تلقينا رداً من حركة (حماس) بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي)). وبدوره أشار بلينكن إلى أنه ((سيناقش الاقتراح اليوم (الأربعاء) في إسرائيل)).-(وكالات)

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