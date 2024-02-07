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جيش الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

2/7/2024 4:26:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وزعمت قناة "آي 24" الإسرائيلية، "أن الشاحنات تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) أمس الثلاثاء أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة الشهر الماضي.
وقال المكتب في تقرير إن السلطات الإسرائيلية منعت خلال شهر كانون الثاني الماضي 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمالي غزة، وكذلك منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط من القطاع المحاصر.
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الليلة الماضية أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية متجهة إلى قطاع غزة.-(بترا)

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