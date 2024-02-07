مسودة وثيقة: حماس تقترح خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل في ردها على وسطاء قطريين ومصريين.



وتتضمن الخطة مبادلة المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بسجناء فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.



وأضافت الوكالة أن حماس اقترحت إجراء محادثات غير مباشرة مع "إسرائيل" في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.



وأعلنت حركة حماس، أمس الثلاثاء، أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار إلى مصر وقطر، مشيرة إلى تعاملها مع المقترح بـ"إيجابية" بما يضمن وقف إطلاق نار "شاملا وتاما وإنهاء العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان، إن تسلم المقترح تم بعد "إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة"، موضحة أنها تعاملت مع المقترح "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".



وأكدت حماس أنها "ماضية في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".



وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إنهم تسلموا ردا من حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات للحركة، وإن الرد في مجمله إيجابي.



وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أوضح وزير الخارجية القطري أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، مشيرا إلى أنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة.



في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين بارزين في "إسرائيل" قولهم إن حركة "حماس قالت نعم لإطار العمل، لكنها وضعت شروطا مستحيلة".



وأضاف المسؤولون الإسرائيليون- الذين لم تسمهم الصحيفة- أن "إسرائيل" لن تتوقف عن القتال، وفي ظل الظروف المستحيلة فإن "رد حماس يشبه جوابا سلبيا"، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن جهاز المخابرات (الموساد) يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.



وذكر مكتب نتنياهو، خلال بيان، أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس، يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعن".