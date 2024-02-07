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الأمن الغذائي.. هاجس الوصول إلى المنعة رغم الحروب والأزمات

2/7/2024 4:26:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - في وقت، بدأت فيه التحديات المناخية والأزمات السياسية والحروب، تحكم حركة الدول في علاقاتها البينية، برز الامن الغذائي كواحد من العوالم التي يتوجب على الدول الحرص على تحقيقه، وهو ما بادر جلالة الملك عبدالله الثاني مبكرا في التنبيه اليه، والدفع باتجاه تحقيقه في الاردن، بل وجعل الاردن مركز إقليميا للغذاء.
فخلال ربع قرن احتشد بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، فإن أبرز المبادرات التي وجه جلالته المؤسسات في الدولة للعمل عليها، هي تحقيق الأمن الغذائي، في ظل استمرار ارتفاع التحديات التي أثرت بحدة على وفرة الغذاء محلياً وعالمياً، وسط تصاعد وتيرة الحروب والأزمات السياسية، ما دفع لارتفاع كلف الإنتاج والنقل، وهذا بدا جليا في أسواق الغذاء العالمية.
فموجة ارتفاع الأسعار التي ألمت بسوق الغذاء العالمي، دفعت الدولة لاتخاذ خطوات استباقية، تساعد في التخفيف من حدة الارتفاع، وتوفير السلع الغذائية في الأسواق، برغم التحديات الكبيرة التي جعلت الحصول على السلع أمراً صعباً.
ولم يتوقف انخفاض إنتاج الغذاء عالمياً على الأزمات السياسية، فقد فاقم التغير المناخي أسعار الغذاء، ما دعا له جلالته إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية 2030-2021 للأمن الغذائي، بهدف صياغة برنامج تنفيـذي للحكومـة والشركاء المحليين والدوليين، ممن يدعمون الأردن لبناء المنعة لمواجهة الأزمات ووقف التباطؤ الاقتصادي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر ضمن أهداف تحقيق الأمن الإنساني والوطنـي، ويسـهم بتحقيـق النمـو والازدهار واسـتدامة الوضع فـي الأردن، كمركز للاستقرار والسلم الإقليمي.
وفي هذا النطاق، عملت الرؤية التي قدمها جلالة الملك خلال جائحة كورونا، على وضع خارطة طريق تتطلع إلى أن يتوجه العالم إلى مواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، وقد أخذت الحكومة مرتكزات هذه الرؤية على عاتقها، للمضي قدما في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، والتي بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، ما نتج عنه مأسسة الأمن الغذائي في الأردن، بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وانعكس ذلك على تحسن أداء الأردن على المؤشرات الدولية للأمن الغذائي.
وبرغم الأزمات السياسية والدولية، بقي الأردن بقيادة جلالة الملك، مسانداً للأشقاء العرب كافة، فكانت الأزمة السورية التي تأثر بها الأردن، تحدياً للأردن في توفير الغذاء للاجئين السوريين في المملكة، لكنه لم يتوقف عن تقديم المساعدات، بالتنسيق مع الأشقاء والدول الصديقة لتوفير السبل والأدوات التي تسهم بإيصال المساعدات للاجئين والتخفيف من معاناتهم.
وقد نجح الأردن بقيادة جلالة الملك في الأعوام الماضية، باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المواطن من موجة ارتفاع الأسعار، فكان التوجيه الملكي للحكومات المتعاقبة، بضرورة العمل على إستراتيجيات متخصصة في الأمن الغذائي، يراعى فيها عدم المساس بالغذاء، والحفاظ على استمرارية سلسلة التوريد برغم الظروف الدولية، والبحث عن مصادر بديلة للغذاء، كما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، نتيجة وقف توريد القمح من الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.
كما حرص جلالته على أن يكون الأردن مركزاً للأمن الغذائي في المنطقة، يرصد ويراقب علامات الأمن الغذائي والتنبؤ بانعكاسات الأزمات الدولية على توفر السلع والأصناف في الإقليم، وأن يكون مركزاً للمساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، الى جانب لعبه دورا كبيرا في توفير الغذاء أو تمريره إلى مناطق مجاورة، كانت تعاني من أزمات طارئة، وكان الأردن محطة للعديد من المساعدات من دول العالم، ساهم بإيصالها بالسرعة والاحترافية المطلوبة إلى المناطق المنكوبة والمتضررة.

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