التعليم مسيرة تصبو لمواكبة متطلبات العصر وتطلعات المستقبل

MENAFN - Alghad Newspaper) آلاء مظهر

عمان- على مدار 25 عاما، حقق الأردن تقدما مهما في التربية والتعليم، ليرتقي بمستوى العملية التعليمية برمتها، فمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وانشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، مرورا بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وتطوير: امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، واستحداث تخصصات جديدة تواكب مستجدات العصر، انتهاء برؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، ما ارتقى بالأردن، ليغدو انموذجا وبيت خبرة تعليمية في المنطقة.

لم يتوان جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمة سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، عن التوجيه بتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، ايمانا منه بأهمية انشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل قادر على محاكاة تطلعات المستقبل، فكان التوجيه الملكي جليا في هذا الجانب عندم وضعه في الورقة الملكية النقاشية السابعة، وفيها حدد رؤية ورسالة التعليم، ووجه رسائل للقائمين على قطاع التعليم، لوضع الخطط والإجراءات التنفيذية لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية.

ويأتي اهتمام جلالة بهذا القطاع دائما متجددا، لاستثمار كل الطاقات البشرية والموارد المتاحة وتوجيهها لتحقيق النهضة التعليمية التي يصبو إليها جلالته. وبرغم ما سجله النظام التعليمي من إنجازات من حيث الكم والنوع، إلا أن هناك تحديات يصعب تجاوزها بين ليلة وضحاها، بل يتطلب معالجتها مزيدا من الوقت، لتحقيق مسارات إصلاح التعليم، للوصول الى مخرجات نوعية فيه.

وزير التربية والتعليم الاسبق د. محمد الوحش، أكد ان قطاع التعليم شهد في الربع الأول من القرن الحالي، أي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، نهضة كبيرة وواسعة من حيث الكم، إذ إن عدد المدارس الحكومية والخاصة تجاوز الـ7500.

وبين الوحش، ان التعليم بمراحله المختلفة، حظي بعناية جلالة الملك، وقد طرح رؤيته في التعليم عبر أوراقه النقاشية، كما انه قدمها في كل المبادرات والملتقيات والمنتديات التي عقدها، ايمانا منه بأهمية انشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل وقادر على ولوج المستقبل.

كما اكد الوحش، ان هناك اهتماما واضحا من جلالة الملك بالطلبة المتميزين، أكانوا في رحاب الجامعات أو في المرحلة الثانوية، إذ يجري الاحتفال بهم، ليس على مستوى الطلبة حسب، بل أيضا على مستوى الإدارات التربوية والمعلمين، بالإضافة للتوسع بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي، وتوفير التعليم للجميع، ما أسهم بخفض نسبة الأمية في البلاد.

وبين ان جلالته، سعى دائما الى الارتقاء بمستوى المعلم المهني والمعيشي والتقني، باستحداث أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز، وما تزال مسيرة تطور التعليم في تزايد ونماء، بفضل اهتمام ودعم جلالته.

وأكد الوحش، أن الأردن استطاع في جائحة كورونا، الحفاظ على استمرارية التعليم دون انقطاع، موضحا اننا بحاجة لمزيد من تهيئة البيئات التعليمية، وتدريب المعلمين على هذا النمط من التعليم.

واوضح ان الأساليب التعليمية القائمة حاليا تقليدية، وتجاوزتها دول العالم، إذ ما يزال التلقين والتحفيظ هو الأساس في العملية التعليمية، حتى في امتحانات الثانوية العامة والمدرسية، برغم الحديث عن تنمية التفكير الناقد والإبداعي والتحليلي، لكن للأسف الشديد على أرض الواقع لم نصل إلى ذلك مستوى.

بدوره، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة، أن قطاع التعليم العام، حظي منذ اللحظة الأولى لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بالاهتمام والرعاية، إذ حقق ذلك إنجازات عديدة، ساهمت بتطوير النهضة التعليمية، وبرز هذا التطور نتيجة التوجيهات الملكية السامية، التي جاءت في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة.

ومنذ خطاب العرش السامي الأول لجلالته في العام 1999 جرى التركيز على احداث نقلة نوعية في التعليم، وجرت ترجمة ذلك بالمبادرات والرسائل الملكية للطلبة والمعلمين وفي المؤتمرات واللقاءات.

وبين ابو غزلة، ان مشاركة الأردن في الاختبارات الدولية، هي الباكورة الأولى لوضع التعليم على الخريطة العالمية منذ تسلم جلالته لمقاليد الحكم، وتعد هذه المشاركة نقلة نوعية في تطوير التعليم، إذ أظهر الأردن تقدماً كبيراً الاعوام الماضية في مستوى نتائج طلابه في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم والقرائية منذ المشاركة الأولى في العام 1999، وتحققت نتائج جيدة في العام 2007، برغم التراجع الكبير في الدورة الأخيرة.

وشهد النظام التعليمي منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، مبادرات ملكية متعددة وخططا تطويرية للارتقاء بنوعية التعليم، وتحقيق القدرة التنافسية العالية، ومنها تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، ومبادرة اكتساب مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، ورفع سوية المعلمين، وتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، وتلا ذلك اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016 - 2025)، والأوراق النقاشية، بخاصة الورقة النقاشية السابعة المتخصصة بالتعليم، وكان التوجيه الملكي فيها بمنزلة خريطة طريق، ووجهت القائمين على القطاع لوضع خطط وإجراءات تنفيذية، لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية لاستثمار كل الطاقات البشرية والموارد المتاحة، وتوجيهها لتحقيق النهضة التعليمية التي يصبو إليها جلالة الملك، بحسب ابو غزلة.

ولفت الى ان الاردن احتل في عهد جلالته، مكانة عالمية مرموقة، من حيث توفير فرص التّعليم للجميع، لافتا الى ان جلالة الملك، حرص على توجيه مبادرات ملكية متعددة، شملت مبادرة تحسين أحوال المعلمين، ومبادر التعليم الأردنية، وإنشاء أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بالإضافة لإنشاء جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي، كما صدرت التوجيهات الملكية، بمنح أبناء المعلمين مكرمة ملكية بنسبة 5 % من المقاعد الجامعية.

وأشار أبو غزلة، الى ان المبادرات التي ستحدث نقلة نوعية في النظام التعليمي، إذا ما نفذت بشكل سليم، وتوافرت لها المتطلبات، مبادرة إنشاء المركز الوطني للمناهج التي تعد من أهم الإنجازات في عهد جلالته، كما أن التوجيهات الملكية في الرؤية الاقتصادية 2033، ركزت على محور التعليم المهني والتوسع به، كما شهد محور تطوير الثانوية العامة، تطويرا كبيرا في عهد جلالته، ليصبح يقدم على عامين، والمتابع لهذه التوجهات، يرى أنها تصب جميعها في تجويد عناصر المنظومة التعليمة، وبناء نظام تعليمي وطني بصبغة متقدمة.

وقال اننا نلاحظ في عهد جلالته، نمو أعداد المدارس، إذ زادت على 7680، وكذلك الطلبة الذين وصل عددهم لـ2.2 مليون، والمعلمين اذ وصل عددهم لـ148474، فضلا عن انخفاض نسبة الامية التي وصلت لـ4.9 %، في حين انخفضت نسبة التسرب لتغدو 0.64 %.

ولفت ابو غزلة، الى أن المتابع للشأن التربوي، يدرك بأن الحكومات المتعاقبة، لم تكن قادرة على ترجمة الرؤى الملكية والمبادرات والاستجابة لها، ولم تفلح بوضع الخطط الكفيلة في ترجمتها بالشكل المرجو منها، ولم تستطع إعطاء التعليم الأهمية التي يستحقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكانت الخطط والبرامج دون الطموح.

واكد ان علينا كأفراد ومؤسسات، أن نرد الجميل لجلالته بأن نترجم رؤاه وتوجهاته ومبادراته، ونتعاون لحل التحديات التي واجهها النظام التعليمي قبل جائحة كورونا، وما بعدها، واعادة النظر في خطط مراحل التعليم، داعيا القائمين على الشأنين التربوي والتعليمي، لاعادة النظر في السياسات التعليمية والخطط والبرامج والمؤشرات والنسب المأمول تحقيقها في نهاية الخطة 2033 لمحاور القطاع، بالاضافة لإعادة النظر في خطط تمكين العاملين والطلبة، وأسس اختيار وتعيين واستقطاب الكفاءات القادرة على ترجمة الرؤى الملكية.

ولفت ابو غزلة، لاهمية زيادة المخصصات المالية لحل تراكم مشاكل النظام التعليمي، وما يزال هناك حاجة ماسة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تؤرق النظام التعليمي، نتيجة الممارسات التقليدية، ولجوء طلبة الصفوف المختلفة للمعلمين الخصوصيين، ونتائج التقييمات الدولية المتدنية، وضعف الدافعية لدى بعض المعلمين. عليه، من المهم إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين.

وشاركهم الرأي الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، الذي قال إن جلالة الملك أولى منذ توليه سلطاته الدستورية، اهتماماً كبيراً بالتعليم في مراحله كافة، لإيمانه بأنه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولإسهامه بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق الفرص للشباب للإبداع والابتكار.

وأضاف المحاسيس، انطلاقا من اهتمام جلالته بالتعليم، خصص جزءا من توجيهاته الملكية السامية، لدعم جهود التطوير التربوي عبر خطب العرش السامية، وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، والرسائل الموجهة لأبنائه الطلبة في بداية كل عام دراسي، إلا أن هذه التوجيهات ما تزال تحتاج للكثير من عمل وجهد الحكومات الاعوام المقبلة.

كما خصص جلالته الورقة النقاشية السابعة للتعليم، مؤكدا فيها، أن الأمم لا يمكن لها النهوض أو التقدم من دون توظيف التعليم في حياتها، مبينا أن هذا الاهتمام، جعل التربية والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية، في إطار السعي للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية لزيادة تنافسيتها، من حيث امتلاك المعارف والمهارات والاتجاهات، لمواكبة الاحتياجات الراهنة للعمل والتنمية المستدامة.

كما لفت إلى أن جلالته، أولى تطوير نوعية التعليم، اهتماما كبيرا، وحرص على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وأطلق مبادرة التعليم الأردنية لعام 2003، وأوعز بإدخال الحواسيب للمدارس، وربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة التربية وشبكة الإنترنت.

كذلك أطلقت مبادرات ملكية، شملت إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وبناء وصيانة الأبنية المدرسية، وبناء الإضافات الصفية، والحد من المدارس المستأجرة، وتجهيز المدارس الحكومية بالمختبرات العلمية والحاسوبية، والمرافق الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، لتكون المدرسة مركزا للتطوير التربوي، والتوسع في رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وجاءت مبادرة جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية، والتوسع بإنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، لتشمل المحافظات كافة، ومشروع التغذية المدرسية، والعناية بالطلبة المكفوفين ورعايتهم وإدماجهم في التعليم، فجاءت مدرسة المكفوفين (مدرسة عبدالله بن أم مكتوم)، ودعم صندوق إسكان المعلمين، وتقديم السلف المالية للبناء والتعليم لجميع المعلمين والاداريين في الوزارة، وكذلك كان لإطلاق الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي في قطاعات مختلفة أهمها التعليم والتي تتضمن تحسين جودنة الخدمات بقطاع التعليم. وفق المحاسيس.

كما سعى جلالته دائما للارتقاء بمستوى المعلم المهني والمعيشي والتقني، باستحداث أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز، وما تزال مسيرة تطور التعليم في تزايد ونماء، بفضل اهتمام ودعم جلالته، فجاءت مبادرة سمو ولي العهد (حقق).















