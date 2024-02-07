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المياه في 25 عاما.. تحسن وارتقاء بخدمة المواطن

2/7/2024 4:26:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - احتلّت "المياه" الأولوية الوطنية القصوى منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية على مدار 25 عاما، في وقت شهد فيه هذا الملفّ؛ تحولات إستراتيجية ساهمت بتحسين التزويد المائي بالمملكة، وفق خبراء في القطاع المائي.
وأكد المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، اتخاذ الحكومة الأردنية زمام المبادرة في وقت مبكر لتحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابيرالاستجابة والتكيف السريع.
وأشاروا إلى ارتكاز الرؤية الملكية على اعتبار المياه، عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني؛ لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لشركة مياهنا سعد أبو حمور، إن أبرز التحولات الإستراتيجية التي طرأت على قطاع المياه على مدار 25 عاما، تتمثل في إعادة هيكلة شبكات المياه على مستوى المملكة، ما ساهم بتحسن التزويد المائي والتوسع في خدمة إيصال المياه للمواطنين.
وأضاف أنه من ضمن أبرز تلك التحولات؛ بناء أكبر محطة صرف صحي على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وهي محطة الخربة السمراء على نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية بتكلفة تجاوزت 300 مليون دينار.
وبين الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن، أن إنشاء وتشغيل مشروع الديسي كأكبر مشروع مائي جوفي على مستوى الأردن وبطاقة إنتاجية تتجاوز 100 مليون متر مكعب، وبتكلفة 750 مليون دينار في العام 2013 من أهم محطات التحول في ملف المياه، فضلا عن توسعة محطة زي للمياه، والتي تضاعفت طاقتها إلى 90 مليون متر مكعب وبتكلفة 100 مليون دينار في حينه.
وأوضح أبو حمور أن العمل ما يزال جاريا لإنشاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مؤكدا أنه "الحل الأوحد الإستراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن لكافة الاستخدامات".
وذلك إلى جانب إنشاء محطة وادي العرب 2 في الأغوار الشمالية لسد العجز المائي في محافظات الشمال بعد تأثير اللجوء السوري على تلك المناطق وبتكلفة 140 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية الزارة - ماعين وبطاقة إنتاجية 55 مليون متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 140 مليون دولار، بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع وتطوير إدارة القطاع بتحويله إلى شركات وبكفاءات فنية عالية.
من جانبها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن المضي بمشروع تحلية مياه البحر من خلال مشروع الناقل الوطني في العقبة، هو أبرز التحولات الإستراتيجية التي يشهدها القطاع المائي خلال 25 عاما، والمندرج تحت تطوير المصادر غير التقليدية، وذلك في مواجهة ندرة المياه والتغير المناخي، وسد الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2035.
وقالت الزعبي إن الحكومة الأردنية اتخذت زمام المبادرة مبكرا، لتحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابير الاستجابة والتكيف السريع، مشيرة إلى أهمية صياغة وزارة المياه والري إستراتيجية تقليل فاقد المياه، والتي تم تحديثها مؤخرا لتخفيض الفاقد بنسبة 2 % سنويا والوصول إلى 25 % بحلول العام 2040.
وأضافت أن قطاع المياه يسعى لمواجهة تحدّي شحّ المياه بتطوير المصادر غير التقليدية، كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه المالحة ومياه البحر، لافتة إلى مضيّ الأردن بتعزيز إستراتيجية تحلية مياه البحر بهدف زيادة إنتاج المياه المحلاة، حيث تسعى هذه الإستراتيجية، لتحقيق الانسجام بين مشاريع تحلية المياه وتطوير الطاقات المتجددة.
كما يسعى الأردن للاستفادة من التمويل الموجه نحو التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك لـ"ضمان استمرارية ومرونة البنية التحتية في مواجهة تغير المناخ"، وفق الزعبي التي أشارت للاستفادة من تمويل من صندوق المناخ الأخضر وهو الأول، ويهدف إلى"بناء القدرة على التكيف لمواجهة تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)" ولكن مع جهود العاملين في هذا القطاع، سيكون بداية لمزيد من التمويل لكثير من المشاريع.
وشددت على إيجابية تعزيز حوكمة وإدارة وتشغيل قطاع المياه، عبر تحديث وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع المياه الحالية، بهدف تبسيط العمليات وتغطية التكاليف وتحديد المسؤوليات المؤسسية، حيث يجري العمل حالياً على تطوير الأداء المؤسسي لكافة مرافق قطاع المياه لتحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد التكاليف لتقليل العجز المتزايد في القطاع.
وذلك إلى جانب المضي في حصاد المياه كأحد الحلول المجدية اقتصاديا لمواجهة مشكلة المياه بالأردن، وذلك توازيا وأحد أهم التحولات الإستراتيجية في القطاع، وهي ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، كركائز حيوية للتنمية المستدامة في الأردن، وسط دعوات إستراتيجية قطاع المياه المحدثة لضرورة مأسسة منصة رسمية مهمة لإدارة هذه القطاعات المترابطة ضمن نمط توافقي أكبر مع وجهات نظر وطنية مشتركة ومتداخلة.
من جهته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ارتكاز الرؤية الملكية؛ على اعتبار المياه عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.
وقال الدحيات إن العمل يجري على استدامة مصادر المياه وتوسعة نطاق التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي، والعمل على تأهيل وتحسين مرافق المياه وبنيتها التحتية وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير احتياجات مياه الري للأغراض الزراعية، ولخدمة القطاعات الاقتصادية من المياه.
وأشار إلى أهم التحولات الإستراتيجية التي طرأت على قطاع المياه في مواجهة التحديات؛ وهي تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيض فاقد المياه، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه (متلازمة المياه والطاقة).
وأضاف أن من بين أبرز تلك التحولات إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وجذب الاستثمارات، وتزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.
وبين أن قطاع المياه قام بتنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية، وذلك في مجال تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه التحلية (العقبة-عمان) كونه أولوية وطنية.
وذلك إلى جانب بناء مجموعة كبيرة من السدود ورفع وزيادة سعتها التخزينية في كافة محافظات المملكة، وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروع جر مياه الديسي بقيمة مليار دولار، والذي يعمل على تزويد المواطنين بكمية مياه تصل لغاية 112 مليون متر مكعب سنوياً ولكافة الاستخدامات، وتنفيذ وتشغيل محطة تنقية مياه وادي العرب بقيمة 125 مليون دولار، والتي تعمل على تزويد محافظات الشمال بكمية 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وأضاف الدحيات أن من بين تلك الإجراءات؛ تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بإيجاد الحلول للتحديات المائية عبر التعاون الإقليمي العابر للحدود.
وبخصوص تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، فإن القطاع المائي قام بتأسيس 3 شركات مياه في المملكة (شركة مياه اليرموك، شركة مياهنا وشركة مياه العقبة - الجنوب) وتفويضها مسؤوليات سلطة المياه، بهدف تحسين نوعية خدمات مياه وصرف صحي المقدمة للمواطنين، واستدامة وتوسعة شبكات المياه في كافة المحافظات.
كما خلصت خطة القطاع إلى تخفيض فاقد المياه عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه القائمة بشكل شمولي وإنهاء ظاهرة الاعتداءات على شبكة المياه لتصل نسبة الفاقد إلى 25 % في العام 2040، ورفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي بشكل مستمر، والتي وصلت إلى 67 % من المواطنين، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع المياه عبر تطبيق خطط تقليل خسائر قطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية، لرفع نسبة تغطية كلف الصيانة والتشغيل إلى 100 %.
وفي إطار الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه، فتمّ تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في ضخ المياه بهدف تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15 %، وإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتقليل أسعار وتكاليف الطاقة وحماية البيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في القطاع، وزيادة اعتماد محطات الصرف الصحي على توليد غاز الميثان لتوليد الكهرباء، بحيث يتم توليد
50 % على الأقل من احتياجاتها الكهربائية في المواقع ذات الجدوى.
وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وجذب الاستثمارات، جرى تمويل وتنفيذ وتشغيل مشروع جر مياه الديسي بقيمة مليار دولار، والذي يعمل على تزويد المواطنين بكمية مياه تصل لغاية 112 مليون متر مكعب سنويا، ومحطة تنقية الخربة السمرا، لمعالجة 125 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها للزراعات المقيدة في وادي الأردن بعد خلطها في سد الملك طلال.
إلى جانب تنفيذ مشاريع قطاع المياه الرأسمالية الكبرى، وإشراك القطاع الخاص في إدارة محطات التنقية ومحطات ضخ المياه لتقديم حلول جديدة مبتكرة من حيث التكلفة والمساهمة في تمويل وصيانة وتجديد البنى التحتية، وإشراك القطاع الخاص بتخفيض فاقد المياه عبر المشاريع المبنية على الأداء (Performance-basedcontracting).
وبخصوص تزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، فتم رفع تزويد المياه للزراعة عبر إحلال المياه العذبة من مصادر المياه السطحية والجوفية بمياه عادمة معالجة من خلال محطات الصرف الصحي، وإبقاء استخدام مياه الري في المناطق المرتفعة عند المستويات الحالية مع تقليله تدريجياً.
وقال إنه تم تشجيع كفاءة استخدام المياه في الري وتشجيع زراعة المنتجات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية العالية، وتوفير مياه الآبار العميقة والمالحة لاستخدامات مشاريع التعدين والصخر الزيتي وخدمة المناطق الصناعية والسياحية.

MENAFN07022024000072011014ID1107821339

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