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ربع قرن من الاستثمار في الإنسان بنهج يتجاوز تحدي البطالة

2/7/2024 4:26:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - تكشف مسيرة الأردن التنموية، عن تنوع مساراتها الحيوية، الساعية للارتقاء بمجالات العمل وسوقه، وقد تجلت ذروة هذا التنوع في الـ25 عاما الماضية، حين بدأ التوجيه الملكي للاعتناء بالأجيال الجديدة، وبخاصة الشباب، وتوسيع دائرة المشاريع التي يتجهون للعمل فيها.
وبرغم ما واجهته البلاد خلال مسيرتها من تحديات، لكن مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني، أفضت الى فتح آفاق جديدة، نوعت من فرص العمل، وأفضت الى تشغيل عشرات الآلاف من الشبان، وجدد دماء المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، رأى عاملون وخبراء في قطاع العمل أن جلالة الملك منذ توليه السلطات الدستورية قبل 25 عاما، وجه الى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، ومحاربة البطالة وتشجيع الاستثمار لتوفير الوظائف والاعمال للأجيال الجديدة.
وأكدوا في تصريحات لـ"الغد" أن انجارات هامة داخل قطاع العمل، بدأت مع تولي جلالته السلطات الدستورية في السابع من شباط (فبراير) 1999 وحتى يومنا هذا، مشيرين إلى أن كتب التكليف السامي للحكومات، لم تخلُ من الدعوات والتوجيهات لتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة مواءمة التخصصات الجامعية مع ما يتطلبه سوق العمل.
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي، قال إنه منذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، بدأت مرحلة جديدة في إدارة الدولة، وقيادة مسيرة التنمية الشاملة التي تتطلب اتخاذ خطوات كبيرة وعديدة، من أجل التحديث والتطوير والتغيير.
وأضاف الصمادي، لأن الإنسان هو العامل الرئيس في التنمية، وهدفها ووسيلتها، أكد جلالته ضرورة إعادة تأهيل الإنسان عبر إعادة النظر في برامج ومناهج التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع برامج التأهيل والتدريب، التي تؤهله لدخول سوق العمل والاستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تميز هذا العصر، وسعى لتطوير الاقتصاد، وحدد جلالته عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما على أن البطالة تحد كبير أمام الشباب، لذلك أبدى توجيهاته للحكومات للحد منها وتأمين مستقبل أفضل لهم.
وجاء في كتاب جلالة الملك لحكومة علي أبو الراغب عام 2001،" الأردن يعاني من مشكلتي الفقر والبطالة، وهما شاغلنا الأكبر منذ تحملنا أمانة المسؤولية الأولى، وما زالتا تشغلان الحيز الأكبر من الاهتمام، وقد دأبنا دون كلل على التفكير في الوسائل التي تحرك النشاط الاقتصادي، وتسهم في زيادة فرص العمل، وصولا لمجتمع الرفاه والرخاء، حيث تم فعلا البدء بعدد كبير من الخطط والبرامج لتحقيق ذلك، وكنا قد تحدثنا منذ فترة وجيزة للإخوة والأخوات المواطنين عن تفاصيل ذلك وعن ارتياحنا للمؤشرات الإيجابية التي نراها من تحقيق نمو في السنتين الماضيتين، وزيادة في الصادرات، فضلا عن توفر احتياطيّ مريح من العملات الأجنبية، وانخفاض عبء الدين العام ".
ويرى الصمادي، على أنه بالرغم من التوجيهات الملكية الواضحة للحكومات المتعاقبة إلا أنها لم تنجح بعكس توجيهات جلالته بشكل إيجابي على الواقع، فلقد ارتفعت نسبة البطالة وجيوب الفقر، لأن السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة ساهمت بشكل كبير بارتفاع نسب البطالة بين المواطنين، حيث سياسات الاستثمار تلعب دوراً رئيسياً في عدم توليد فرص العمل وكذلك ضعف الإرادة في تنظيم سوق العمل، لأن العمالة الوافدة وعدم تنظيم وجودها تساهم بارتفاع البطالة، كذلك تدني الأجور الذي يلعب دوراً مهماً في زيادة هذه النسبة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور260 دينارا، في ظل ظروف معيشية سيئة وأسعار مرتفعة، بحيث لم يعد العمال لا بل معظم المواطنين قادرون على تلبية متطلبات عيشهم الكريم.
وأشار إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية ما زالت من أدنى النسب، جراء تدني الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية وعدم إعطاء خصوصية لعملها، كتوفر الحضانات في أماكن عملها.
وتطرق الصمادي، لغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة ووضع خطة إستراتيجية لدراسة احتياجات سوق العمل، وغياب التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الذي يعتبر تحدياً رئيسياً أمام القوى العاملة مما يستدعي التغلب عليه.
بدوره استعرض رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أبرز الإنجازات منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وأهمها إنشاء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية عام 2001 للتقليل من مشاكل الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفت أبو نجمة، إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2013 ودعم مشاريع وبرامج التشغيل، وتعزيز تدريب الأردنيين وفق احتياجات سوق العمل، ودعم التعليم والتدريب المهني وثقافة العمل الحر، وتعزيز الاستثمار في التشغيل، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض البطالة الهيكلية، ودعم مشاريع استحداث الفرص في سوق العمل، والحفاظ على حقوق العمال (الضمان الاجتماعي، التأمين، الخ) وتعزيز الحوار ثلاثي الأطراف .
وتابع: كما تم إنشاء الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 2007 بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العمل، كشركة مساهمة خاصة غير ربحية، تم تأسيسها بأمر من الملك عبد الله الثاني ، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل بالكفاية الكمية والنوعية من القوى المهنية العاملة المتميزة، وتعديل اتجاهات الشباب نحو العمل المهني (إنشاءات، صناعة، حرف)
وزاد: إن إنشاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي 2007، ساهم بتعزيز مفهوم مشاركة القطاع الخاص والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة، والذي أثبت نجاعة ملموسة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وفي بناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
وتطرق أبو نجمة، إلى إنشاء جائزة”الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة“ عام 2004، حيث تم إنشاء الجائزة بإرادة ملكية سامية، بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمنهج هام لاستثمار الطاقات المعطلة، وإلحاقها بالأيدي المنتجة التي تساهم في البناء والتنمية والاعتماد على الذات في خلق الدخل، والذي يخرجها من دائرة العوز وانتظار الوظيفة، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة وتطويرها.

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