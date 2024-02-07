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منظومة الحماية الاجتماعية.. ربع قرن من التمكين نحو مشروع النهضة الوطني الشامل

2/7/2024 4:25:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان - على مدار ربع القرن الماضي، شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة محطات مضيئة، وقفزات واسعة لترسيخ ثنائية بيئة العمل اللائق والحصول على خدمات اجتماعية مُمكنة، وفق معايير ثابتة، تراعي الإنصاف والعدالة والوصول المنظم للفئات المستهدفة، وعبر وضع برامج حماية اجتماعية، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ودائما كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نبراسا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر الحكومات المتعاقبة، وبالاستناد على إجراء تحليلات منهجية لواقع الأردنيين في العمل والتشغيل والفقر والصحة والتعليم، فهي اليوم تقطع أشواطا كبيرة على طريق مشروع النهضة الأردني الشامل، وهو ما ظهر جليا في توسيع شرائح الفئات المستهدفة لهذه المنظومة وتنويع مساراتها، اذ بدأ تاريخ تطبيق برامج الحماية الاجتماعية منذ العام 1951 بإقرار تأمين التقاعد للقطاع العام ودعم بعض السلع، مرورا بصدور عدة قوانين وأنظمة ذات صلة، كأنظمة الصحة العامة والتعليم، وإنشاء صناديق تعمل وفق إستراتيجيات طويلة الأمد، وعلى رأسها صندوقا المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل.
لم تتوقف عجلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية منذ ذلك الوقت، فقد شهدت في الثمانينيات والتسعينيات، تأسيسا لشبكات الأمان الاجتماعي، ومنذ مطلع الألفية أدخلت خدمات جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتشكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح والتطوير، واعتمدت على وضع إستراتيجيات لمحاربة الفقر وإقرار مشاريع إسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط، وإجراء إصلاحات في الضمان الاجتماعي، والتوسع في شرائح التأمين الصحي، عدا عن إقرار برامج متعددة للدعم النقدي المباشر لبعض السلع كالخبز والوقود.
وفي السياق ذاته، شكل مشروع مساكن الأسر الفقيرة والعفيفة الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء إحدى جولاته التفقدية لأحوال المواطنين في قرى محافظة الطفيلة في العام 2003 أحد أهم بنود منظومة الحماية الاجتماعية، وواحدة من المحطات التي جسدت روح هذه المنظومة، بهدف توفير مساكن صحية ملائمة للأسر الفقيرة وتحقيق الأمان الاجتماعي لها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الغد" من وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، فمنذ ذلك التاريخ جرى إنشاء وتوفير 5400 مسكن لأسر فقيرة وعفيفة في كل المحافظات، وتمويل 2900 مسكن منها، من الديوان الملكي الهاشمي، بينما مولت الوزارة 2500 مسكن مع لجهات الشريكة والمتبرعة.
كما صدرت التوجيهات الملكية السامية مؤخراً بإنشاء 1300 وحدة سكنية لأسر عفيفة في المحافظات، ليصبح عدد الأسر المستفيدة من المشروع 6700 أسرة، بالإضافة للمساكن التي أنشئت أو أعيد تأهيلها في المخيمات عبر دائرة الشؤون الفلسطينية.
وتعمل الوزارة، وفق معايير معلنة للاستفادة من هذه المساكن، إذ تستقبل طلبات المنتفعين من المشروع عبر وحداتها الإدارية، وتختار الأسر المستحقة بعناية وفق معادلة استهداف واضحة، تحدد بموجبها الأسر ذات الأولوية، وتظهر ترتيبها على كل لواء ومحافظة حسب نوع الطلب المقدم بين شراء وإنشاء وإجراء صيانة، إذ تمنح الأولوية في تخصيص هذه المساكن لأسر الأرامل والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والعجزة.
كما يحكم هذا المشروع تعليمات خاصة، تتضمن الشروط والأسس العامة والخاصة الواجب توافرها في الأسر المستحقة، للاستفادة من المشروع والمعلن عنها بشفافية، كأن يكون رب الأسرة أردني الجنسية، وأن تتكون الأسرة من فردين فأكثر، وأن يكون رب الأسرة عاجزاً عن العمل كليا، وبناءً على تقرير لجان طبية مختصة، وألا يزيد دخل الأسرة الشهري الإجمالي على 100 دينار للفرد وبحد أعلى 482 دينارا للأسرة المكونة من 5 أفراد، على أن تكون الأولوية للأسر الأقل دخلاً، بالإضافة لشروط أخرى كأن لا يكون ضمن أفراد الأسرة المسجلين في دفتر العائلة ولدان ذكور فأكثر تزيد أعمارهم على الـ18 عاما، ليسوا على مقاعد الدراسة وقادرين على العمل، وألا تكون الأسرة قد استفادت أو ستستفيد هي أو أحد أفرادها المعالين من أي برنامج إسكاني آخر، وألا تكون مالكة لعقار تساوي قيمته أو تزيد على قيمة المسكن المنوي إنشاؤه أو شراؤه.
وباستثناء مساكن المكرمة الملكية السامية، فإن الوزارة تقوم بحسب ما أوردت لـ"الغد"، بإنشاء وشراء وصيانة مساكن لأسر فقيرة، وفقاً للمخصصات المالية التي ترصد في موازنة كل محافظة سنوياً ضمن موازنة اللامركزية.
كما سجلت الوزارة خلال السنوات الماضية، حزمة حول تحقيق الإنجازات في قطاع تحسين خدمات الحماية الاجتماعية، بجهود تنفيذية متنوعة وتنسيق فعال، وفقًا لإستراتيجيتها، ركزت على تعزيز محاور: "كرامة" و"تمكين" و"فرصة"، و"الاستجابة للأزمات والصدمات"، وهو ما يمكن رصده في رؤية الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في نسختها الثانية والمطورة للسنوات 2019-2025.
ففي محور "كرامة"، شهدت الوزارة زيادة في عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، مع توسيع برامج تشمل المعونات الطارئة والتمكين الاقتصادي. كما جرى تحسين الخدمات الاجتماعية لتشمل برامج تمكين الفرد وتطوير مهاراته.
وفي محور "تمكين"، جرى تطوير الخدمات الاجتماعية لتشمل برامج تمكين الفرد وتطوير مهاراته، مع دعم المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق التغطية للضمان الاجتماعي.
أما في محور "فرصة"، فقد جرى توسيع نطاق التغطية للضمان، ليشمل القطاع غير المنتظم والشركات متناهية الصغر، وشهد المشتركون إلزاميًا بالضمان زيادة ملموسة في السنوات الأخيرة.
وفي محور "الاستجابة للأزمات والصدمات"، أطلقت برامج استجابة سريعة لتلبية احتياجات الأفراد والأسر المتأثرة بالأزمات الطارئة، وتحسين بنية التنظيم بإضافة فرق فنية لكل محور في اللجان التنفيذية، وتعزيز الخدمات الإلكترونية والربط بين محاكم الأحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية.
وفي إطار المسيرة المستمرة نحو التقدم الاجتماعي، ظهرت الإستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، بحسب رؤية الوزارة، كأداة حيوية تلعب دورا أساسيًا بحماية الفئات الضعيفة وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف، إذ كانت الوزارة تعمل على تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية، وتحقيق إنجازات ملموسة ضمن إطار الإستراتيجية.
ومع استمرار التطوير والتكيف مع التحديات المستجدة، تسلط الوزارة حاليًا، الضوء على الالتزام الراسخ برفع مستويات الحماية الاجتماعية، وفق نهج الالتزام الشامل بتحقيق مستويات أعلى منها، عبر 7 منهجيات عمل ثابتة، هي: تعزيز هيكلية الخدمات لتوفير حماية فعالة وشاملة للمواطنين، وتحسين اللجان والهياكل الوزارية بإعادة تنظيمها لضمان التنسيق الفعال، والتوجيه السليم لإستراتيجيتها، وتحسين السياسات والإجراءات، وتعزيز التفاعل مع اللجنة الوزارية العليا لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول تقدم العمل في مجالها واستجابة الوزارة للتحديات والأزمات. ولا يغيب عن تلك المنهجيات، تعزيز التواصل مع الجمهور، لضمان توعية أوسع حول الخدمات المتاحة وحقوق المستفيدين، واعتماد التكنولوجيا والابتكار بتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل أفضل وأكثر فعالية.
أما صندوق المعونة الذي يعد من الحواضن المركزية للفئات المستهدفة في منظومة الحماية الاجتماعية، والذي تأسس في العام 1986 لرعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة، فأصبح في عهد جلالة الملك بمنزلة بيت خبرة إقليمي في تطبيق أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء، وتوسعت خلال سنوات شرائح المنتفعين تحت مظلته، لتصبح موازنته في العام الحالي نحو 266 مليون دينار.
وقد امتازت منهجيات عمل الصندوق خلال ربع قرن، بمأسسة برامج الحماية الاجتماعية وتصميمها بما يحاكي أفضل الممارسات، عبر تنويع البرامج مثل: الدعم وصولا لتوحيدها، وأتمتة الإجراءات لضمان وصول الدعم للفئات المستفيدة، إذ قطع العمل في برنامج النقدي الموحد شوطا كبيرا، وتعظيم الاستفادة من مسار برنامج تعزيز الإنتاجية، بخاصة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج الفقراء القادرين على العمل في سوق العمل والإنتاج، عدا عن المعونات المباشرة كأولوية في عمل الصندوق، إذ استطاع الصندوق تقليص فجوة الفقر للمنتفعين منه حتى العام الماضي لقرابة 220 ألف أسرة، عبر معونات وبرنامج الدعم النقدي الموحد.

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