جامعة الإمارات تستضيف الاجتماع الـ 34 للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس في مدينة دبي، أعمال الاجتماع الـرابع والثلاثون للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بحضور ومشاركة حشدٍ من عمداء ونواب الشؤون الطلابية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي- النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، ورئيس الدورة الحالية للاجتماع أن هذا اللقاء يُشكّل منصة لمواصلة العمل نحو آفاق أوسع وأشمل لدور عمادات شؤون الطلبة الحيوي في تقديم وتوفير الدعم اللازم للأنشطة والفعاليات الطلابية وصقل مهارات الطلبة المتعددة، وتعزيز وتنمية شخصية الطالب الجامعية.
وأضافت: " نتطلع من خلال هذا الاجتماع، إلى التقريب بين الرؤى والاتجاهات العامة، وفتح نوافذ للتعاون والتكامل بين الجامعات، والاستفادة من التجارب والنجاحات التي تحقّقت في مجال شؤون الطلبة."
وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات المستقبلية المتعلقة بشؤون الطلبة، وتبادل الأفكار وتحويلها إلى مبادرات تخدم مسار العملية التعليمية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون، وكذلك بناء شخصية الطالب فيما يتعلق بالقيم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.
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