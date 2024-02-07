الصكوك الوطنية تكشف عن برنامج المكافآت 2024 لمدّخريها بقيمة 35.5 مليون درهم

(MENAFN
- Golin MENA) دبي - الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2024] - كشفت الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن برنامج المكافآت السنوي المحدث والمخصص لمدخريها، مما يوفر لهم من خلاله فرص فوز غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 35.5 مليون درهم.
ويتيح البرنامج الجديد للمشاركين فرص الفوز بجوائز حصرية، بما في ذلك من 16 سيارة متنوعة فاخرة، تم تخصيص 4 منها للمدخرين الإماراتيين، وأحدث طراز من هاتف آيفون يومياً، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الشهرية الأخرى. كما تتيح السحوبات ربع السنوية أيضاً فرصة الفوز بمبلغ مليوني درهم.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "قمنا بتحديث برنامج المكافآت للعام 2024 وذلك اعتماداً على الآراء التي نتلقاها باستمرار من عملائنا الكرام، لتقديم مجموعة جذّابة من الجوائز المتاحة لهم. ويأتي ذلك بفضل بحثنا الدائم عن طرق مبتكرة لتعزيز عادات الادخار الجيدة. إننا في الصكوك الوطنية نبذل كل جهد مستطاع لمساعدة الجميع على تأمين مستقبلهم المالي. وتأكيداً على التزامنا الراسخ إزاء تعزيز ثقافة الادخار، يعدّ برنامج المكافآت المحدّث للعام 2024 تجسيداً لهذا التوجّه، لتقديم مختلف سبل الدعم لعملائنا، ومساعدتهم في خططهم لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".
وأضاف العلي: "كما شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد المدخرين عبر المنصات الإلكترونية بنسبة 369% بين العام 2022 ومقارنته بالعام 2023 والذي بدوره يدل على زيادة الوعي حول أهمية الادخار. وتماشياً مع هذا التحوّل، يسرّنا تكريم هذه الفئة الآن، ومنحها فرص الفوز بجوائز مخصصة كل شهر".
وبالإضافة إلى العوائد السنوية التنافسية، يشتمل البرنامج على فرص إضافية للنجاح، مع تقديم جوائز مصممة خصيصاً للمدخرين المنتظمين والجدد والمدخرين عبر المنصات الإلكترونية وأعضاء خدمة "بريستيج". ويتم تكريم سلوك الادخار الإيجابي ومكافأته من خلال فئات السحب الإضافية، وزيادة فرص الفوز للمدخرين الحاليين والجدد.
وقالت خولة حسن، إحدى الفائزات الإماراتيات بجائزة المليون من الصكوك الوطنية: "كنت دائماً مهتمة بالادخار، لكنني لم أحصل أبداً على التوجيه الصحيح. وبعد أن تعرفت على الصكوك الوطنية، أصبح الأمر أسهل بكثير، وكان برنامجها حافزاً لي للمضي قُدماً بهذا المسعى. إن الفوز بالجائزة الكبرى لا يعتبر مفاجأة سارّة غير متوقعة فحسب، بل تبيّن لي إمكانية تحقيق ذلك. إنني أشعر بسعادة لا توصف بعد أن حقّقت الأمن المالي لنفسي ولعائلتي".
وتفخر الصكوك الوطنية بتعزيز الاستقرار المالي والازدهار لعملائها. وقامت منذ انطلاقتها في العام 2006 بتقديم الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم إلى 216 فائزاً، كما وزعت جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 761 مليون درهم.
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