ديليفرو تحتفل بخمس سنوات من النجاح في الكويت

(MENAFN
- Deliveroo) تحتفل شركة ديليفرو بخمس سنوات من النجاح المستمر في الكويت! منذ انضمامها إلى سوق توصيل الطعام المحلي قبل خمس سنوات، نجحت ديليفرو في رفع مستوى تجربة توصيل الطعام محليا وإنشاء سوق مزدهر على مستوى عناصر السوق الثلاثة: العملاء، والسائقين، والمطاعم ومحلات البقالة.
منذ انطلاقها في الكويت في فبراير 2019، أقامت ديليفرو شراكات مع مجموعة رائعة من المطاعم ومحلات البقالة المحلية والعالمية، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 9,000 مطعم ومحل بقالة. علاوة على ذلك، حققت الشركة نجاحا ملحوظا في برنامج عضويتها بلس، كما وحققت تغطية توصيل كاملة لجميع مناطق الكويت.
وعلقت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر، على هذا الإنجاز قائلة: "إن النمو المستمر لديليفرو على مدى السنوات الخمس الماضية هو نتيجة مباشرة للتفاني المستمر الذي يقوم به فريقنا الاستثنائي من الموظفين والسائقين، والشراكات العميقة التي طورناها مع الشركاء المحليين والعالميين، إضافة إلى الثقة اليومية التي يمنحها لنا عملاؤنا الأعزاء.
5 أيام من العد التنازلي
للاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسها، تنظم شركة ديليفرو عدًا تنازليًا للذكرى السنوية الخامسة، يتضمن مسابقة للمستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي. سيتم اختيار فائز محظوظ من قبل ديليفرو يوميا ومكافأته بقسيمة ائتمانية بقيمة 100 دينار كويتي، جاهزة للاستخدام عبر تطبيق ديليفرو.
خصومات مميزة: استمتع بتوفير 50%!
تطلق ديليفرو أيضا خصومات مميزة بنسبة 50% مع شركاء مختارين طوال شهر فبراير. وتقدم الحملة للعملاء خصما بنسبة 50% على الطلبات المقدمة من عدد من شركائها من المطاعم المحلية.
تقدير العملاء الأوفياء
ولأن العملاء هم جوهر نجاح ديليفرو، تحتفل الشركة أيضا بعملائها الأكثر ولاءً من خلال لفتة تقدير فريدة من نوعها، حيث ستقدم ديليفرو جوائز خاصة لأفضل عملائها الأوفياء تقديرا لدعمهم طوال رحلة الشركة في الكويت.
لتنزيل تطبيق ديليفرو والبدء في الاستفادة من الطريقة الأكثر ملائمة للطلب، يمكن للعملاء زيارة App Store لأجهزة iOS أو Google Play لأجهزة Android.
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