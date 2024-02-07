ديلويت تستضيف مؤتمر الضرائب في مصر: استعراض لتغيرات المشهد الضريبي في المنطقة والعالم

(MENAFN
- Deloitte) القاهرة، جمهورية مصر العربية، 6 فبراير 2024 – استضافت ديلويت، الشركة العالمية الرائدة للخدمات المهنية، مؤتمراً للضرائب في مصر، حضره عدد كبير من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيون في الشركات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من خبراء الضرائب في ديلويت من مختلف مكاتبها في الشرق الأوسط. وقد شكل هذا المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والآراء، وإجراء المناقشات حول مشهد الضرائب المتغير سواء في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها.
شهد جدول أعمال المؤتمر سلسلة من المناقشات الهادفة، والعروض التقديمية تناولت جميعها مواضيع متنوعة تتعلق بالضرائب. وناقش خبراء الضريبة في ديلويت مع الحاضرين سبل استكشاف مشهد الضرائب المتغير على الدوام، وكيفية مواكبة التغيرات التي طرأت على هذا المشهد، بالإضافة إلى صياغة استراتيجيات الامتثال الضريبي. كما استعرض المشاركون الركيزة الثانية من القواعد العالمية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التي تضمنت مجموعة من الأفكار حول ضريبة الدخل المترتبة على الشركات متعددة الجنسيات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد سلطت هذه الأفكار الضوء على المعايير الدولية الجديدة للضرائب.
من جهة ثانية، تناول المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بمصر مثل التعقيدات التي يشهدها مشهد سعر تحويل العملات، وتسليط الضوء على معايير الامتثال الضريبي وممارسات التدقيق المتغيرة، بالإضافة على تحليل التطورات الجمركية وفي التجارة العالمية في مصر على وجه الخصوص، وفي دول المنطقة بشكل عام. وقد أسفرت هذه المناقشات عن إعطاء نطرة شاملة على التحديات والفرص في بيئة التجارة الحالية. من جهة ثانية، استحوذ موضوع التحول الرقمي في المجال الضريبي على اهتمام خاص من المشاركين الذين ركزوا في مداخلاتهم على الأدوات والتقنيات التي من شأنها تعزيز الكفاءة في المجال الضريبي.
تعقيباً على انعقاد هذا المؤتمر، قال محمد باهيميا، الشريك المسؤول عن قطاع الضرائب في ديلويت الشرق الأوسط: ”لقد عززنا من حضورنا في مصر مع فتح مكاتبنا الجديدة وشكلنا فريق من نخبة خبراء الضرائب، وذلك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا. وما انعقاد هذا المؤتمر إلا دليل آخر على التزامنا بتمكين العملاء والمهنيين العاملين في مجال الضرائب من التعرّف على نوع التعقيدات والتطورات والتغيرات التي يشهدها مشهد الضرائب بصورة دائمة في مصر والمنطقة. وشكل هذا المؤتمر فرصة لرؤساء الشركات والمختصين في مجال الضرائب لتبادل وجهات النظر والتعرّف عن كثب على التغيرات المتسارعة في المشهد الضريبي، الأمر الذي وفر للجميع أفكاراً جديد وحلولاً استراتيجية.“
MENAFN07022024003064001906ID1107821310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.