تتعاون شركة Parse Biosciences مع شركة INTEGRA Biosciences من أجل سير العمل الآلي أحادي الخلية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences، المزود الرائد لحلول التسلسل أحادي الخلية التي يمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير، اليوم أنها أبرمت اتفاقية مع INTEGRA Biosciences لدمج Assist Plus مع بروتوكولات Parse Evercode‏TM أحادية الخلية المدمجة. سيؤدي الجمع بين نطاق تقنية Parse والتعامل مع السائل شبه الآلي في Assist Plus إلى تقليل الوقت العملي بشكل كبير مع زيادة الإنتاجية وكفاءة سير العمل. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Parse ببيع حل مجمع يتكون من كواشف Evercode أحادية الخلية وأداة INTEGRA Assist Plus الممكّنة بالتطبيق مباشرةً للعملاء.

قال Charlie Roco، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Parse: "سيسمح نظام INTEGRA Assist Plus للعلماء بتوصيف ملايين الخلايا بسلاسة في الأسبوع وتقليل الوقت العملي بنسبة تصل إلى 80%". وأضاف: "أول منتجات Parse التي تم تمكينها في Assist Plus ستكون مجموعات Evercode Whole Transcriptome. ونحن نتطلع إلى تطوير هذا العرض، وبناء مكتبة متنامية مع توسع التطبيقات ودعم المنتجات الإضافية".

تدعم هذه الخطوة جهود Parse لتوسيع السوق أحادية الخلية بشكل كبير من خلال توفير حلول التسلسل أحادية الخلية الفعالة من حيث التكلفة، والتي لا تعتمد على الأدوات، ويمكن الوصول إليها. جهاز Assist Plus هو أداة سهلة الاستخدام وموثوق بها في جميع أنحاء العالم من قبل الآلاف من المختبرات. وكجزء من الصفقة، سيتم دعم عملاء Parse من قبل كل من فرق الخدمة الميدانية والمبيعات في Parse Biosciences وINTEGRA.

قال Larry Keene، نائب الرئيس الأول للمبيعات الإستراتيجية في INTEGRA: "إن INTEGRA متحمسة للدخول في شراكة مع Parse لتوفير الأجهزة والتركيب والتدريب وقدرات الخدمة الميدانية لتمكين عملاء Parse وParse من دعم موثوق به وسريع لما قبل البيع وما بعد البيع". وأضاف: "إن التعاون بين المنظمتين سيجلب قيمة كبيرة لعملاء Parse".

سيقدم فريق Parse Biosciences ملصقًا حول الكفاءة المكتسبة من خلال دمج INTEGRA Assist Plus مع بروتوكولات Evercode في مؤتمر جمعية Society for Laboratory Automation and Screening ‏(SLAS) في بوسطن في الفترة من 3 إلى 7 فبراير.

حول Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الشركة الباحثين من إجراء تحليل البيانات أحادية الخلية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

تأسست Parse على أساس تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار وتستخدمها أكثر من 1,500 مختبر في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها المتنامية من المنتجات Evercode Whole Transcriptome وEvercode TCR وGene Capture، وCRISPR Detect وأداة برمجية لتحليل البيانات.

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