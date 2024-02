تتعاون شركة Parse Biosciences مع شركة INTEGRA Biosciences من أجل سير العمل الآلي أحادي الخلية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences، المزود الرائد لحلول التسلسل أحادي الخلية التي يمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير، اليوم أنها أبرمت اتفاقية مع INTEGRA Biosciences لدمج Assist Plus مع بروتوكولات Parse Evercode‏TM أحادية الخلية المدمجة. سيؤدي الجمع بين نطاق تقنية Parse والتعامل مع السائل شبه الآلي في Assist Plus إلى تقليل الوقت العملي بشكل كبير مع زيادة الإنتاجية وكفاءة سير العمل. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Parse ببيع حل مجمع يتكون من كواشف Evercode أحادية الخلية وأداة INTEGRA Assist Plus الممكّنة بالتطبيق مباشرةً للعملاء.

قال Charlie Roco، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Parse: "سيسمح نظام INTEGRA Assist Plus للعلماء بتوصيف ملايين الخلايا بسلاسة في الأسبوع وتقليل الوقت العملي بنسبة تصل إلى 80%". وأضاف: "أول منتجات Parse التي تم تمكينها في Assist Plus ستكون مجموعات Evercode Whole Transcriptome. ونحن نتطلع إلى تطوير هذا العرض، وبناء مكتبة متنامية مع توسع التطبيقات ودعم المنتجات الإضافية".

تدعم هذه الخطوة جهود Parse لتوسيع السوق أحادية الخلية بشكل كبير من خلال توفير حلول التسلسل أحادية الخلية الفعالة من حيث التكلفة، والتي لا تعتمد على الأدوات، ويمكن الوصول إليها. جهاز Assist Plus هو أداة سهلة الاستخدام وموثوق بها في جميع أنحاء العالم من قبل الآلاف من المختبرات. وكجزء من الصفقة، سيتم دعم عملاء Parse من قبل كل من فرق الخدمة الميدانية والمبيعات في Parse Biosciences وINTEGRA.

قال Larry Keene، نائب الرئيس الأول للمبيعات الإستراتيجية في INTEGRA: "إن INTEGRA متحمسة للدخول في شراكة مع Parse لتوفير الأجهزة والتركيب والتدريب وقدرات الخدمة الميدانية لتمكين عملاء Parse وParse من دعم موثوق به وسريع لما قبل البيع وما بعد البيع". وأضاف: "إن التعاون بين المنظمتين سيجلب قيمة كبيرة لعملاء Parse".

سيقدم فريق Parse Biosciences ملصقًا حول الكفاءة المكتسبة من خلال دمج INTEGRA Assist Plus مع بروتوكولات Evercode في مؤتمر جمعية Society for Laboratory Automation and Screening ‏(SLAS) في بوسطن في الفترة من 3 إلى 7 فبراير.

حول Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الشركة الباحثين من إجراء تحليل البيانات أحادية الخلية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

تأسست Parse على أساس تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار وتستخدمها أكثر من 1,500 مختبر في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها المتنامية من المنتجات Evercode Whole Transcriptome وEvercode TCR وGene Capture، وCRISPR Detect وأداة برمجية لتحليل البيانات.

