تقدم شركة Belkin قسم Future Ventures لمزيد من ابتكار المنتجات وإنشاء فئات جديدة

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت –
Belkin وهي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات على مدى 40 عامًا، اليوم عن افتتاح قسم جديد بالشركة يُدعى Future Ventures. يركّز القسم على الفرص والسبل الجديدة لــ Belkin لاستكشاف الحلول الإبداعية للعالم الحديث، بما في ذلك إنشاء المحتوى والحوسبة المكانية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وغير ذلك المزيد. يتمثل أول منتجين من خط الإنتاج هذا في حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام في معرض CES 2024، وحامل البطارية المصمم لجهاز Apple Vision Pro الجديد.
يتألف قسم Future Ventures من مصممين ومهندسين ومديري منتجات ذوي تفكير مستقبلي يعملون جميعًا داخل المقر الرئيسي لشركة Belkin في إل سيغوندو، كاليفورنيا وفي مراكز الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. إنّ تراث Belkin الطويل بشأن إنشاء ملحقات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الطرفية عالية الجودة والتي تتمحور حول الإنسان هو أساس إنشاء هذا القسم الجديد، ويضع الشركة بشكل ثابت في مجال المنتجات والفئات الجديدة للجيل القادم.
صرّح ستيف مالوني، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin قائلاً:"لقد سلكت شركة Belkin مسار الابتكار منذ أكثر من 40 عامًا، وكان قسم Future Ventures بمثابة خطوة لاحقة جليّة في خططنا لمواصلة طرح أفكار جديدة". "نعلم أن استحداث الأفكار أمر سهل، لذلك نتطلع إلى جميع المصادر التي يمكننا من خلالها استكشاف فئات ومنتجات جديدة نضع ثقتنا فيها. ويفتح قسم Future Ventures الباب على مصراعيه أمام الأسواق الجديدة التي لم تكن Belkin جزءًا منها عادةً خلال السنوات السابقة. "لقد شهدنا نجاحًا كبيرًا في معرض CES 2024 من خلال إطلاقنا حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro، ولكن تعد هذه الخطوة بمثابة اللبنة التمهيدية التي يستهل بها القسم مسيرته المهنية."
حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro
أول ملحق مزود بقاعدة توصيل معتمد من Apple في العالم يوفر تصويرًا سلسًا بدون استخدام اليدين لمنشئي المحتوى وصانعي الأفلام والمعلمين ومقدمي العروض الافتراضية ومطوري التطبيقات الاجتماعية وغير ذلك الكثير. صُممت تقنية التتبع التلقائي للهدف من DockKit لتتبع الأهداف الموجودة على الكاميرا أثناء تحركها في مساحتها بزاوية 360 درجة وإمالة تبلغ 90 درجة. تم تصنيع حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro بشكل أكثر مسؤولية باستخدام ما لا يقل عن 75% من مواد مستهلكة معاد تدويرها ويباع في عبوات خالية من البلاستيك بما يتماشى مع التزام الشركة بإيجاد طرق أكثر مسؤولية لتصميم المنتجات.
يبلغ سعر حامل التتبع التلقائي 179.99 دولارًا أمريكيًا وهو متاح للطلب المسبق على موقع belkin بالولايات المتحدة. سيتوفر قريبًا لدى بائعي تجزئة محددين على مستوى العالم. مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .
حامل البطارية المصمم لجهاز Apple Vision Pro
لأنه مصمم للحفاظ على بطارية Apple Vision Pro آمنة، يتيح حامل البطارية تجربة مريحة ومتعددة الاستخدامات بدون استخدام اليدين. يوفر حامل البطارية طريقة سريعة وسهلة لربط البطارية بحزام أو بنطال، بينما يوفر الحزام المتقاطع للجسم لمن ليس لديهم مشبك إمكانية الحصول على طريقة رائعة لإحكام البطارية أثناء استخدام Apple Vision Pro.
يبلغ سعر حامل البطارية 49.95 دولارًا أمريكيًا ويتوفر حاليًا على الموقع apple . مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .
لمزيد من المعلومات حول منتجات Belkin، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Belkin أو متابعة Belkin على مواقع التواصل Instagram ،وFacebook، وTikTok ،وLinkedIn وX .
نبذة عن شركة Belkin
Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، تقدم منتجات تتعلق بالطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال ومنتجات صوتية حائزة على جوائز على مدار الـ 40 عامًا الماضية. تم تصميم منتجاتها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حافظت شركة Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأكثر أهمية من ذلك، الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات. من بدايات متواضعة في مرآب سيارات في جنوب كاليفورنيا في الثمانينيات إلى شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة اليوم، ستظل Belkin إلى الأبد تستلهم من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.
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