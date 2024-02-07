تقدم شركة Belkin قسم Future Ventures لمزيد من ابتكار المنتجات وإنشاء فئات جديدة

MENAFN - AETOSWire)Belkin وهي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات على مدى 40 عامًا، اليوم عن افتتاح قسم جديد بالشركة يُدعى Future Ventures. يركّز القسم على الفرص والسبل الجديدة لــ Belkin لاستكشاف الحلول الإبداعية للعالم الحديث، بما في ذلك إنشاء المحتوى والحوسبة المكانية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وغير ذلك المزيد. يتمثل أول منتجين من خط الإنتاج هذا في حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام في معرض CES 2024، وحامل البطارية المصمم لجهاز Apple Vision Pro الجديد.

يتألف قسم Future Ventures من مصممين ومهندسين ومديري منتجات ذوي تفكير مستقبلي يعملون جميعًا داخل المقر الرئيسي لشركة Belkin في إل سيغوندو، كاليفورنيا وفي مراكز الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. إنّ تراث Belkin الطويل بشأن إنشاء ملحقات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الطرفية عالية الجودة والتي تتمحور حول الإنسان هو أساس إنشاء هذا القسم الجديد، ويضع الشركة بشكل ثابت في مجال المنتجات والفئات الجديدة للجيل القادم.

صرّح ستيف مالوني، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin قائلاً:"لقد سلكت شركة Belkin مسار الابتكار منذ أكثر من 40 عامًا، وكان قسم Future Ventures بمثابة خطوة لاحقة جليّة في خططنا لمواصلة طرح أفكار جديدة". "نعلم أن استحداث الأفكار أمر سهل، لذلك نتطلع إلى جميع المصادر التي يمكننا من خلالها استكشاف فئات ومنتجات جديدة نضع ثقتنا فيها. ويفتح قسم Future Ventures الباب على مصراعيه أمام الأسواق الجديدة التي لم تكن Belkin جزءًا منها عادةً خلال السنوات السابقة. "لقد شهدنا نجاحًا كبيرًا في معرض CES 2024 من خلال إطلاقنا حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro، ولكن تعد هذه الخطوة بمثابة اللبنة التمهيدية التي يستهل بها القسم مسيرته المهنية."

حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro

أول ملحق مزود بقاعدة توصيل معتمد من Apple في العالم يوفر تصويرًا سلسًا بدون استخدام اليدين لمنشئي المحتوى وصانعي الأفلام والمعلمين ومقدمي العروض الافتراضية ومطوري التطبيقات الاجتماعية وغير ذلك الكثير. صُممت تقنية التتبع التلقائي للهدف من DockKit لتتبع الأهداف الموجودة على الكاميرا أثناء تحركها في مساحتها بزاوية 360 درجة وإمالة تبلغ 90 درجة. تم تصنيع حامل تتبع الحركة التلقائي Auto-Tracking Stand Pro بشكل أكثر مسؤولية باستخدام ما لا يقل عن 75% من مواد مستهلكة معاد تدويرها ويباع في عبوات خالية من البلاستيك بما يتماشى مع التزام الشركة بإيجاد طرق أكثر مسؤولية لتصميم المنتجات.

يبلغ سعر حامل التتبع التلقائي 179.99 دولارًا أمريكيًا وهو متاح للطلب المسبق على موقع belkin بالولايات المتحدة. سيتوفر قريبًا لدى بائعي تجزئة محددين على مستوى العالم. مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .

حامل البطارية المصمم لجهاز Apple Vision Pro

لأنه مصمم للحفاظ على بطارية Apple Vision Pro آمنة، يتيح حامل البطارية تجربة مريحة ومتعددة الاستخدامات بدون استخدام اليدين. يوفر حامل البطارية طريقة سريعة وسهلة لربط البطارية بحزام أو بنطال، بينما يوفر الحزام المتقاطع للجسم لمن ليس لديهم مشبك إمكانية الحصول على طريقة رائعة لإحكام البطارية أثناء استخدام Apple Vision Pro.

يبلغ سعر حامل البطارية 49.95 دولارًا أمريكيًا ويتوفر حاليًا على الموقع apple . مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .

لمزيد من المعلومات حول منتجات Belkin، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Belkin أو متابعة Belkin على مواقع التواصل Instagram ،وFacebook، وTikTok ،وLinkedIn وX .

نبذة عن شركة Belkin

‏Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، تقدم منتجات تتعلق بالطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال ومنتجات صوتية حائزة على جوائز على مدار الـ 40 عامًا الماضية. تم تصميم منتجاتها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حافظت شركة Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأكثر أهمية من ذلك، الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات. من بدايات متواضعة في مرآب سيارات في جنوب كاليفورنيا في الثمانينيات إلى شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة اليوم، ستظل Belkin إلى الأبد تستلهم من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.

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