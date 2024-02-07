شركة MSCI تطور حلاً لإضفاء طابع المركزية على الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والاستدامة في الأسواق الخاصة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات اتخاذ القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، عن إطلاق MSCI Private Company Data Connect – وهو مركز محوري يوفر للشركاء العامين ("GPs") سبل الوصول إلى البيانات والإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ الخاصة بالشركات الخاصة.
تم تصميم MSCI Private Company Data Connect بحيث يعزز عامل الشفافية، ولكي يلعب دور اللغة المشتركة بين المستثمرين في الأسواق الخاصة مع الأخذ في الاعتبار بيانات الاستدامة والمناخ الخاصة بالشركات عن طريق تمكين الشركاء العامين (GPs) من:
تنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة وإدارة المخاطر؛ الاستجابة لمتطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإعداد تقارير الاستدامة؛ وإرساء إستراتيجيات تسهم في توفير قيمة مستدامة، مثل المشاركة وتحديد الأهداف لشركات محفظتهم.
تحتفظ الشركات بملكية البيانات المقدمة ذاتيًا ويمكنها الموافقة على طلبات البيانات المقدمة من الشركاء العامين (GPs) والمقرضين مباشرةً على المنصة أو رفضها. جدير بالذكر أن MSCI Private Company Data Connect يتيح أيضًا للشركات ميزة البحث عن المؤسسات والمشاركين في السوق النشطين على المركز لتوفير سبل الوصول إلى البيانات استباقيًا.
صرح Eric Moen ، رئيس قسم الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG ) في MSCI ، قائلاً: "في ظل تزايد الامتثال لاعتبارات الاستدامة واعتبارات المناخ لدى الشركات على صعيد تخصيص رأس المال والإقراض وعمليات صنع القرار الأخرى، يحتاج المستثمرون إلى منهج يتسم بالفعالية والكفاءة يمكنهم عن طريقه مشاركة بياناتهم الحيوية وتحليلها". "في الأعوام الأخيرة، شهد طلب الجهات التنظيمية العالمية والعملاء لمزيد من التقارير والبيانات المتعلقة بالاستدامة الشاملة لاستثمارات الشركاء العامين (GPs) ارتفاعًا طفيفًا. ويجدر هنا ذكر أن MSCI Private Company Data Connect جرى تصميمه بهدف منح المستثمرين مستويات مماثلة من المعلومات المتعلقة بممارسات الاستدامة الخاصة بالشركات، والتي عن طريقها يمكنهم تقييم الشركات المتداولة علنًا، مؤكدًا على التزام MSCI الراسخ بتعزيز عامل الشفافية في عالم الاستثمار في الأصول الخاصة العالمي ومساعدة المستثمرين في إدارة المحافظ المعقدة والإجمالية."
سيستفيد MSCI Private Company Data Connect من النموذج الذي طوره مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ("ESG IDP") – وهو عبارة عن مبادرة صناعية تجمع بين كبار المقرضين في أسواق الائتمان الخاص والقروض المشتركة بغية تحسين عاملي الشفافية والمساءلة. وقد تم تطوير مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG IDP) على يد مجلس الائتمان البديل، وهو فرع الائتمان الخاص لجمعية إدارة الاستثمار البديل، وجمعية القروض المشتركة والتجارة ومبادئ الاستثمار المسؤول المدعومة من الأمم المتحدة، بالتعاون مع مجموعة من كبار مديري الأصول البديلة ومستثمري الائتمان وتحالف من أصحاب المصلحة في السوق.
صرح Michael Kashani ، المدير الإداري، ورئيس قسم الائتمان البيئي والاجتماعي وائتمان الحوكمة ( ESG ) في Apollo ، والرئيس الأول للجنة التنفيذية المعنية بمشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG IDP ) ، قائلاً: "في ظل التعاون مع MSCI وPersefoni لدعم إنشاء منصة تستفيد من مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG IDP)، فنحن قادرون على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات والفرص الفريدة التي توفرها الأسواق الخاصة". "إن تعزيز التوحيد القياسي وتدعيم عامل الشفافية في ما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة (ESG) المادية يعزز تركيزنا على تقديم خدمات قيمة وتلبية متطلبات أصحاب المصلحة."
يساعد أيضًا MSCI Private Company Data Connect الشركات التي ليست لديها بيانات عن الانبعاثات في تبسيط عملية احتساب الكربون عن طريق برنامج تقدمه Persefoni AI Inc. ("Persefoni")، التي توفر تقنيات متقدمة للشركات والمؤسسات المالية. إضافةً إلى ذلك، تعد أداة Persefoni Pro لقياس الكربون وإعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Persefoni منصة موجهة متوفرة مجانًا لمستخدمي MSCI Private Company Data Connect.
صرح Kentaro Kawamori ، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Persefoni ، قائلاً: "يستهدف هذا التعاون نقطة محورية ضاربة في جهود الاستدامة المؤسسية في الوقت الحالي، ألا وهي رأب فجوة إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون لكل من الشركات العامة والخاصة". "تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز عامل الشفافية في الأصول الخاصة، وهو القطاع الذي كان الحصول على البيانات فيه يمثل تحديًا تقليديًا."
يتوفر MSCI Private Company Data Connect على MSCI ONE ، المنصة التقنية السحابية التي توفر للمستثمرين والشركات سبل الوصول إلى مجموعة منتجات وحلول MSCI.
نبذة عن MSCI Inc.
تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وهذه البيانات التطلعية متعلقة بالأحداث والأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي جوهريًا، وينبغي عدم المبالغة في الاعتماد عليها. إضافةً إلى ذلك، ترد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء في تقرير MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 من ديسمبر والمقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ولا تتعهد شركة MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية، ولا توجد معلومات هنا تشكل نصيحة استثمارية أو يجب الاعتماد عليها على هذا النحو. علاوةً على ذلك، لا تمنح MSCI أي حق أو ترخيص يتيح استخدام منتجاتها أو خدماتها بدون ترخيص مناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو خلاف ذلك في ما يتعلق بالمعلومات الواردة هنا، كما تخلي مسؤوليتها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN07022024004146001356ID1107821299