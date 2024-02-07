شركة MSCI تطور حلاً لإضفاء طابع المركزية على الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والاستدامة في الأسواق الخاصة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MSCI Inc.‎ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات اتخاذ القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، عن إطلاق MSCI Private Company Data Connect – وهو مركز محوري يوفر للشركاء العامين ("GPs") سبل الوصول إلى البيانات والإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ الخاصة بالشركات الخاصة.

تم تصميم MSCI Private Company Data Connect بحيث يعزز عامل الشفافية، ولكي يلعب دور اللغة المشتركة بين المستثمرين في الأسواق الخاصة مع الأخذ في الاعتبار بيانات الاستدامة والمناخ الخاصة بالشركات عن طريق تمكين الشركاء العامين (GPs) من:



تنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة وإدارة المخاطر؛

الاستجابة لمتطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإعداد تقارير الاستدامة؛ وإرساء إستراتيجيات تسهم في توفير قيمة مستدامة، مثل المشاركة وتحديد الأهداف لشركات محفظتهم.



تحتفظ الشركات بملكية البيانات المقدمة ذاتيًا ويمكنها الموافقة على طلبات البيانات المقدمة من الشركاء العامين (GPs) والمقرضين مباشرةً على المنصة أو رفضها. جدير بالذكر أن MSCI Private Company Data Connect يتيح أيضًا للشركات ميزة البحث عن المؤسسات والمشاركين في السوق النشطين على المركز لتوفير سبل الوصول إلى البيانات استباقيًا.

صرح Eric Moen ، رئيس قسم الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG ) في MSCI ، قائلاً: "في ظل تزايد الامتثال لاعتبارات الاستدامة واعتبارات المناخ لدى الشركات على صعيد تخصيص رأس المال والإقراض وعمليات صنع القرار الأخرى، يحتاج المستثمرون إلى منهج يتسم بالفعالية والكفاءة يمكنهم عن طريقه مشاركة بياناتهم الحيوية وتحليلها". "في الأعوام الأخيرة، شهد طلب الجهات التنظيمية العالمية والعملاء لمزيد من التقارير والبيانات المتعلقة بالاستدامة الشاملة لاستثمارات الشركاء العامين (GPs) ارتفاعًا طفيفًا. ويجدر هنا ذكر أن MSCI Private Company Data Connect جرى تصميمه بهدف منح المستثمرين مستويات مماثلة من المعلومات المتعلقة بممارسات الاستدامة الخاصة بالشركات، والتي عن طريقها يمكنهم تقييم الشركات المتداولة علنًا، مؤكدًا على التزام MSCI الراسخ بتعزيز عامل الشفافية في عالم الاستثمار في الأصول الخاصة العالمي ومساعدة المستثمرين في إدارة المحافظ المعقدة والإجمالية."

سيستفيد MSCI Private Company Data Connect من النموذج الذي طوره مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ("ESG IDP") – وهو عبارة عن مبادرة صناعية تجمع بين كبار المقرضين في أسواق الائتمان الخاص والقروض المشتركة بغية تحسين عاملي الشفافية والمساءلة. وقد تم تطوير مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG IDP) على يد مجلس الائتمان البديل، وهو فرع الائتمان الخاص لجمعية إدارة الاستثمار البديل، وجمعية القروض المشتركة والتجارة ومبادئ الاستثمار المسؤول المدعومة من الأمم المتحدة، بالتعاون مع مجموعة من كبار مديري الأصول البديلة ومستثمري الائتمان وتحالف من أصحاب المصلحة في السوق.

صرح Michael Kashani ، المدير الإداري، ورئيس قسم الائتمان البيئي والاجتماعي وائتمان الحوكمة ( ESG ) في Apollo ، والرئيس الأول للجنة التنفيذية المعنية بمشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG IDP ) ، قائلاً: "في ظل التعاون مع MSCI وPersefoni لدعم إنشاء منصة تستفيد من مشروع الإفصاح المتكامل المتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG IDP)، فنحن قادرون على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات والفرص الفريدة التي توفرها الأسواق الخاصة". "إن تعزيز التوحيد القياسي وتدعيم عامل الشفافية في ما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة (ESG) المادية يعزز تركيزنا على تقديم خدمات قيمة وتلبية متطلبات أصحاب المصلحة."

يساعد أيضًا MSCI Private Company Data Connect الشركات التي ليست لديها بيانات عن الانبعاثات في تبسيط عملية احتساب الكربون عن طريق برنامج تقدمه Persefoni AI Inc. ("Persefoni")، التي توفر تقنيات متقدمة للشركات والمؤسسات المالية. إضافةً إلى ذلك، تعد أداة Persefoni Pro لقياس الكربون وإعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Persefoni منصة موجهة متوفرة مجانًا لمستخدمي MSCI Private Company Data Connect.

صرح Kentaro Kawamori ، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Persefoni ، قائلاً: "يستهدف هذا التعاون نقطة محورية ضاربة في جهود الاستدامة المؤسسية في الوقت الحالي، ألا وهي رأب فجوة إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون لكل من الشركات العامة والخاصة". "تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز عامل الشفافية في الأصول الخاصة، وهو القطاع الذي كان الحصول على البيانات فيه يمثل تحديًا تقليديًا."

يتوفر MSCI Private Company Data Connect على MSCI ONE ، المنصة التقنية السحابية التي توفر للمستثمرين والشركات سبل الوصول إلى مجموعة منتجات وحلول MSCI.

نبذة عن MSCI Inc.‎

تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وهذه البيانات التطلعية متعلقة بالأحداث والأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي جوهريًا، وينبغي عدم المبالغة في الاعتماد عليها. إضافةً إلى ذلك، ترد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء في تقرير MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 من ديسمبر والمقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ولا تتعهد شركة MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية، ولا توجد معلومات هنا تشكل نصيحة استثمارية أو يجب الاعتماد عليها على هذا النحو. علاوةً على ذلك، لا تمنح MSCI أي حق أو ترخيص يتيح استخدام منتجاتها أو خدماتها بدون ترخيص مناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو خلاف ذلك في ما يتعلق بالمعلومات الواردة هنا، كما تخلي مسؤوليتها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون

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