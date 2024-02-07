MUFG Investor Services تتخطى تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE (يسر شركة MUFG Investor Services، الرائدة عالميًا في مجال خدمات الأصول والإدارة والحلول المصرفية لصناعة إدارة الاستثمار البديلة، أن تعلن أن أصولها الخاضعة للإدارة (AUA) قد تجاوزت تريليون دولار. يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تحتفل فيه بعشر سنوات من تشغيل الشركة.

مع بصمة عالمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، تمتد عمليات الشركة الآن إلى 17 موقعًا إستراتيجيًا حول العالم. ويشمل ذلك افتتاح مكاتب مؤخرًا في قبرص وماليزيا وأستراليا وفانكوفر، مع موظفين عالميين يزيد عددهم عن 2300 موظف.

شهدت الشركة نموًا عضويًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، مما أرسى أساسًا قويًا لمستقبل مستدام وقوي. دخلت Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc‏ (MUFG) لأول مرة أعمال إدارة الأصول البديلة في عام 2013، واليوم، تعد MUFG Investor Services شركة عالمية رائدة في خدمة الأصول وواحدة من أكبر مديري الصناديق في العالم. لدعم العملاء عبر سلسلة القيمة الاستثمارية بأكملها، تم إطلاق خدمات جديدة على مدى السنوات العشر الماضية بما في ذلك تمويل الصناديق، والخدمات المصرفية، وإقراض الأوراق المالية، والحفظ، وتراكب العملات الأجنبية (FXO)، ومؤخراً، حلول الدفع (قيد التطوير حاليًا).

قال John Sergides، الرئيس التنفيذي لشركة MUFG لخدمات المستثمرين: "يسعدنا مشاركة أصولنا الخاضعة للإدارة التي تجاوزت تريليون دولار. "هذا الإنجاز هو دليل على الشراكات القوية التي بنيناها مع عملائنا والنمو العضوي الناتج عن التزامنا الثابت بخدمتهم". "بينما نحتفل برحلتنا التي استمرت عقدًا من الزمان، نعرب عن خالص تقديرنا لموظفينا، الذين يعد تفانيهم القوة الدافعة وراء قصة النجاح هذه. نحن في وضع قوي لمواصلة نمو الأعمال من خلال استكشاف مشاريع تجارية جديدة وتقديم حلول جديدة ومبتكرة لدعم مسار نمو عملائنا".

من خلال خدمة صناعة إدارة الاستثمارات البديلة العالمية، اكتسبت MUFG Investor Services سمعة لنموذج شراكتها الفريد الذي يتضمن حلول تنسيق مصممة للمساعدة في إطلاق قيمة وفرصة استثنائية لأكبر الصناديق العامة والخاصة في العالم.

يعكس رقم الأصول الخاضعة للإدارة الخاص بـ MUFG Investor Services قصة نمو عضوية فريدة من نوعها من حيث إن ارتفاعه إلى 1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة هو نتيجة لعلاقات العملاء الجديدة والحالية، وليس من خلال عمليات الاستحواذ على الشركة.

حول MUFG Investor Services

MUFG Investor Services هي شركة رائدة في توفير الحلول لصناعة إدارة الاستثمارات البديلة العالمية. من 17 موقعًا حول العالم، تساعد MUFG Investor Services، من خلال مجموعة حلولها، العملاء على التخفيف من المخاطر والتنفيذ بسلاسة وزيادة الكفاءة عبر عمليات ما قبل وما بعد التداول. مع أكثر من 1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، تعد MUFG Investor Services واحدة من أفضل مديري الصناديق على مستوى العالم وتوفر مجموعة واسعة من الحلول بما في ذلك الإدارة وخدمة الأصول والخدمات المصرفية والسيولة وخدمات الشركات والخدمات التنظيمية والتمويل واستشارات الأعمال والمزيد. ويمثل عملاؤها البالغ عددهم 500 تقريبًا صناديق عبر الأسواق العامة والخاصة، بما في ذلك صناديق التحوط، وصناديق التمويل، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة، والأصول الحقيقية، والبنية التحتية، وصناديق الاستثمار المشتركة، ورأس المال الاستثماري، والمزيد. MUFG Investor Services هي قسم من Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc ‏(MUFG) أحد أكبر البنوك في العالم بأصول تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارتنا على .

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