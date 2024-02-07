MUFG Investor Services تتخطى تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE (يسر شركة MUFG Investor Services، الرائدة عالميًا في مجال خدمات الأصول والإدارة والحلول المصرفية لصناعة إدارة الاستثمار البديلة، أن تعلن أن أصولها الخاضعة للإدارة (AUA) قد تجاوزت تريليون دولار. يأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تحتفل فيه بعشر سنوات من تشغيل الشركة.
مع بصمة عالمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، تمتد عمليات الشركة الآن إلى 17 موقعًا إستراتيجيًا حول العالم. ويشمل ذلك افتتاح مكاتب مؤخرًا في قبرص وماليزيا وأستراليا وفانكوفر، مع موظفين عالميين يزيد عددهم عن 2300 موظف.
شهدت الشركة نموًا عضويًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، مما أرسى أساسًا قويًا لمستقبل مستدام وقوي. دخلت Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG) لأول مرة أعمال إدارة الأصول البديلة في عام 2013، واليوم، تعد MUFG Investor Services شركة عالمية رائدة في خدمة الأصول وواحدة من أكبر مديري الصناديق في العالم. لدعم العملاء عبر سلسلة القيمة الاستثمارية بأكملها، تم إطلاق خدمات جديدة على مدى السنوات العشر الماضية بما في ذلك تمويل الصناديق، والخدمات المصرفية، وإقراض الأوراق المالية، والحفظ، وتراكب العملات الأجنبية (FXO)، ومؤخراً، حلول الدفع (قيد التطوير حاليًا).
قال John Sergides، الرئيس التنفيذي لشركة MUFG لخدمات المستثمرين: "يسعدنا مشاركة أصولنا الخاضعة للإدارة التي تجاوزت تريليون دولار. "هذا الإنجاز هو دليل على الشراكات القوية التي بنيناها مع عملائنا والنمو العضوي الناتج عن التزامنا الثابت بخدمتهم". "بينما نحتفل برحلتنا التي استمرت عقدًا من الزمان، نعرب عن خالص تقديرنا لموظفينا، الذين يعد تفانيهم القوة الدافعة وراء قصة النجاح هذه. نحن في وضع قوي لمواصلة نمو الأعمال من خلال استكشاف مشاريع تجارية جديدة وتقديم حلول جديدة ومبتكرة لدعم مسار نمو عملائنا".
من خلال خدمة صناعة إدارة الاستثمارات البديلة العالمية، اكتسبت MUFG Investor Services سمعة لنموذج شراكتها الفريد الذي يتضمن حلول تنسيق مصممة للمساعدة في إطلاق قيمة وفرصة استثنائية لأكبر الصناديق العامة والخاصة في العالم.
يعكس رقم الأصول الخاضعة للإدارة الخاص بـ MUFG Investor Services قصة نمو عضوية فريدة من نوعها من حيث إن ارتفاعه إلى 1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة هو نتيجة لعلاقات العملاء الجديدة والحالية، وليس من خلال عمليات الاستحواذ على الشركة.
حول MUFG Investor Services
MUFG Investor Services هي شركة رائدة في توفير الحلول لصناعة إدارة الاستثمارات البديلة العالمية. من 17 موقعًا حول العالم، تساعد MUFG Investor Services، من خلال مجموعة حلولها، العملاء على التخفيف من المخاطر والتنفيذ بسلاسة وزيادة الكفاءة عبر عمليات ما قبل وما بعد التداول. مع أكثر من 1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، تعد MUFG Investor Services واحدة من أفضل مديري الصناديق على مستوى العالم وتوفر مجموعة واسعة من الحلول بما في ذلك الإدارة وخدمة الأصول والخدمات المصرفية والسيولة وخدمات الشركات والخدمات التنظيمية والتمويل واستشارات الأعمال والمزيد. ويمثل عملاؤها البالغ عددهم 500 تقريبًا صناديق عبر الأسواق العامة والخاصة، بما في ذلك صناديق التحوط، وصناديق التمويل، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة، والأصول الحقيقية، والبنية التحتية، وصناديق الاستثمار المشتركة، ورأس المال الاستثماري، والمزيد. MUFG Investor Services هي قسم من Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG) أحد أكبر البنوك في العالم بأصول تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارتنا على .
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