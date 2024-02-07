تم تقدير قادة قنوات Laserfiche بظهورهم في قائمة رؤساء قنوات CRN® لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Laserfiche ، المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية اليوم أن CRN ‏®، وهي علامة تجارية تابعة لشركةThe Channel Company ، قد كرمت ثلاثة من قادة قنوات Laserfiche في قائمة رؤساء القنوات لعام 2024، وهم Taylor Grosso، المدير الأول للقنوات والتحالفات العالمية، وCharles Suzara، المدير المساعد للقسم الغربي، وVicki VanValin، نائبة رئيس المبيعات. تعترف قائمة رؤساء قنوات CRN المرموقة، التي تصدر سنويًا، ببائعي تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للتوزيع الذين يقودون الإستراتيجية ويضعون جدول أعمال القنوات لشركاتهم.

قال Karl Chan، الرئيس التنفيذي لشركة Laserfiche، "كان على قناة تكنولوجيا المعلومات أن تجتاز تغييرًا لا يصدق في السنوات الأخيرة، من عدم اليقين الاقتصادي إلى تسريع التحول الرقمي وصعود الذكاء الاصطناعي التوليدي". "ارتقت قيادة قناة Laserfiche إلى مستوى التحدي المتمثل في دعم شركائنا وتمكينهم من تبني هذه التغييرات بشكل استباقي. يزود Taylor وCharles وVicki القناة بالإستراتيجيات والموارد والبرامج التي تمكن شركاءنا من اغتنام الفرص التجارية الجديدة وحل مشاكل العملاء وتنمية مصادر إيراداتهم".

يدير Grosso فريق مبيعات القنوات العالمية في Laserfiche، مع التركيز على نمو القنوات وتزويد مزودي الحلول بالدعم اللازم لتطوير وإدارة وتعظيم فرص المبيعات. وقد طور نموذج مبيعات يركز على الفرص التعليمية ذات الصلة وفي الوقت المناسب، والتدريب والدعم لشركاء القناة.

Suzara مسؤول عن فريق من مديري القنوات يغطي 25 ولاية، ويمثل مجموعة متنوعة من شركاء القنوات والصناعات التي يتم خدمتها. مع توسع Laserfiche في مجال المؤسسات، لعب Suzara دورًا أساسيًا في العمل مع شركاء القنوات للتعامل مع المؤسسات الأكبر ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا، مع الاستمرار في دعم بعض أحدث شركاء الشركة في النهوض والعمل بسرعة.

انضمت VanValin إلى Laserfiche في عام 2023، لتجلب 25 عامًا من الخبرة في قيادة المبيعات وتطوير الأعمال لشركات التكنولوجيا العالمية. خلال فترة عملها في Laserfiche، قادت التغييرات الرئيسية في برنامج قناة الشركة استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، لإعداد شركاء القناة للنجاح المستدام. تحت قيادتها، تقوم Laserfiche بتحديث برنامج شركاء القنوات الخاص بها مع بناء نظام بيئي مزدهر لشركاء القنوات يوفر موارد وقدرات موسعة، ويعزز ولاء العملاء ويشجع الابتكار.

قالت Jennifer Follett، نائبة الرئيس، للمحتوى الأمريكي، والمحرر التنفيذي، CRN، في The Channel Company: "إن هؤلاء المديرين الرائدين للقنوات مكرسون لدعم مزودي الحلول وتحقيق النمو من خلال تنفيذ برامج شركاء قوية وإستراتيجيات عمل فريدة". "إن جهودهم مفيدة في مساعدة الشركاء على تقديم حلول أساسية للسوق. يسر The Channel Company أن تعترف بقادة القنوات البارزين وتتطلع إلى تسجيل إنجازاتهم على مدار العام".

تعرض قائمة رؤساء القنوات كبار القادة في جميع أنحاء النظام البيئي لقنوات تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون بلا كلل لضمان النجاح المتبادل مع شركائهم وعملائهم.

سيتم عرض قائمة رؤساء قنوات CRN لعام 2024 في عدد فبراير 2024 من مجلة CRN® وعلى الإنترنت على .

لمعرفة المزيد حول برنامج مزود حلول Laserfiche، تفضل بزيارة laserfiche/partners/solution-provider-program/ .

حول Laserfiche

Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.

كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.

يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.

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حول The Channel Company

تتيح The Channel Company أداءً رائعًا لقناة تكنولوجيا المعلومات من خلال وسائل الإعلام المهيمنة لدينا، والأحداث الجذابة، واستشارات الخبراء والتعليم، وخدمات ومنصات التسويق المبتكرة. بصفتنا محفزًا للقناة، نقوم بتوصيل وتمكين موردي التكنولوجيا ومقدمي الحلول والمستخدمين النهائيين. بدعم من أكثر من 40 عامًا من الخبرة التي لا تضاهى في القنوات، نستفيد من معرفتنا العميقة لتصور حلول جديدة مبتكرة للتحديات المتطورة باستمرار في سوق التكنولوجيا .

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