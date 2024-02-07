تم تقدير قادة قنوات Laserfiche بظهورهم في قائمة رؤساء قنوات CRN® لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Laserfiche ، المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية اليوم أن CRN ®، وهي علامة تجارية تابعة لشركةThe Channel Company ، قد كرمت ثلاثة من قادة قنوات Laserfiche في قائمة رؤساء القنوات لعام 2024، وهم Taylor Grosso، المدير الأول للقنوات والتحالفات العالمية، وCharles Suzara، المدير المساعد للقسم الغربي، وVicki VanValin، نائبة رئيس المبيعات. تعترف قائمة رؤساء قنوات CRN المرموقة، التي تصدر سنويًا، ببائعي تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للتوزيع الذين يقودون الإستراتيجية ويضعون جدول أعمال القنوات لشركاتهم.
قال Karl Chan، الرئيس التنفيذي لشركة Laserfiche، "كان على قناة تكنولوجيا المعلومات أن تجتاز تغييرًا لا يصدق في السنوات الأخيرة، من عدم اليقين الاقتصادي إلى تسريع التحول الرقمي وصعود الذكاء الاصطناعي التوليدي". "ارتقت قيادة قناة Laserfiche إلى مستوى التحدي المتمثل في دعم شركائنا وتمكينهم من تبني هذه التغييرات بشكل استباقي. يزود Taylor وCharles وVicki القناة بالإستراتيجيات والموارد والبرامج التي تمكن شركاءنا من اغتنام الفرص التجارية الجديدة وحل مشاكل العملاء وتنمية مصادر إيراداتهم".
يدير Grosso فريق مبيعات القنوات العالمية في Laserfiche، مع التركيز على نمو القنوات وتزويد مزودي الحلول بالدعم اللازم لتطوير وإدارة وتعظيم فرص المبيعات. وقد طور نموذج مبيعات يركز على الفرص التعليمية ذات الصلة وفي الوقت المناسب، والتدريب والدعم لشركاء القناة.
Suzara مسؤول عن فريق من مديري القنوات يغطي 25 ولاية، ويمثل مجموعة متنوعة من شركاء القنوات والصناعات التي يتم خدمتها. مع توسع Laserfiche في مجال المؤسسات، لعب Suzara دورًا أساسيًا في العمل مع شركاء القنوات للتعامل مع المؤسسات الأكبر ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا، مع الاستمرار في دعم بعض أحدث شركاء الشركة في النهوض والعمل بسرعة.
انضمت VanValin إلى Laserfiche في عام 2023، لتجلب 25 عامًا من الخبرة في قيادة المبيعات وتطوير الأعمال لشركات التكنولوجيا العالمية. خلال فترة عملها في Laserfiche، قادت التغييرات الرئيسية في برنامج قناة الشركة استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، لإعداد شركاء القناة للنجاح المستدام. تحت قيادتها، تقوم Laserfiche بتحديث برنامج شركاء القنوات الخاص بها مع بناء نظام بيئي مزدهر لشركاء القنوات يوفر موارد وقدرات موسعة، ويعزز ولاء العملاء ويشجع الابتكار.
قالت Jennifer Follett، نائبة الرئيس، للمحتوى الأمريكي، والمحرر التنفيذي، CRN، في The Channel Company: "إن هؤلاء المديرين الرائدين للقنوات مكرسون لدعم مزودي الحلول وتحقيق النمو من خلال تنفيذ برامج شركاء قوية وإستراتيجيات عمل فريدة". "إن جهودهم مفيدة في مساعدة الشركاء على تقديم حلول أساسية للسوق. يسر The Channel Company أن تعترف بقادة القنوات البارزين وتتطلع إلى تسجيل إنجازاتهم على مدار العام".
تعرض قائمة رؤساء القنوات كبار القادة في جميع أنحاء النظام البيئي لقنوات تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون بلا كلل لضمان النجاح المتبادل مع شركائهم وعملائهم.
سيتم عرض قائمة رؤساء قنوات CRN لعام 2024 في عدد فبراير 2024 من مجلة CRN® وعلى الإنترنت على .
لمعرفة المزيد حول برنامج مزود حلول Laserfiche، تفضل بزيارة laserfiche/partners/solution-provider-program/ .
حول Laserfiche
Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة Laserfiche® على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.
كانت Laserfiche رائدة في المكتب اللاورقي مع إدارة محتوى المؤسسة. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.
يلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب في جميع أنحاء العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.
تواصل مع Laserfiche:
مدونة Laserfiche | Twitter/X | LinkedIn | Facebook
حول The Channel Company
تتيح The Channel Company أداءً رائعًا لقناة تكنولوجيا المعلومات من خلال وسائل الإعلام المهيمنة لدينا، والأحداث الجذابة، واستشارات الخبراء والتعليم، وخدمات ومنصات التسويق المبتكرة. بصفتنا محفزًا للقناة، نقوم بتوصيل وتمكين موردي التكنولوجيا ومقدمي الحلول والمستخدمين النهائيين. بدعم من أكثر من 40 عامًا من الخبرة التي لا تضاهى في القنوات، نستفيد من معرفتنا العميقة لتصور حلول جديدة مبتكرة للتحديات المتطورة باستمرار في سوق التكنولوجيا .
تابع The Channel Company : Twitter وLinkedIn وFacebook .
© 2024. CRN هي علامة تجارية مسجلة لشركة .The Channel Company, LLC جميع الحقوق محفوظة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN07022024004146001356ID1107821295