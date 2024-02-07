البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024 في دبي تشهد نزالاً رئيسياً بين بطلي الهند وباكستان في المصارعة

(MENAFN
- AETOSWire)
من المقرر أن تشهد "البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024" المواجهة الأكثر إثارة في حلبة المصارعة بين الهندي "سانجرام سينغ"، حامل لقب الكومنولث مرتين في فئة الوزن الثقيل، وبطل المصارعة الباكستاني "محمد سعيد". وستوفر بطولة المصارعة لهذا العام، والتي ستقام في نادي شباب الأهلي بتاريخ 24 فبراير 2024، عرضاً للقوة والمهارة الرياضية والبراعة التكتيكية، وستضم خمسة نزالات حماسية بمشاركة خصوم أقوياء من مختلف أنحاء العالم.
وتحت رعاية سمو الشيخ حميد بن خالد القاسمي، يتم تنظيم "البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024" من قبل "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" (WPWH)، المنصة الرائدة المتخصصة في إبراز أفضل المواهب في المصارعة الاحترافية أمام جمهور عالمي. وستشهد البطولة عودة "سانجرام سينغ" إلى الحلبة بعد توقف دام 6 أعوام. ويسعى "سينغ" إلى استكمال عودته المرتقبة إلى حلبة المصارعة عبر تقديم أداء لا يُنسى، أثناء خوضه النزال الرئيسي ضد "محمد سعيد"، اللاعب الذي استحق لقبه ضمن النخبة عن جدارة.
وتضم قائمة اللاعبين في البطولة أبطال مصارعة عالميين مثل "إلياس بيكبولاتوف" (روسيا)، بطل أوروبا في المصارعة 2017 ضد "دايمون كيمب" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"أندريا كارولينا" (كولومبيا) بطلة أولمبية ضد "فيسكان سينثيا" (فرنسا) بطلة أولمبية، و"بدر علي" (الإمارات العربية المتحدة) الحائز على الميدالية الفضية في البطولة العربية، ضد "مبو اسومي ارون" (الكونغو)، الحائز على ميدالية ذهبية في الألعاب الفرانكفونية، و"ميمي هريستوفا" (بلغاريا)، لاعبة أولمبية ضد "سكيبا مونيكا" (بولندا).
وتعقيباً على البطولة، قال "بارفين جوبتا" من "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH: "سعداء بالإعلان عن البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، التي نتطلع من خلالها إلى استضافة نزالات رياضية حماسية ومثيرة، تُسلط الضوء على القدرات الفذة والقوة المذهلة لدى المصارعين المشاركين من مختلف أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن عودة "سانجرام سينغ" المرتقبة تشكل مصدر إلهام للشباب وتبعث برسالة مفادها أن العمر ليس عائقاً في عالم المصارعة الاحترافية".
وأضاف "جوبتا": "تمثل قائمة المشاركين، التي تضم نخبة من الرياضيين الحاصلين على ميداليات أولمبية وعالمية، شهادة على المستوى القوي للبطولة. إننا نسعى إلى تدشين عصر جديد للمصارعة في دبي وتوفير منصة عالمية للمصارعين الموهوبين المحترفين والهواة على حد سواء. وتهدف البطولة إلى الارتقاء بمعايير المصارعة، عبر منح المشاركين الفرصة للتنافس على نطاق واسع وتحدّي أفضل اللاعبين حول العالم".
وبدوره، قال "سانجرام سينغ"، سفير العلامة التجارية والمروّج لدى "المركز العالمي للمصارعة الاحترافية" (WPWH): "نحن في "المركز العالمي للمصارعة الاحترافية" نؤمن بتوحيد العالم من خلال الشغف والإثارة التي تتسم بها المصارعة الاحترافية. إن البطولة الدولية للمصارعة الاحترافية ليست مجرّد حدث رياضي عادي، بل هي احتفاء بالروح الرياضية والصداقة واللغة العالمية للرياضة".
وقال "عمران أحمد"، رجال الأعمال الناجح: "تعتبر دبي الوجهة المثالية لاستضافة هذا الاحتفال المذهل برياضة المصارعة. حيث تنسجم هذه الفعالية مع التزام المدينة بتوفير منصة عالمية للأحداث الترفيهية المتنوعة والنابضة بالحيوية. ونرحب بعشاق رياضة المصارعة من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه البطولة الرائعة".
وأضاف: "لقد جعلنا هذا الحدث متاحاً للجميع بشكل مجاني على أساس أسبقية الحضور، وذلك بهدف توفير تجربة رائعة تجمع بين عناصر القوة والمهارة والإثارة التي تتميز بها بطولة المصارعة الاحترافية. ولا تقتصر أهمية هذه البطولة على أجواء المنافسة التي توفرها، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء مساحة تشاركية للمعجبين ليستمتعوا بالإثارة المطلقة للرياضة".
ويكرّس "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH جهوده للترويج للسلامة والصحة والعافية والوحدة من خلال الجاذبية العالمية للأنشطة الرياضية والترفيهية.
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نبذة حول "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH :
"المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH هو منصة رائدة مكرّسة للترويج لرياضة المصارعة الاحترافية عالمياً. وانطلاقاً من التزامه بتوفير منصة للمحترفين والهواة، ينظم المركز بطولات مصارعة من الدرجة الأولى تثير إعجاب الجمهور من خلال ما تتميز به من مهارات رياضية ومتعة وأجواء تنافسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .
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