البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024 في دبي تشهد نزالاً رئيسياً بين بطلي الهند وباكستان في المصارعة

من المقرر أن تشهد "البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024" المواجهة الأكثر إثارة في حلبة المصارعة بين الهندي "سانجرام سينغ"، حامل لقب الكومنولث مرتين في فئة الوزن الثقيل، وبطل المصارعة الباكستاني "محمد سعيد". وستوفر بطولة المصارعة لهذا العام، والتي ستقام في نادي شباب الأهلي بتاريخ 24 فبراير 2024، عرضاً للقوة والمهارة الرياضية والبراعة التكتيكية، وستضم خمسة نزالات حماسية بمشاركة خصوم أقوياء من مختلف أنحاء العالم.

وتحت رعاية سمو الشيخ حميد بن خالد القاسمي، يتم تنظيم "البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024" من قبل "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" (WPWH)، المنصة الرائدة المتخصصة في إبراز أفضل المواهب في المصارعة الاحترافية أمام جمهور عالمي. وستشهد البطولة عودة "سانجرام سينغ" إلى الحلبة بعد توقف دام 6 أعوام. ويسعى "سينغ" إلى استكمال عودته المرتقبة إلى حلبة المصارعة عبر تقديم أداء لا يُنسى، أثناء خوضه النزال الرئيسي ضد "محمد سعيد"، اللاعب الذي استحق لقبه ضمن النخبة عن جدارة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة أبطال مصارعة عالميين مثل "إلياس بيكبولاتوف" (روسيا)، بطل أوروبا في المصارعة 2017 ضد "دايمون كيمب" (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"أندريا كارولينا" (كولومبيا) بطلة أولمبية ضد "فيسكان سينثيا" (فرنسا) بطلة أولمبية، و"بدر علي" (الإمارات العربية المتحدة) الحائز على الميدالية الفضية في البطولة العربية، ضد "مبو اسومي ارون" (الكونغو)، الحائز على ميدالية ذهبية في الألعاب الفرانكفونية، و"ميمي هريستوفا" (بلغاريا)، لاعبة أولمبية ضد "سكيبا مونيكا" (بولندا).

وتعقيباً على البطولة، قال "بارفين جوبتا" من "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH: "سعداء بالإعلان عن البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، التي نتطلع من خلالها إلى استضافة نزالات رياضية حماسية ومثيرة، تُسلط الضوء على القدرات الفذة والقوة المذهلة لدى المصارعين المشاركين من مختلف أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن عودة "سانجرام سينغ" المرتقبة تشكل مصدر إلهام للشباب وتبعث برسالة مفادها أن العمر ليس عائقاً في عالم المصارعة الاحترافية".

وأضاف "جوبتا": "تمثل قائمة المشاركين، التي تضم نخبة من الرياضيين الحاصلين على ميداليات أولمبية وعالمية، شهادة على المستوى القوي للبطولة. إننا نسعى إلى تدشين عصر جديد للمصارعة في دبي وتوفير منصة عالمية للمصارعين الموهوبين المحترفين والهواة على حد سواء. وتهدف البطولة إلى الارتقاء بمعايير المصارعة، عبر منح المشاركين الفرصة للتنافس على نطاق واسع وتحدّي أفضل اللاعبين حول العالم".

وبدوره، قال "سانجرام سينغ"، سفير العلامة التجارية والمروّج لدى "المركز العالمي للمصارعة الاحترافية" (WPWH): "نحن في "المركز العالمي للمصارعة الاحترافية" نؤمن بتوحيد العالم من خلال الشغف والإثارة التي تتسم بها المصارعة الاحترافية. إن البطولة الدولية للمصارعة الاحترافية ليست مجرّد حدث رياضي عادي، بل هي احتفاء بالروح الرياضية والصداقة واللغة العالمية للرياضة".

وقال "عمران أحمد"، رجال الأعمال الناجح: "تعتبر دبي الوجهة المثالية لاستضافة هذا الاحتفال المذهل برياضة المصارعة. حيث تنسجم هذه الفعالية مع التزام المدينة بتوفير منصة عالمية للأحداث الترفيهية المتنوعة والنابضة بالحيوية. ونرحب بعشاق رياضة المصارعة من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه البطولة الرائعة".

وأضاف: "لقد جعلنا هذا الحدث متاحاً للجميع بشكل مجاني على أساس أسبقية الحضور، وذلك بهدف توفير تجربة رائعة تجمع بين عناصر القوة والمهارة والإثارة التي تتميز بها بطولة المصارعة الاحترافية. ولا تقتصر أهمية هذه البطولة على أجواء المنافسة التي توفرها، بل تتعدى ذلك إلى إنشاء مساحة تشاركية للمعجبين ليستمتعوا بالإثارة المطلقة للرياضة".

ويكرّس "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH جهوده للترويج للسلامة والصحة والعافية والوحدة من خلال الجاذبية العالمية للأنشطة الرياضية والترفيهية.

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نبذة حول "المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH :

"المركز العالمي لمصارعة المحترفين" WPWH هو منصة رائدة مكرّسة للترويج لرياضة المصارعة الاحترافية عالمياً. وانطلاقاً من التزامه بتوفير منصة للمحترفين والهواة، ينظم المركز بطولات مصارعة من الدرجة الأولى تثير إعجاب الجمهور من خلال ما تتميز به من مهارات رياضية ومتعة وأجواء تنافسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .