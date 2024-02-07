إل جي تقدم فترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر لخدمة Apple TV+ لمالكي أجهزة التلفاز الذكية والشاشات العصرية

MENAFN - AETOSWire) تقدم شركة إل جي للإلكترونيات (LG)اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر إلى خدمة Apple TV+ لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي المؤهلين في 93 دولة خلال فترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر داخل تطبيق Apple TV+ على أجهزة التلفاز الذكية من إل جي المتطابقة والتي تشمل النماذج بدقة 4K و 8K (الطرازات من عام 2018 وما بعدها)، بالإضافة إلى نماذج شاشات العصرية StanbyME وStanbyME Go ضمن الفترة مابين 6 فبراير إلى 30 إبريل 2024.

وتقدم Apple TV+ مجموعة من أشهر المسلسلات، والدراما، وبرامج الكوميديا، والأفلام السينمائية المشوقة، والوثائقيات، وبرامج ترفيهية للأطفال والعائلات. كما يحتوي Apple TV+ على مجموعة من المسلسلات الأشهر في العالم مثل "Monarch: Legacy of Monsters"، و"Masters of the Air"، و"Silo"، و"Hijack"، و"The Morning Show"، و"Foundation"، و"Slow Horses"، والفائزة بجوائز الإيمي المتعددة Ted Lasso، بالإضافة إلى الأفلام الأصلية المرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان "Killers of the Flower Moon" من إخراج مارتن سكورسيزي وفيلم CODA الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

يمكن لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي الاستمتاع بخدمة Apple TV+ بجودة 4K مع تقنيات Dolby Vision وDolby ، وAtmos المميزة لتقدم لكم تجربة ترفيهية رائعة في منازلكم. تُعد أجهزة التلفاز من الفئة الرائدة للشركة لعام 2024 وهي الأولى في الصناعة التي تدعم كل من Dolby Vision ووضع Filmmaker، وهي تجربة سينمائية متاحة مع عناوين Apple TV+ بتقنية Dolby Vision.

تلتزم إل جي برفع مستوى تجربة المشاهدة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات، إلى جانب جودة الصورة الرائدة في فئتها وتجربة صوت غامرة. يستطيع مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي الوصول بسهولة إلى مجموعة كاملة من المحتوى والخدمات المقدمة من خلال منصة webOS المتعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام.

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .