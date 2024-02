إل جي تقدم فترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر لخدمة Apple TV+ لمالكي أجهزة التلفاز الذكية والشاشات العصرية

MENAFN - AETOSWire) تقدم شركة إل جي للإلكترونيات (LG)اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر إلى خدمة Apple TV+ لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي المؤهلين في 93 دولة خلال فترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر داخل تطبيق Apple TV+ على أجهزة التلفاز الذكية من إل جي المتطابقة والتي تشمل النماذج بدقة 4K و 8K (الطرازات من عام 2018 وما بعدها)، بالإضافة إلى نماذج شاشات العصرية StanbyME وStanbyME Go ضمن الفترة مابين 6 فبراير إلى 30 إبريل 2024.

وتقدم Apple TV+ مجموعة من أشهر المسلسلات، والدراما، وبرامج الكوميديا، والأفلام السينمائية المشوقة، والوثائقيات، وبرامج ترفيهية للأطفال والعائلات. كما يحتوي Apple TV+ على مجموعة من المسلسلات الأشهر في العالم مثل "Monarch: Legacy of Monsters"، و"Masters of the Air"، و"Silo"، و"Hijack"، و"The Morning Show"، و"Foundation"، و"Slow Horses"، والفائزة بجوائز الإيمي المتعددة Ted Lasso، بالإضافة إلى الأفلام الأصلية المرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان "Killers of the Flower Moon" من إخراج مارتن سكورسيزي وفيلم CODA الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

يمكن لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي الاستمتاع بخدمة Apple TV+ بجودة 4K مع تقنيات Dolby Vision وDolby ، وAtmos المميزة لتقدم لكم تجربة ترفيهية رائعة في منازلكم. تُعد أجهزة التلفاز من الفئة الرائدة للشركة لعام 2024 وهي الأولى في الصناعة التي تدعم كل من Dolby Vision ووضع Filmmaker، وهي تجربة سينمائية متاحة مع عناوين Apple TV+ بتقنية Dolby Vision.

تلتزم إل جي برفع مستوى تجربة المشاهدة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات، إلى جانب جودة الصورة الرائدة في فئتها وتجربة صوت غامرة. يستطيع مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي الوصول بسهولة إلى مجموعة كاملة من المحتوى والخدمات المقدمة من خلال منصة webOS المتعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام.

انتهى

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .