خبير أمني يحذر من احتمالية اختراق شريحة إيلون ماسك

MENAFN - Al Watan) حذّر خبير الأمن السيبراني روجر جرايمز من إمكانية اختراق شريحة الذكاء الاصطناعي التي ابتكرتها شركة Neuralink التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من قِبَل القراصنة الإلكترونيين، موضحا بأن الجهاز قد يكون مميتا.

وبحسب موقع "the u.s. sun" فقد أظهر التاريخ أن معظم الأجهزة والرقائق الطبية القابلة للزرع السابقة-إن لم تكن جميعها- قابلة للاختراق.

وأوضح جرايمز كيف يمكن اختراق شرائح الذكاء الاصطناعي الدماغية والزمن الذي سيحتاج المجرم الإلكتروني إلى الوصول إليه قائلا: "على الأقل في الوقت الحالي، ليسوا مرتبطين بالإنترنت، لكن الارتباط بالإنترنت يزيد بشكل كبير من مخاطر الأمن السيبراني".

كما أشار جرايمز أيضا إلى أن (الهاكرز/القراصنة الإلكترونيين) سيحتاجون إلى معرفة نظام تشغيل الكمبيوتر الذي تستخدمه شريحة الدماغ Neuralink.

و المحتمل ألا يكون هذا برنامجًا شائعًا، وبالتالي فهو ليس عرضة للمتسللين.

تابع "نحن لسنا متأكدين حتى مما إذا كانت الشريحة تستخدم تعليمات برمجية قابلة للتحديث، وهو أمر مطلوب لمعظم عمليات القرصنة.

وأضاف جرايمز، "من المحتمل أنك تحتاج إلى قرب فعلي أو قريب من الواجهة مع الشريحة."

وفي الوقت الحالي، لا تزال هوية أول متلقي بشري لشريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بماسك مجهولة، وموقعه ليس معروفًا للعامة.

وأخيرا قال : "سنحتاج إلى معرفة دقيقة حول كيفية عمل الشريحة وكيفية التعامل مع عملياتها دون التسبب في مشكلات تشغيلية".

مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن كيفية عمل شريحة الدماغ على المستوى التقني في الوقت الحالي، ولكن في حال أنها باتت معروفة فستكون هذه معلومات مهمة للمتسللين المحتملين.

وبالرغم من التحديات، أوضح جرايمز إلى أن الكثير من الأجهزة الطبية السابقة قد تم اختراقها وتساءل عن سبب اختلاف شريحة الدماغ الخاصة بشركة Neuralink.

معتقدا بأن الشخص الذي تمت زراعة الشريحة في دماغه، من غير المرجح أن يتم اختراقه في أي وقت قريب، ولكن المخاوف لا تزال موجودة، وأكبرها تعرض حياة المستخدم للأذى.

يذكر أن الخبير روجر جرايمز يعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا، وقام بتأليف أكثر من 12 كتابًا حول أمن البيانات والكمبيوتر، كما أنه مستشار لعدد من الشركات الكبرى في مجال الدفاع السيبراني.