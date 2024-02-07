انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 15.6% في نوفمبر 2023م

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 15.6% في شهر نوفمبر 2023م بالمقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2022م. حيث بلغت قيمتها 95.0 مليار ريال، منخفضة عن 112.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022م؛ وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.5 مليار ريال، وبنسبة 19.4%
حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022م. هذا وقد انخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8% في شهر نوفمبر 2022م إلى 76.2% في شهر نوفمبر 2023م. فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.9% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023م وبمقدار 9.3 مليار ريال
كما سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضًا نسبته 0.7% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022م، حيث سجلت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية تشمل إعادة التصدير بنسبة 5.5% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2.5% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2023م.
من جانب آخر ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2023م بنسبة 3.7% وبمقدار 2.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في
شهر نوفمبر 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر 2023م بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 9.1%.
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