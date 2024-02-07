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وفاة الرئيس التشيلي السابق إثر تحطم طائرة مروحية

2/7/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) لقي الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من مدينة لاغو رانكو.
وأوضحت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها في تصريح صحفي لها، أنّ الحادث وقع في منطقة لاجورانكو في ريجيون دي لوس ريوس، جنوب العاصمة سانتياغو، حيث كان الرئيس السابق يقود المروحية بنفسه، وفقد السيطرة عليها بالقرب من شاطئ بحيرة لتتحطم الطائرة في الماء.
وأضافت أنّ خدمات الطوارئ انتشلت جثة الرئيس التشيلي السابق من الماء، فيما نجا ثلاثة آخرون كانوا على متن الطائرة بعدما تمكنوا من السباحة في البحيرة والوصول إلى الشاطئ.
من جانبه، أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

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