تراجع طفيف لـنيكي بالختام.. وسهم ميتسوبيشي كورب يصل لمستوى قياسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهى مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع طفيف مع استقرار الين مقابل الدولار، وصعد سهم“ميتسوبيشي كورب” لأعلى مستوياته على الإطلاق.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة على تراجع طفيف 0.11% أو حوالي 40 نقطة عند 36119 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.42% إلى 2549 نقطة.
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وارتفع سهم“ميتسوبيشي كورب” بنسبة 9.74% عند 2782 ينًا، بعدما صعد في وقت سابق خلال الجلسة إلى 2812.5 ين وهو أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بدعم من إعلان شركة التداول اليابانية المدعومة من الملياردير“وارن بافت” عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليار ين (3.4 مليار دولار).
ويتوقع الخبير الاقتصادي“جاسبر كول” – وهو المدير السابق للأسهم اليابانية لدى“جيه بي مورجان” – أن مؤشر“نيكي 225” قد يرتفع بأكثر من 50% خلال العامين المقبلين، وذلك حسبما نقلت“سي إن بي سي”.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 147.9 ين.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821280
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