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تراجع طفيف لـنيكي بالختام.. وسهم ميتسوبيشي كورب يصل لمستوى قياسي

2/7/2024 4:19:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهى مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع طفيف مع استقرار الين مقابل الدولار، وصعد سهم“ميتسوبيشي كورب” لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة على تراجع طفيف 0.11% أو حوالي 40 نقطة عند 36119 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.42% إلى 2549 نقطة.

موضوعات متعلقة توتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار الشركات الصينية تكثف عمليات إعادة شراء الأسهم لأعلى مستوى في 3 سنوات ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات

وارتفع سهم“ميتسوبيشي كورب” بنسبة 9.74% عند 2782 ينًا، بعدما صعد في وقت سابق خلال الجلسة إلى 2812.5 ين وهو أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بدعم من إعلان شركة التداول اليابانية المدعومة من الملياردير“وارن بافت” عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليار ين (3.4 مليار دولار).

ويتوقع الخبير الاقتصادي“جاسبر كول” – وهو المدير السابق للأسهم اليابانية لدى“جيه بي مورجان” – أن مؤشر“نيكي 225” قد يرتفع بأكثر من 50% خلال العامين المقبلين، وذلك حسبما نقلت“سي إن بي سي”.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 147.9 ين.


المصدر:

MENAFN07022024000202011048ID1107821280

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